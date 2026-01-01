Products & Services

Within Health Care Management Software

Products & Services

Application Architecture

Application Architecture

Claricode

Service

Claricode helps their clients design applications with a flexible architecture that meets their healthcare software's current and future needs.

CareConnect

CareConnect

Concurro, Inc.

$15.00Service

Concurro provides web-based, integrated community management systems for assisted living facilities -- technology for more efficiently marketing and managing operations, while improving resident care...

Cembex ChemoSAFE™

Cembex ChemoSAFE™

Cembex Care Solutions LLC

Product

The ChemoSAFE™ database of formulary pharmaceuticals allows practice guidelines to be established which alerts users of potential dosing errors by setting minimum and maximum dosage thresholds.

Cembex PipelineMD™

Cembex PipelineMD™

Cembex Care Solutions LLC

Product

From one centralized managed location, PipelineMD™ allows you to manage all off your business communications. From Human Resources and Employee Data to File Libraries, Policies and Company...

Database design and creation

Database design and creation

Claricode

Service

Claricode designs databases for their client's projects based on its extensive medical software expertise.

Dental Software Programs

Dental Software Programs

DentalBillingSoftware.com

$499.00Product

DentiMax Single User Dental Software Program - for dental billing and front desk operations. Options include electronic claims submission and back office dental charting and dental imaging.

eQMS::DNA

eQMS::DNA

Pardus d.o.o.

Product

eQMS::DNA is a software for maintenance and efficient searching of database of human genotypes for forensic purposes. eQMS::DNA maintains data on individual donors with optional personal and...

eQMS::LIMS

eQMS::LIMS

Pardus d.o.o.

Product

eQMS::LIMS is a scaleable, feature-rich Laboratory Information Management Systems that streamlines process and data flow throughout an analytical or research organization and centralizes information...

Firefly Healthcare Analytics Software

Firefly Healthcare Analytics Software

Lucina Health

Product

The Lucina Health Firefly software platform aggregates and analyzes individual patient data and population data in real-time, enabling increased opportunities to improve outcomes and lower costs. New...

Graphic Design

Graphic Design

Claricode

Service

Claricode's graphic designers make sure that each client's medical software application looks and feels professional.

HEALTHsuite

HEALTHsuite

RAM Technologies, Inc.

Product

Comprehensive claims management processing system and healthcare administration application for health plans, benefit administrators and other organizations in the healthcare payer marketplace.

Project Management

Project Management

Claricode

Service

Claricode's project managers make sure that each project is on time, on budget and on target. They communicate with clients to keep them informed as to exactly what is going on with their project.

Requirements Analysis

Requirements Analysis

Claricode

Service

Claricode works with its customers to make sure they build the medical software that they want. This includes figuring out what the goals of the healthcare software are and generating a list of...

Software Development

Software Development

Pardus d.o.o.

$0.00Service

Pardus provides development teams to work on client’s projects either autonomously or as part of an existing team. By using Pardus’ Retainer Service our clients can harness the power of...

Software Development

Software Development

Claricode

Service

Claricode's software developers have experience working with medical software. They use this knowledge to build software that meets and exceeds their customers' needs.

Usability Analysis and Design

Usability Analysis and Design

Claricode

Service

Claricode's Information Architects make sure that medical applications are organized to make it simple and easy to use them.

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