Products & Services

Within Real Estate & Construction

Platinum Products & Services

Business Brokerage

Business Brokerage

Manheim Realty

Service

Are you thinking of buying or selling a Business? If so, you have come to the right place. Manheim Business Brokers is one of the largest and most experienced business brokerage firms in the United...

Business Consulting

Business Consulting

Manheim Realty

Service

Manheim Business Consulting is a leading business and technology advisor. Our clients are both large and small businesses and are in both the public and private sectors. Our more than 30 years of...

Cash Out Refinance Loan - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

Cash Out Refinance Loan - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

Stratton Equities

Product

Cash Out Refinance Loan Summary ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial, Warehouse Rates Starting at...

Commercial Brokerage

Commercial Brokerage

Manheim Realty

Service

With over 30 years experience in real estate services, Manheim Realty, Inc. has developed a superior set of expertise focused on achieving our clients' goals. We represent Buyers and Sellers, and...

Commercial Real Estate Brokerage

Commercial Real Estate Brokerage

The Campins Company

Service

We will promote your property with the entire sales force at The Campins Company throughout Greater Miami and the Beaches. Our corporate advertising budget is one of the best in the real estate...

Fix and Flip Loan - Rates Starting at 7.25% / Up to 90% LTV/75% ARV

Fix and Flip Loan - Rates Starting at 7.25% / Up to 90% LTV/75% ARV

Stratton Equities

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Fix and Flip Mortgage Program Overview: ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Mixed-Use Rates Starting at 7.25% $100K – $5M Up to 90% LTV / 75%...

Foreclosure Defense

Foreclosure Defense

Saunder & Associates, APC

Service

We are a Debt Relief Agency as designated under Federal Law. Saunders & Associates, APC, proudly helps working Americans from all walks of life file for Chapter 7, Chapter 11 and Chapter 13...

Franchise Business Brokerage Services

Franchise Business Brokerage Services

FranchiseBusinessBroker.com

Service

Buy or Sell a Franchise Business. We are a Business Brokerage, Mergers and Acquisitions firm, with affiliates throughout the United States. Our sole purpose is to represent buyers and sellers in the...

Hard Money Loan - Rates Started at 7.25%/Up to 90% LTV

Hard Money Loan - Rates Started at 7.25%/Up to 90% LTV

Stratton Equities

Product

Here is an overview of a Hard Money Mortgage Program: ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial,...

Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions

Manheim Realty

Service

To be successful in mergers and acquisitions, companies must focus on the entire process from inception of the transaction to completion, and beyond. At Manheim Mergers & Acquisitions, we offer a...

National Facilities Management Services for Multi-Location Retailers & Institutions

National Facilities Management Services for Multi-Location Retailers & Institutions

Global Facility Management & Construction

Service

Global Facility Management & Construction is a national facilities management company partnering with multi-location retailers and institutions around the country. Some of our many national...

NO-DOC Loan Program - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

NO-DOC Loan Program - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

Stratton Equities

Product

NO-DOC Mortgage Loan Summary ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial, Warehouse Rates Starting at...

Residential Real Estate Brokerage

Residential Real Estate Brokerage

The Campins Company

Service

We will promote your property with the entire sales force at The Campins Company throughout Greater Miami and the Beaches. Our corporate advertising budget is one of the best in the real estate...

Residential Sales & Rentals

Residential Sales & Rentals

Lisa Kraner, Manhattan Living Realty

Service

At Manhattan Living Realty we have worked very hard to bring you professional, knowledgeable and the friendliest of agents. We are more than just brokers and agents, we are your neighbors and your...

Soft Money Loan - Rates Starting at 6.74%/80% LTV

Soft Money Loan - Rates Starting at 6.74%/80% LTV

Stratton Equities

Product

Soft Money Mortgage Loan Summary ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial, Warehouse Rates Starting at...

Gold Products & Services

Air Duct Cleaning

Air Duct Cleaning

Cleanway Cleaning & Restoration

Service

Air Duct Cleaning provides clean indoor air, extends the liftime of your furnace, and Improves HVAC airflow. When your airducts are clean it saves you energy and provents possible furnace and dryer...

