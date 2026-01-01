Products & Services

Within Exam Preparation & Tutoring

Platinum Products & Services

EdAssess

EdAssess

EdPower

Service

EdAssess, formerly edifyAssess streamlines assessment administration. Choose from thousands of items aligned to state standards, as well as access to hundreds of pre-built assessments. Need an...

EdFolio

EdFolio

EdPower

Service

EdFolio, formerly Vitae, helps professionals develop their craft. EdFolio provides real time observation and evaluation options at your fingertips. Unlock your personal growth with real time coaching...

EdHub

EdHub

EdPower

Service

EdHub, formerly Mileposts, is our one stop data shop where you can upload all of your different data streams into one central view allowing an overall picture of each student. Understand how students...

Gold Products & Services

Online Elementary School

Online Elementary School

American High School

$1,450.00Product

American High School’s Online elementary School is a new and unique learning experience to help children build a strong foundation for future academic success by providing engaging educational...

Online High School

Online High School

American High School

Product

American High School customizes our curriculum in order to meet each student’s academic needs. We believe it is more productive for the curriculum to “fit” the student than trying...

Online Middle School

Online Middle School

American High School

$1,899.00Product

Our extensive and proven curriculum has been continually refined for years and is among the best available. All courses are taught by highly qualified teachers who care about your child’s...

Products & Services

$400 in WyzAnt Credit for $360

$400 in WyzAnt Credit for $360

WyzAnt Tutoring

$360.00Service

WyzAnt credit can be used to recieve tutoring lessons from any of the amazing tutors that WyzAnt has. When you pay $360 you will recieve $400 in credit. That's a 10% discount!

30 Hour LSAT Prep Course

30 Hour LSAT Prep Course

Alpha Score Seminars Inc.

$389.00Service

Alpha-Score offers a comprehensive 30 Hour LSAT Prep course for $389. We will help you score higher and help you get into the Law School of your choice. All of our ...

48 Hour LSAT Prep Course

48 Hour LSAT Prep Course

Alpha Score Seminars Inc.

$589.00Service

Alpha-Score offers a comprehensive 48 Hour LSAT Prep Course for $$589. We will help you score higher and help you get into the Law School of your choice. All of our courses are taught by the highest...

ACT

ACT

Christina International High School

Product

CIHS offers free SAT and ACT prep classes to all enrolled students and to non-enrolled military families. Call 1.877.211.4870 for details.

AP Advanced Placement Classes

AP Advanced Placement Classes

Christina International High School

Product

Christina International High School offers 20 AP classes approved by the College Board for advanced placement. These online classes are self-paced and a great way to earn college credits. For more...

College Application Counseling

College Application Counseling

InGenius Prep

Service

Successful applications consist of various components such as personal statements, supplementary essays, recommendation letters, resume and addenda. All these components must speak together in one...

College Preparatory Candidacy Building

College Preparatory Candidacy Building

InGenius Prep

Service

Candidacy Building is working one-on-one with aspiring college students who are not quite at the application stage, but ready to begin shaping their application profiles from a very early stage in...

Credit Recovery

Credit Recovery

Christina International High School

Product

CIHS also offers 28 Credit Recovery classes for both middle and high school students that are self-paced, allowing for early completion. Students work only on what they don't know, allowing for...

EKG, Phlebotomy, Medical Assistant Training with Certifications

EKG, Phlebotomy, Medical Assistant Training with Certifications

Phlebotomy Career Training

$399.00Service

Phlebotomy Career Training specializes in training students in Electrocardiogram Technician, Telemetry (Cardiac Arrhythmia Technician), Phlebotomy and Medical Assistant Certification. Student who...

ESL & ELL

ESL & ELL

Christina International High School

Product

CIHS offers a number of ESL and ELL learning opportunities all online. Call 1.877.211.4870 for details.

