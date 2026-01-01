Products & Services

Within Package & Logo Design

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3D Rendering and Design

3D Rendering and Design

Cimetta Design

Service

A remarkable way to raise a business above the competition by both making said business look more technologically advanced, professional, and competent is the use of 3d. Being a new trend, 3d is...

Affordable Web design solutions

Affordable Web design solutions

IT Graphix

$599.00Service

In today’s technology driven world, one of the most valuable sales and marketing tools a business requires is a professionally designed website. IT Graphix is a quality web design company,...

Banner Design

Banner Design

Cimetta Design

Service

A professionally done and well placed banner could be the saving grace of any struggling business. Banners are not only durable but they are also extremely effective in getting the businesses’...

Billboard Design

Billboard Design

Cimetta Design

Service

With the growing popularity of outdoor advertising, the broad impact and cost-effective nature of billboard advertising is definite. Billboard advertising continues to gain its own popularity as a...

Branding

Branding

CAP Creative

Service

CAP Creative has developed the SUMMIT(TM) System to help companies define, build and maintain their Brand.

Brochure & Graphic Design

Brochure & Graphic Design

IT Graphix

$199.00Service

Developing consistent, visually appealing collateral is critical to building your company’s brand. IT Graphix delivers affordable, custom graphic services that will enable your company to make...

Brochure Design

Brochure Design

Cimetta Design

Service

Business brochures are unique because they give you the capability to not only describe the products or services your business sells but also describe why people should choose your business over...

Brochures: Design

Brochures: Design

Kinesis

Service

Bus Board Design

Bus Board Design

Cimetta Design

Service

Bus advertising is an excellent form of exposure. Thousands of could-be-clients and customers ride this form of public transportation daily and 1000s more see the massive, imposing, moving billboard...

Business Card Design

Business Card Design

Cimetta Design

Service

The ultimate tool in any business arsenal is a business card. They successfully support any business person by not only adequately giving their business a fantastic company image of prosperity and...

Business Cards

Business Cards

Clear Advertising

$200.00Product

Full color, glossy, and double sided. 2 x 3.5 standard business card size. 5,000 cards for only $200!!!!

Catalog Design

Catalog Design

Cimetta Design

Service

The aim of a catalog is to promote the products and services that your company provides. A catalog offers the unique opportunity to invite a customer to know and buy your products from anywhere. A...

Check Design

Check Design

Cimetta Design

Service

A professionally done personal check will, without a doubt, make any employee or owner of a company or association look to be the more learned and organized in any situation. A personal check...

Corporate Branding

Corporate Branding

Cimetta Design

Service

The goal of all business people should be the attainment of brand loyalty. The successful implementation of brand loyalty will not only keep a customer coming back to you or your product over your...

Custom Logo Design

Custom Logo Design

IT Graphix

$199.00Service

Like a masterful piece of artwork, an ideal logo design needs to tap your inner emotions, stimulate visual appeal, and etch itself into your memory. Do not be fooled by high-priced agencies or...

Database Development

Database Development

Cimetta Design

Service

A database is an integrated collection of logically-related records or files consolidated into a common pool that provides data for one or more multiple uses. Databases, designed for a massive range...

Drafting

Drafting

Cimetta Design

Service

Depending whether your business needs the sketching, pen rendering or pencil rendering of an idea, concept or character, our seasoned illustrating staff will execute a exquisite assimilation of your...

E-mail Hosting

E-mail Hosting

Cimetta Design

Service

The service of E-mail hosting will give a business the advantage of a private e-mail for the owner and his or her employees with the ending being @theirwebsite.com, passively resonating an aura of...

eCommerce Development

eCommerce Development

Cimetta Design

Service

E-commerce, consisting of the buying and selling of products or services over electronic systems such as the Internet and other computer networks, is the new, cutting-edge, state-of-the-art method of...

EM Profile CARCLUB

EM Profile CARCLUB

EndlessMotions

$500.00Service

The EM Car Club Profile is a fully personalized, custom-designed multimedia presentation on a CD the size of a business card. It contains information each car club member including club history,...

EM Profile CORPORATE

EM Profile CORPORATE

EndlessMotions

$600.00Service

The Corporate EM Profile is a fully personalized, custom-designed multimedia presentation on a CD the size of a business card. It is very versatile and can be modified to fit the specific needs for...

EM Profile INDIVIDUAL

EM Profile INDIVIDUAL

EndlessMotions

$300.00Service

The Individual EM Profile is a fully personalized, custom-designed multimedia presentation on a CD the size of a business card.  It contains detailed information about your car and includes...

EM Profile MODEL

EM Profile MODEL

EndlessMotions

$300.00Service

The Individual EM Profile is a fully personalized, custom-designed multimedia presentation on a CD the size of a business card. It is different from the other EM Profiles because it is tailored...

File Transfers

File Transfers

Cimetta Design

Service

There are a plethora of ways and reasons to transfer files from one server or machine to another over any given network, but to do so in a safe and timely manner with the necessary precautions taken...

Flash Animation, Development and Design

Flash Animation, Development and Design

Cimetta Design

Service

Flash, a first-class form of animation and programming, is a foremost way to enhance any website or presentation. Being an outstanding graphic enhancer and an extremely smooth and adept approach at...

Flyer Design

Flyer Design

Cimetta Design

Service

The ancient mysterious art of flyers, an art that will stay and has stayed relevant, competent, and influential from the first sold commodity till the last, is a phenomenal way to promote a product...