Colorbond Roof Restoration

Colorbond Roof Restoration

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Colorbond Roof Restoration by ABC Roof Restoration Brisbane – Restore Strength, Style & Protection Colorbond roofing is known for its strength, durability, and sleek appearance, but over...

Consulting

Consulting

Post Pro Group

$0.00Service

Post Pro Capital also provides strategic real estate consulting focused on acquisitions, development structuring, and community-centered investment strategies. Rashad Jones-Jennings also brings...

DURA-EEZ™ Alternative Composite Doors

DURA-EEZ™ Alternative Composite Doors

Great Northern Door Co

Product

The DURA-EEZ™ line is a selection of handmade garage and entry doors with a patented assembly process, outpacing the competition with ultra-durability, extreme low maintenance and timeless good...

FF&E Procurement

FF&E Procurement

IGroup Design

Service

Seamlessly transform your hospitality space. Our expert FF&E procurement services ensure that every detail aligns with your design vision. From furniture and fixtures to lighting and...

Home Solar Panels

Home Solar Panels

Raze Solar

Service

There’s never been a better time for Florida homeowners to take advantage of the money-saving benefits that come with adding home solar panels. With the solar tax credit, homeowners can save...

Interior Architecture

Interior Architecture

IGroup Design

Service

Design the foundation for memorable guest experiences. IGroup Design's interior architecture services go beyond aesthetics, focusing on the flow, functionality, and emotional impact of your...

Interior Design

Interior Design

IGroup Design

Service

Transform your hospitality venue with IGroup Design's innovative interior design solutions. Our team of experts will create spaces that are both visually stunning and functionally efficient.

Keynote Speaker

Keynote Speaker

Post Pro Group

$0.00Service

Rashad “Shadzilla” Jones-Jennings is Founder and CEO of Post Pro Capital, a real estate development firm focused on community revitalization and generational wealth creation through...

Metal Roof Restoration

Metal Roof Restoration

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Metal Roof Restoration by ABC Roof Restoration Brisbane – Strengthen, Protect & Renew Your Metal Roof Metal roofs, including Colorbond and corrugated steel, are a popular choice in Brisbane...

Real Estate Acquisition & Development

Real Estate Acquisition & Development

Integrale Investments

Service

Integrale Investments is a private equity real estate fund. Although the firm constantly seeks opportunity in both the national and international real estate markets, the firm’s principle...

Real Estate Consulting

Real Estate Consulting

Jen Langhals, Realtor, LPT Realty

Service

Residential Sales: Whether you’re looking to buy your dream home or sell your current property, we offer comprehensive services that guide you through the entire process. Our strategic...

Real Estate Investor DSCR Loans

Real Estate Investor DSCR Loans

Mortgage Calculator Company LLC

Service

DSCR Mortgage Loans are designed specifically for real estate investors to finance rental properties with ease. The main focus of these loans is the rental income generated by the property. Investor...

Roof Inspections

Roof Inspections

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

At ABC Roof Restoration Brisbane, our roof inspection service is designed to give homeowners and property managers peace of mind by identifying potential issues before they turn into costly repairs.

Roof Painting

Roof Painting

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Roof Painting by ABC Roof Restoration Brisbane – Quality, Protection & Curb Appeal ABC Roof Restoration Brisbane offers expert roof painting services designed to transform the appearance of...

Roof Repairs

Roof Repairs

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Roof Repairs by ABC Roof Restoration Brisbane – Reliable, Efficient & Long-Lasting Solutions A sound, well-maintained roof is vital for protecting your home from the elements. ABC Roof...

Single-Family Home Purchase

Single-Family Home Purchase

Weclose

$1,590.00Service

Single-Family Home Purchase Fixed-Rate from $1,590.00 Includes legal fees, most disbursements, and HST. All communications with your Ontario real estate lawyer. The above is intended to represent...

Single-Family Home Refinance

Single-Family Home Refinance

Weclose

$1,390.00Service

Single-Family Home Refinance Fixed-Rate from $1,390.00 Includes legal fees, most disbursements, and HST. All communications with your Ontario real estate lawyer. The above is intended to represent...