High School Completion

High School Completion

Christina International High School

Product

"Finish Now" - Students that have completed high school but have not graduated may be eligible to earn their high school diploma by transferring to Christina International High School and...

High School Equivalency Diploma

High School Equivalency Diploma

Christina International High School

Product

"Welcome Back" - CIHS welcomes back all students that did not finish high school. Open to all adults eighteen years of age or older who left high school; this comprehensive program leads to...

High School Online

High School Online

Christina International High School

Product

Grades 9-12 Christina International High School offers students the opportunity to take one or more classes online following an engaging and completely interactive online curriculum. These self-paced...

Home School

Home School

Christina International High School

Product

CIHS offers home schooled students a full curriculum in both middle and high school grades. CIHS can also help maintain all home school records including transcripts. Call 1.877.211.4870 for details.

LSAC Application Counseling

LSAC Application Counseling

InGenius Prep

Service

Successful applications consist of various components such as personal statements, supplementary essays, recommendation letters, resume and addenda. All these components should speak cohesively in...

MBA Application Counseling

MBA Application Counseling

InGenius Prep

Service

Successful applications are more than the sum of their parts. All of the components - your personal statement, supplementary essays, resume, addenda-- need to speak together in one voice about who...

Middle School

Middle School

Christina International High School

Product

Grades 6-8 Parents find our online middle school classes a great way to supplement what their child is learning at home by integrating one or more classes from our rich curriculum. This carefully...

Mock Interview

Mock Interview

InGenius Prep

Service

You have seven seconds to make a first impression in person. Those few seconds can change the course of your college, business school, or medical school career. InGenius Prep will work with you on...

MyExamCenter.com

MyExamCenter.com

Sinatabu Inc.

$0.00Service

MyExamCenter.com is a subscription online learning management webportal for parents and students in grades K-12. Parents are able to subscribe to the services and add their children as students.

Pre-Business Candidacy Building

Pre-Business Candidacy Building

InGenius Prep

Service

Getting admitted to a good MBA program requires a fair amount of planning. Unlike other professional schools, candidates to business school are expected to spend a few years in the “real...

Pre-Law Candidacy Building

Pre-Law Candidacy Building

InGenius Prep

Service

Candidacy Building is working one-on-one with aspiring law students who are not quite at the application stage, but ready to begin shaping their application profiles from a very early stage in order...

Premed Application Counseling

Premed Application Counseling

InGenius Prep

Service

These packages are for the premedical student who is preparing for their application phase to medical school. After you’ve put the time into your coursework and studying for the MCAT, now is...

Premed Essay Editing Packages

Premed Essay Editing Packages

InGenius Prep

Service

Your written materials are the most individualized representation of who you are on your application. Your personal statement and secondary essays are your opportunity to express your personal voice...

SAT & ACT Prep

SAT & ACT Prep

Christina International High School

Product

CIHS offers free SAT and ACT prep classes to all enrolled students and to non-enrolled military families. Call 1.877.211.4870 for details.

Spanish language Courses for Adults

Spanish language Courses for Adults

Zador schools of Spanish Alicante and Vitoria

$0.00Service

ZadorSpain Spanish language Schools offer you different programs for adults to learn the Spanish language. The most popular courses among our students are the General Spanish courses: - Standard...

Subject Tutoring

Subject Tutoring

Chyten Educational Services

Service

Tutoring in Math, Science, English, History and Foreign Language. Tutoring for the AP Exams and SAT Subject Tests also available.

Test Preparation

Test Preparation

Chyten Educational Services

Service

SAT, ACT, PSAT, ISEE and SSAT. Private, small group and class formats available. Not sure which test to take for college applications? Take Chyten's proprietary ACT vs. SAT Comparison Test.

Tutoring

Tutoring

My Teacher Tutor

$65.00Service

There is no registration or sign up fee. Our minimum session is one hour. Overall time of each tutoring session is based on the student's individual needs and time constraints. Should you desire to...

Products & Services 1 - 34 of 34