Free Web Directory Submission

Free Web Directory Submission

Stuff 4 World

$0.00Service

http://directory.stuff4world.com A free web directory submission. Get your website listed in Stuff4world Directory for free and rank in search engines. Browse through the category and till you find...

Graphic Design

Graphic Design

Praxis Design Studios

Product

Being bombarded with an immeasurable amount of visual information everyday, it is paramount to catch and hold the attention of your audience. At Praxis, we take on this challenge daily using our own...

Graphic Design

Graphic Design

Organiq Media

Service

Professional Graphic Design Services Does Your Company Need Print Design & Marketing? The style of your company, corporation, or brand is vital to representing and presenting yourself...

Half Page Flyers

Half Page Flyers

Clear Advertising

$450.00Product

Full color, glossy, and double sided. These are a great idea for mailers. 5.5 x 8.5 in size. 5,000 cards for only $450.

Hosting Services

Hosting Services

Computer Solutions 911

$12.50Service

Disk space 250 MB Traffic (monthly data transfer) 3GB Transfer from another host FREE Email-Unlimited accounts FrontPage Extensions PHP4 PERL My SQL, SSI, SSL, CGI, SSH Archive Manager Domain...

Identity System (logo, typography, stationery, biz cards)

Identity System (logo, typography, stationery, biz cards)

Kinesis

Service

Illustration and Cartooning

Illustration and Cartooning

Cimetta Design

Service

Illustrations and cartooning could be the cheap simple solution to any complicated marketing idea. They could easily and precisely target a certain demographic, simply be manipulated or changed to...

Implementation of Blogs

Implementation of Blogs

Cimetta Design

Service

A blog is a website that is usually has regular entries of commentary, descriptions of events, or other material such as graphics or video. Blogs offer a business or association the opportunity to...

Implementation of E-mail Blasts

Implementation of E-mail Blasts

Cimetta Design

Service

An E-mail blast, a ridiculously cheap method of reaching an unlimited number of customers and potential buyers, is a form of direct marketing which uses electronic mail as a means of communicating...

Implementation of Programming Languages (Ajax, XHTML, JavaScript, MySQL, PHP-Development, XML)

Implementation of Programming Languages (Ajax, XHTML, JavaScript, MySQL, PHP-Development, XML)

Cimetta Design

Service

Cimetta Design takes advantage of a deluge of diverse, encompassing, and easily manipulated code, scripting languages, and techniques, Ajax, XHTML, JavaScript, MySQL, PHP, XML, and more, to enable...

Implementation of RSS Feeds

Implementation of RSS Feeds

Cimetta Design

Service

RSS feeds, fundamentally a family of web feed formats used to publish frequently updated works—such as blog entries, news headlines, audio, and video—in a standardized format, is an adept...

In Store Displays

In Store Displays

Cimetta Design

Service

In-store retail displays can considerably expand your product sales. A recent study by POPAI (Point of Purchase Agency International) states that over 60% of total purchase is attributed to retail...

Instruction Sheet Design

Instruction Sheet Design

Cimetta Design

Service

Instruction sheets, containing technical, safety, legal, and other abstruse and intricate information, need to be as clear and unambiguous as possible. With Cimetta Design’s extensive...

Invoice Design

Invoice Design

Cimetta Design

Service

Working as a commercial document, which is issued by the seller of the goods or services to the buyers, invoices are essentially bills that indicate that the seller has provided a certain product...

Isometric Rendering

Isometric Rendering

Cimetta Design

Service

Isometric rendering is an extremely powerful method to completely design and plan out any physical product before said item is even in production or construction. We create a 3d model of any thought...

Large Format Printing

Large Format Printing

Cimetta Design

Service

Whether it is for a poster, banner or any other printed need, Cimetta Design’s quality, large format, giclée printing will fit all composition needs. Our giclée prints consist of...

Letterhead Design

Letterhead Design

Cimetta Design

Service

A letterhead is an essential piece to a business’s repertoire, inherently working as both a piece of stationary used for internal and external written communication purposes as well as a legal...

Logo Design

Logo Design

Organiq Media

Service

Why do you need a Logo Design & Brand Identity? This is where it all starts...your logo. It's the first step in creating a brand identity to represent your company and your brand representing...

Logo Design

Logo Design

Cimetta Design

Service

A distinguished, original, and professionally done Logo, the memory hook and face of a business, is essential for a lucrative business. Lacking such a crucial asset would not only immediately lower a...

Logo Design

Logo Design

NextGen Solutions Inc.

$50.00Service

We will design professional and elegent logo (corproate id) for your website. We will provide initial 3-4 mockups to choose from, specific to your company. We will also provide several revisions...

Logos

Logos

Clear Advertising

$150.00Service

Just email us your company name, PMS colors, and idea. We will send you a proof and after payment we will send a vector file.

Magazine Ads

Magazine Ads

Cimetta Design

Service

The potential of a well placed, attractive and professionally done magazine ad is colossal. A business person has the golden opportunity to pin point their exact target market in a way that still...

Magazine Publication

Magazine Publication

Cimetta Design

Service

Magazine Publications are complicated, hellish, and extremely bewildering to design without proper experience or training. Cimetta Design, having designed several successful magazines –...

Marketing Consulting

Marketing Consulting

Visual Persuasions Canada

Service

Planning, strategy, campaign creation, execution and evaluation, and branding.

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