Products & Services

Within Jewelry (except Costume) Manufacturing

Products & Services

Brooch

Brooch

Yiwu Niya Jewelry

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Product Name:Brooch Model Number: 6030706 _____________________________ Detail Description: 1)made of zinc alloy 2)variety of styles and colors available 3)adhere to acryl or CZ jewelry...

Earring

Earring

Yiwu Niya Jewelry

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Product Name:Earring Model Number: 60307 _____________________________ Detail Description: 1)made of zinc alloy 2)variety of styles and colors available 3)adhere to acryl or CZ jewelry...

Gold Sheet

Gold Sheet

Pasternak Findings

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9K, 10K, 14K, 18K, 21K Gold sheets in yellow, rose or white gold colors. Available in various dimensions. Suitable for jewelry making.

Gold Wires

Gold Wires

Pasternak Findings

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9K, 10K, 14K, 18K, 21K Gold wire in yellow, rose or white gold colors. Available in various diameters and any length. Soft, half-hard and hard annealing levels suitable for jewelry making. Gold wires...

Jewelry

Jewelry

Fiona Creations

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Silver,Semi Precious Stones,Fashion,Imitation,Costume,Glass,Beaded & Victorian Jewellery

Jewelry Box

Jewelry Box

Yiwu Niya Jewelry

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Product Name:Jewelry Box Model Number: GH099 _____________________________ Detail Description: 1)made of zinc alloy 2)variety of styles and colors available 3)adhere to CZ jewelry...

Round blue mabe pearl sterling silver ring & earrings set

Round blue mabe pearl sterling silver ring & earrings set

Top Pearl Jewelry

$37.50Product

Wholesale mabe pearls at http://www.topearl.com/ Metal: sterling silver Rhodium: yes (good rust inhibition) Earring backing: Omega backs Ring size: US size 7.5# Material: 25mm mabe pearl Shape:...

Scent Bottle

Scent Bottle

Yiwu Niya Jewelry

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Product Name:Scent bottle Model Number:H-26 _____________________________ Detail Description: 1)made of zinc alloy with glass 2)variety of styles and colors available 3)adhere to CZ...

Silver Ring With Cubic Zirconia (Signity) - Gold Plated

Silver Ring With Cubic Zirconia (Signity) - Gold Plated

Best Luck Inter 1999 Jewelry Manufacturer Co., Ltd.

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Silver Ring With Cubic Zirconia (Signity) - Gold Plated

Sterling silver 8.5-9mm button pearl jewelry set

Sterling silver 8.5-9mm button pearl jewelry set

Top Pearl Jewelry

$20.80Product

Pearl jewelry at http://www.topearl.com/pendant-jewelry-sets-c-26_54.html Type: 925 silver pearl rabbit style jewelry set; Size: 8.5-9mm; Color: No.1 white, No.2 pink, No.3...

Vacuum pearl oyster gift

Vacuum pearl oyster gift

Top Pearl Jewelry

$1.40Product

Wholesale vacuum pearl oyster gift. Unit price: USD$1.4 MOQ: 200pcs For more details, please visit http://www.topearl.com/ for more wish pearls.

White Fine Freshwater Pearl & Swarovski Crystal Bridal Jewelry Set

White Fine Freshwater Pearl & Swarovski Crystal Bridal Jewelry Set

Top Pearl Jewelry

$17.90Product

TBS024 Threaded by tiny wire, the necklace is handmade of 2-3mm white little freshwater pearls, separated by 4mm clear Swarovski crystals; at the center piece connected with vivid flower circles in...

White freshwater pearl bridal necklace with Austrian crystal

White freshwater pearl bridal necklace with Austrian crystal

Top Pearl Jewelry

$14.30Product

Exquisite designed bridal jewelry set collection --- white freshwater pearl choker bridal necklace with pink Swarovski crystal wholesale; Materials: 4-5mm white fresh water potato pearl, 7-8mm white...

Products & Services 1 - 13 of 13