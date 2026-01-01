Products & Services

Within Pharmaceutical Preparation Manufacturing

Products & Services

Capsule Manufacturing

Capsule Manufacturing

Nutricap Labs

Service

Nutricap's capsule manufacturer service focuses on delivering top-quality products to our customers. All of our products are GMP-certified, and our production capabilities enable us to provide the...

Chondroitin Sulfate

Chondroitin Sulfate

Cactus Botanics Limited

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Chondroitin sulfate belongs to a family of heteropolysaccharides called glycosaminoglycans or GAGs. Glycosaminoglycans were formerly known as mucopolysaccharides. GAGs in the form of proteoglycans...

Contract Manufacturing

Contract Manufacturing

Nutricap Labs

Service

Nutricap Labs is the premier choice when it comes to finding a source for contract manufacturing your nutritional supplements. Our business model is surrounded by excellence and can help provide you...

Fucoidan from Brown Seaweed

Fucoidan from Brown Seaweed

Cactus Botanics Limited

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Brown Seaweed is the herb of Laminaria japonica Aresch of Laminaria family. Fucoidan (Fucoidin) is a complex polysaccharide composed largely of fucopyranoside and natural sulphate, Fucoidan has trace...

Hyaluronic Acid

Hyaluronic Acid

Cactus Botanics Limited

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Osteoarthritis is a disease which the majority of Americans, at some point in their life, suffer from. Many different forms of treatment have been developed to try to help people through the pain and...

Label Design

Label Design

Nutricap Labs

Service

Nutricap Labs offers you full service custom label design and printing that is unrivaled by our competitors. Our experienced staff of graphic designers and print specialists can design your label,...

Liquid Vitamin Manufacturing

Liquid Vitamin Manufacturing

Nutricap Labs

Service

Nutricap specializes in liquid vitamin manufacturer solutions, from manufacturing services to packaging design and shipping management. We can help you create the perfect custom liquid vitamin...

Lotion & Cream Manufacturing

Lotion & Cream Manufacturing

Nutricap Labs

Service

No matter what kind of cream or lotion you're interested in, Nutricap offers custom cream manufacturer solutions for all types of ointments, gels, pastes, and liquids. Our high-quality lotion and...

Order Fulfillment & Drop Shipping

Order Fulfillment & Drop Shipping

Nutricap Labs

Service

Our Supplement Fulfillment Service includes both the storage and shipping of your product. This is convenient for you in that it allows you to both dedicate your time to other important aspects such...

Packaging Design Services

Packaging Design Services

Nutricap Labs

Service

Nutricap Labs has all of your packaging design solutions from bottles for liquids to jars for powders -- however you need to package your product we can help you design the perfect packaging. We...

Policosanol (Octacosanol)

Policosanol (Octacosanol)

Cactus Botanics Limited

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Policosanol (Octacosanol) is extracted from sugar cane wax. - Help to lower LDL and total cholesterol levels in the blood - Helps improve sexual activity/performance - Helps inhibit lipid...

Powder Manufacturing

Powder Manufacturing

Nutricap Labs

Service

For custom powder blending, including protein powder manufacturing and bodybuilding powder manufacturing, Nutricap provides a full array of GMP-certified products and services. If you're looking for...

Sesamin 90% HPLC

Sesamin 90% HPLC

Cactus Botanics Limited

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Sesamin, one of the lignans presents most abundantly in sesame,is scientifically proven to protect and enhance liver functions, maintain healthy blood pressure, lower harmful blood cholesterol levels...

Supplement Manufacturing

Supplement Manufacturing

Nutricap Labs

Service

Nutricap Labs is the number one choice for all of your supplement manufacturer needs including—but not limited to—vitamins, minerals, standard extracts, and natural herbs. If you are...

Tablet Manufacturing

Tablet Manufacturing

Nutricap Labs

Service

Our comprehensive tablet manufacturer solutions include a capacity of 20 million tablets per day using a high-speed, double-rotary tablet press. We offer top-quality, GMP certified products and...

Vegan Health products

Vegan Health products

Chrysalis Health & Beauty Business Solutions Limited

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We are sales distributors for Opti3 Complete Omega 3 Capsules, the new Vegan approved EPA & DHA soft gels. We provide a distribution service to resellers of Opti3 Vegan Omega 3 capsules to a...

Wholesaler and manufacturer and developer of Nutraceutical products

Wholesaler and manufacturer and developer of Nutraceutical products

Chrysalis Health & Beauty Business Solutions Limited

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We develop and wholesale new health and beauty products for branded and private label customers. We distribute to a global client base from UK manufacturing site. Full range of standard products...

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