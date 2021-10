Strathmore's Who's Who Worldwide Celebrates Their New Members

Farmingdale, NY, October 19, 2021 --( PR.com )-- Strathmore’s Who’s Who Worldwide, of Farmingdale, New York, is proud to celebrate their new members who will be included in their next edition for their contributions and achievements in the many fields listed.About New MembersStrathmore’s Who’s Who Worldwide is pleased to welcome their new members who are now part of the Strathmore Worldwide Directory and online website:Ather H. Tirmizi--Public AffairsTroy Williams--TransportationLynn Cardinale--InsuranceVicki M. Teigland--Electronic ComponentsVictoria S. Wilson--HealthcareJennifer Fauber--Community ServicesEbony A. Russell--EducationAngela R. Simmons--EducationJennifer M. West--ReligionAn V. Nguyen--EducationSalahuddin M. Muhammad--GovernmentKamisha T. Webster--EntertainmentAustin "Auzzy Blood" Punton--EntertainmentMaryAnn Smith--ResearchTenia Harris--EducationAnthony R. Lettieri--EducationRonald G. Rinaldo--GovernmentStephanie K. Fournier--RetailRandall W. Duhamell--Security/Law EnforcementDonetta R. Mazyck--Community ServiceJames T. Perrin--GovernmentEdward Erfurt--GovernmentKeena M. Hutchinson--PhotographyMichael Ray Leiterman--PaperTroy Lee Zukowski--Human ServicesStephen J. Bremis--Real EstateHeath N. Hoffman--RestaurantDanette A. Cheatham--SemiconductorsLarry D. Smith--HealthcareSimion Timbuc--ReligionBarbara M. Tate--Interior DesignCatherine L. Love--EducationJaneigh Huber--Life CoachingCarlton Ellis Hutchinson Jr.--ConstructionSamantha R. Langevin--FoodAnthony M. Rubino--EntertainmentKareena N. Betancourt--Real EstateMelissa R. Gardner--Government/Law EnforcementAndrew Barnett Davis--ArtDawn Musarra--FinancialBrandi R. Colehour--ElectronicsGloria Keel Edwards--HealthcareJoseph S. Eriksen--ConstructionLashonda Grice Velazquez--Business ServicesFelicia A. Armstrong--HealthcareShemeka L. Phillips--EducationLupe Encinas--Automotive GlassKiwanna L. Brackett--EducationPrria R. Haider--EntertainmentChahnaz Homayssi--Real EstateAndre D. Archat--ITWesley T. Johnson--ElectricalRob G. Parrish--HealthcareMiasia Raqasat Oyalo--EntertainmentRobert E. Woodall Jr.--InsuranceSarah Anne Cunningham--PhotographyNorna L. Kissane--FinancialErin Tortora--Retail/Wellness ProductsSharon Travis Stricklin--EducationRebecca L. Purcell--GovernmentRick E. Arnold--Martial Arts EducationRobert Arnold De Jesus--HospitalityGina S. Blakey--BeautySue Koch--NonprofitFrank X. Rodela--Government/AgricultureTodd M. Carter--Construction/SafetyWalter S. Caber Jr.--AerospaceWilliam J. Lilly--Hospitality/RecreationJudith Harry--Retail/Environmental ServicesNicolemarie A. Frittitta--HealthcareJessica R. Robinson--Music ProductionAdam W. Johnson--WellnessAja' C. Moore--Beauty Products/EducationAshley M. Bain--Government/EducationLisa M. Wolf--AutomotiveAlex C. Mohrman--Air Moving ProductsNaila Babar--EducationDawn D. Colar--Government/HealthcareSusie M. Montalbano--Building SuppliesDeborah A. Williams--EducationMontana D. Graves--HealthcareChristine Reel--HealthcareCathy Paliani--Payroll ServicesTamara Brutus--EducationLisa A. Mattingly--Retail/Pet BedsJames C. Ford--NonprofitTammy M. Drusendahl--HealthcareRebecca