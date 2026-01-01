Products & Services

Within Carburetor, Piston, Piston Ring, & Valve Manufacturing

Products & Services

ACF 700 Cementing and Fracturing Unit

ACF 700 Cementing and Fracturing Unit

SC Petal SA

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Triplex plunger pump:- max. working pressure: 1050 bar- max. theoretical output: 2047 l/min- max. power at 700 bar: 428 PH- max. input speed: 2100 r.p.m.- plunger range: 85; 100; 115 mm- suction dia:...

Ceramic Coating

Ceramic Coating

AbdoTec - Industrial Spare Parts Development Co.LLC

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Combination Valves

Combination Valves

Hydraulic Actuators & Controls

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Combination Valves: Standard combinations of Pilot Operated Check Valves and Relief Valves. Combination Valves invariably have neater installations than the collection of single valves that they...

Manifold & Banjo Valves

Manifold & Banjo Valves

Hydraulic Actuators & Controls

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Manifold & Banjo Valves: Manifold and Banjo mounted valves fit directly to the cylinder or motor giving added security, safety and neatness of installation. Most of HAC's P O Check and Overcentre...

Manufacturing/remanufacturing spare parts at very competitive prices

Manufacturing/remanufacturing spare parts at very competitive prices

AbdoTec - Industrial Spare Parts Development Co.LLC

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Overcentre Valves

Overcentre Valves

Hydraulic Actuators & Controls

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Overcentre Valves: Used to lock cylinders positively into position and to prevent load runaway during cylinder or motor movement. Variations: Single or Dual Valves. Selection dependant on the...

PO Check Valve

PO Check Valve

Hydraulic Actuators & Controls

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Pilot Operated Check Valves: Spool Control Valves inherently leak allowing cylinders to drift. The inclusion of a P O Check Valve in the circuit will positively lock a cylinder in position.

Relief Valves

Relief Valves

Hydraulic Actuators & Controls

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Relief Valves: Control system pressures - can be used to vent direct to tank or for crossline applications. Variations: Direct Acting. Simplest Relief Valve - good dirt tolerance.

Self-Lubricant & Wear Resistant Alloys

Self-Lubricant & Wear Resistant Alloys

AbdoTec - Industrial Spare Parts Development Co.LLC

Service

Service name: Parts Salvation in the Plastic Industry & Broken Parts Repair

Service name: Parts Salvation in the Plastic Industry & Broken Parts Repair

AbdoTec - Industrial Spare Parts Development Co.LLC

Service

Wear & Tear Solutions & Restoring Original Dimensions

Wear & Tear Solutions & Restoring Original Dimensions

AbdoTec - Industrial Spare Parts Development Co.LLC

Service

Products & Services 1 - 11 of 11