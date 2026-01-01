Products & Services

Within Elevator & Moving Stairway Manufacturing

Products & Services

AmeriGlide Express Dumbwaiter

AmeriGlide Express Dumbwaiter

AmeriGlide Stair Lifts

Product

The AmeriGlide Express Dumbwaiter is one of the most popular electric dumbwaiters available. Many of the components come pre-assembled, so installation is greatly simplified. The standard weight...

AmeriGlide Extender Plus AutoLift

AmeriGlide Extender Plus AutoLift

AmeriGlide Stair Lifts

Product

This is an internal vehicle wheelchair lift. It is can be used with mobility scooters and electric wheelchairs and has a lifting capacity of up to 325 pounds. This wheelchair lift works great with...

AmeriGlide Full Platform Power Wheelchair Lift and Battery

AmeriGlide Full Platform Power Wheelchair Lift and Battery

AmeriGlide Stair Lifts

Product

This is an external vehicle wheelchair lift. It can be attached to a class 2 or class 3 hitch, but to utilize its full 350 pound lifting capacity, it needs to be attached to a class 3 hitch.

AmeriGlide Heavy Duty Stair Lift

AmeriGlide Heavy Duty Stair Lift

AmeriGlide Stair Lifts

Product

AmeriGlide's Stair Lifts are well known for their quality and ease of installation. This stair lift is no exception, but it is also very powerful and sturdy. The AmeriGlide Heavy Duty Stair Lift can...

AmeriGlide Hercules Residential Vertical Platform Lift

AmeriGlide Hercules Residential Vertical Platform Lift

AmeriGlide Stair Lifts

Product

This wheelchair lift is very powerful, with a lifting capacity of up to 750 pounds. It comes fully assembled, so when it arrives, there is very little that the homeowner must do. With a standard...

AmeriGlide Incline Platform Lift

AmeriGlide Incline Platform Lift

AmeriGlide Stair Lifts

Product

The AmeriGlide Incline Platform Lift supports up to 450 pounds and is designed for use by people in wheelchairs, mobility scooters, or other kinds of mobility vehicles. It also offers a fold down...

AmeriGlide Ultra Sapphire Stair Lift

AmeriGlide Ultra Sapphire Stair Lift

AmeriGlide Stair Lifts

Product

Stair lifts are used to carry an individual up and down the staircase. The newly redesigned AmeriGlide Ultra Sapphire Stair Lift offers ultimate comfort and ultimate style. This stair lift is...

AmeriGlide Ultra Stair Lift

AmeriGlide Ultra Stair Lift

AmeriGlide Stair Lifts

Product

This stair lift is part of AmeriGlide's Ultra Series of stair lifts. It is capable of supporting up to 300lbs and is covered by a very impressive warranty. Like all of the stair lifts offered by...

Products & Services 1 - 8 of 8