Platinum Products & Services
Business Brokerage
Manheim Realty
Service
Business Consulting
Manheim Realty
Service
Cash Out Refinance Loan - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV
Stratton Equities
Product
Commercial Brokerage
Manheim Realty
Service
Commercial Real Estate Brokerage
The Campins Company
Service
Fix and Flip Loan - Rates Starting at 7.25% / Up to 90% LTV/75% ARV
Stratton Equities
Product
Foreclosure Defense
Saunder & Associates, APC
Service
Franchise Business Brokerage Services
FranchiseBusinessBroker.com
Service
Hard Money Loan - Rates Started at 7.25%/Up to 90% LTV
Stratton Equities
Product
Mergers & Acquisitions
Manheim Realty
Service
National Facilities Management Services for Multi-Location Retailers & Institutions
Global Facility Management & Construction
Service
NO-DOC Loan Program - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV
Stratton Equities
Product
Residential Real Estate Brokerage
The Campins Company
Service
Residential Sales & Rentals
Lisa Kraner, Manhattan Living Realty
Service
Soft Money Loan - Rates Starting at 6.74%/80% LTV
Stratton Equities
Product