F. Kapusta--Government/Human ServicesSteven C. Williams--Oil and GasJoslyn N. Wood--Real EstateDalila C. Perez--HealthcareMaurees A. Regules--BeautyJack Edward Whitaker--ArtTrivell Caruth--MusicKaren Sue Comeaux--NonprofitAnaquilia Guallar--TransportationBrian Mitchell Plenn--TransportationElaine Dixon--EducationChristina Green--Healing/CoachingGeorge J. Eady--Pest ControlKaren M. Abendroth--ArtGloria Schmitt--Real EstateRamona L. LaCour--HealthcareElnora P. Bates--RestaurantMark N. Hansen--BeautyCristian C. Araya--ConstructionJennifer L. Sibiga--HealthcareGreg Zuercher--Aviation FoundationKlaas Nijhuis--ArchitectureAriana E. Starchman--ConstructionDebra Kay Mueller--TransportationJamey L. Barton--ConstructionKristi Ann Maxey-Diego--GovernmentPier A. Hawkins--HealthcareJeffrey A. Bowers--ConstructionAlysha M. Santiago--Human ServicesKirenia Santiuste--HealthcareW. Michael Roth--ConstructionAfsaneh Latifi--HealthcareDaret C. Cannonier--EducationWilliam Ruiz--HealthcareJames L. Byrd Jr.--Construction/RemodelingVan E. Holland--GovernmentDavid Mike Hager--Risk Management/ITMaria Melendez--BeautyAlbert I. Eiseman--E-CommerceJermaine D. Scott--LogisticsTony M. Tate--TelecommunicationsAlan J. Hook--AutomotiveKimberly L. Price--TransportationMari E. Baldwin--HealthcareAshwani "John" Tangri--Real EstateRichard A. James--Transportation/FreightJames F. Brown Jr.--Entertainment/AuthorBrittney Psyllas--Property ManagementRozanne Cavier Workman--Fitness and WellnessSusan Renni Anderson--CoachingRebecca A. Cerrato--HealthcareSonia L. Badon--Business ManagementEdmundo Maldonado--Retail/Tactical Uniforms and ApparelErika I. Kuhn--HealthcareVictor Rodela--Cleaning and Restoration ServicePamela S. Schramm--OptometryCrystal Hope Allen--FoodGermaine L. Norman--GovernmentBrenda Lee Robinson--RetailSteve J. Otto--Retail/BooksJohn C. Cohan--ITLisa Davis--HealthcareZsquita A. Gillespie--Event PlanningEstella M. O'Dell--FinancialEdward O. Periman--Automotive RepairJennifer L. Unzueta--LandscapingJohn Fitzgerald Parrish--FinancialPaul Price Painter III--Environmental TestingVelma Valenzuela--EducationKathy Stegle--HealthcareKim Davis--Real EstateHeather C. Oxendine--EnergyApril D. Scribner--CateringLori Brooks--Retail/CraftsJamie L. Duffield--HealthcareRyan A. Carlock--ITKenneth J. Hudak Jr.--HVACEliane A. Rocha--BeautyJoel C. Jones--EducationKathleen A. McGrath--EntertainmentMichael W. Kleinman--DentistryAlana C. McKinney--HealthcareRobert M. Infussi--TransportationBenjamin Wills--AutomotiveJerry E. Tilley Jr.--Commercial FishingTammy C. Harris--Dance InstructionShilpa Donthireddy--HealthcareStephen J. Vitelli--AuthorLarry S. Levey--Real EstateKrista L. Fee--NonprofitTina M. Streeter--HealthcareDavid E. Graziani--PublishingDelores E. Ryan--Human ServicesJill A. Patierno--BeautyAmanda Renée Sandoval--HealthcareAlien Gonzalez--Education/TruckingDaniel B. Romero Jr.--ArtTina L. Rutkowski--HealthcareSunny Graham--ArtKaren V. Duhamel--EducationJulie C. Duignan--EducationMurphie Y. Ricks--EnergyDonald Coleman--EducationMary Jane Nuńez Gonzales--Beauty/WellnessJillian Shannon Pizzi--HealthcareAnupa Khastgir--HealthcareBill M. Thrasher--HealthcareDebra M. Gesner--HealthcareRobert B. Morrissey--FoodAlice M. Starmer--HospitalityGary Shor--TransportationSasiya M. