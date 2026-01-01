Products & Services

Within Machine Tool (Metal Cutting Types) Manufacturing

Products & Services

5 Axis 3D Plasma Cutting System

5 Axis 3D Plasma Cutting System

Burlington Automation

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5-Axis Plasma Cutting System for the Structural Steel, Pre Engineered & Metal Building Industries does the job of 7 machines. Do the work of a Drill Line / Beam Line, Flange / Bar Line, Angle...

Custom Factory Automation & System Integration

Custom Factory Automation & System Integration

Burlington Automation

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Burlington Automation provides Custom Automation Solutions and Custom Machinery for numerous applications.

Cutting tools

Cutting tools

Tool Masters India

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Milling cutters,Broaches,Reamers,Gear Hobs,Gear Shapers,Gear Shaving Cutters,End mills,Gear Cutters,Cutting Tools,Spline Broaches

Fabrication Machinery

Fabrication Machinery

Burlington Automation

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Fabrication Machinery includes, CNC Plate Lines, Angle Lines, Plasma Cutting Systems, CNC Drills and Punches, Three Spindle Drilling Centres, Submerged Arc Beam Welders, Flange Lines, Plate Marking...

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United Tool Company

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We are manufacture & exporter of Gear Hob, Gear Cutter, Involute Gear Cutter, hob cutter, Gear Shaper Cutter, Gear Shaving Cutter, Disk type Gear Cutter, Shank Type Gear Cutter, Milling Cutter,...

Material Handling Systems

Material Handling Systems

Burlington Automation

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Custom Material Handling Systems, including Manless CNC Cranes, Automated Conveyor Systems, Gantry Style Robotic Palletizing Equipment and Custom Measuring Systems

Tire Material Handling Machinery

Tire Material Handling Machinery

Burlington Automation

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Tire Industry Retrofits, Automated Tread Booking Systems and Associated Equipment, Tread Inverting, Cart Handling and more.

Tube Mill Finishing Floor Equipment

Tube Mill Finishing Floor Equipment

Burlington Automation

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Multi and Single Saw Tube Cutting Equipment, Wire Brush Deburring Machinery, Tube Washing Equipment, End Finishing and Tube Packaging Machinery.

V200

V200

Voortman Steel Machinery

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The V200 is specially designed for drilling, thread tapping, counter sinking and center point marking of plates. It consists of a rigid heavy steel C-frame, which ensures perfect stability during the...

V304

V304

Voortman Steel Machinery

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The V304 is specially designed for cutting of plates in a fast and efficient way. The machine is able to process multiple types of material such as mild steel, stainless steel and aluminum. It can be...

V320

V320

Voortman Steel Machinery

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The V320 is specially designed for drilling and cutting of plates. It is fitted with a drilling unit and a ten-fold automatic tool changer. Holes of various diameters can be drilled in a very short...

V70

V70

Voortman Steel Machinery

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The V70 Numbering Machine is specially designed for numbering of flats and angles. Operation of the machine is fast and easy by means of a push button. Stamped numbers can be seen even after shot...

V70

V70

Voortman Steel Machinery

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The V70 Numbering Machine is specially designed for numbering of flats and angles. Operation of the machine is fast and easy by means of a push button. Stamped numbers can be seen even after shot...

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