Single-Family Home Sale

Single-Family Home Sale

Weclose

$1,290.00Service

Single-Family Home Sale Fixed-Rate from $1,290.00 Includes legal fees, most disbursements, and HST. All communications with your Ontario real estate lawyer. The above is intended to represent all...

Solar Battery & Home Energy Backup Systems

Solar Battery & Home Energy Backup Systems

Raze Solar

Service

Florida homeowners don’t need to switch their entire home to solar power to utilize a solar battery backup system. We have several options that allow homeowners to invest in just enough solar...

Terracotta Roof Restoration

Terracotta Roof Restoration

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Terracotta Roof Restoration by ABC Roof Restoration Brisbane – Preserve Beauty & Strength Terracotta roofs are prized for their classic appearance, natural durability, and timeless charm.

Tiled Roof Restoration

Tiled Roof Restoration

ABC Roof Restoration Brisbane

Service

Tiled Roof Restoration by ABC Roof Restoration Brisbane – Renew, Protect & Beautify Tiled roofs are a classic choice for many Brisbane homes, offering durability and aesthetic appeal. Over...

Products & Services

100% Financing Loans

100% Financing Loans

MLS, Mortgage Loan Specialists

Product

Rates are higher for qualified borrowers who have a high credit score with a low debt to income ratio.

100% Mortgage

100% Mortgage

FloridaLoan.net

Product

100% to 560 credit score, full documentation. 100% To 575 credit score, stated documentation. 100% to $1,200,000.

7 Day Tour of Lake Chapala

7 Day Tour of Lake Chapala

Lake Chapala with GoMexicoWay

$999.00Service

A 7 day 6 night Lake Chapala Discovery Tour? We are currently only running 2 tours a month. Like the perfect host, Go Mexico Way will greet you on arrival, help you check in, introduce you to fellow...

AC Repair Jacksonville

AC Repair Jacksonville

All Weather Contractors

Service

AC repair in Jacksonville, FL by All Weather Contractors. We repair all types of air conditioners and heaters, and offer AC maintenance, AC replacement, new AC installations, commercial...

Adjustable Rate Loans

Adjustable Rate Loans

American Financial Resources

Product

AFR Mortgage offers adjustable rate mortgage financing mortgage programs for clients who are seeking short term home loan options. Their products include 3 year ARMs, 5/1 adjustable rate mortgages, 7...

Administrative Support Services

Administrative Support Services

Merrick Management and Media Services

Service

Some examples are bill paying, data entry, bank statement reconciliation, bookkeeping, website design, graphic design, creative writing, travel services, scheduling, email retrieval and filtering,...

AEX Business Communications Help

AEX Business Communications Help

AEX Commercial Financing Group

Service

AEX provides practical solutions for avoidable business communications problems throughout the United States. This specialized help often includes commercial lender communications and business lender...

AEX Business Finance Consulting

AEX Business Finance Consulting

AEX Commercial Financing Group

Service

Business owners are likely to need business finance consulting help to resolve many complications that have resulted from the current financial crisis. Some of our business consulting efforts are...

Aggregate

Aggregate

US Concrete

Product

U.S. Concrete produces crushed stone aggregates, sand and gravel from seven aggregates facilities located in New Jersey and Texas. The end-markets for aggregates are commercial, industrial and public...

All-Cut Blades

All-Cut Blades

Diamond Blade Dealer

Product

All-Cut Blades are Supreme grade diamond blades designed for maximum performance and superior functionality on a wide range of applications. Their Alternating segments, Undercut protection, Slanted U...

American Dryer hand Dryer

American Dryer hand Dryer

Restroom Direct

Product

Restroom Direct offers the best prices on the complete line of American Dryer hand dryers. We keep American Dryer products in-stock and offer free shipping in the Continental US. Orders before 1:00PM...

American Specialties Hand Dryers

American Specialties Hand Dryers

Restroom Direct

Product

In business since 1961,american Specialities, Inc (The ASI Group) is a quality provider of washroom accessories including hand dryers, towel and soap dispensers, stall partitions, storage solutions,...

Annual OCD Conference

Annual OCD Conference

International OCD Foundation

Service

Since 1993, the International OCD Foundation's Annual OCD Conference has been the only international event focused solely on obsessive compulsive disorder (OCD) and related disorders. This...

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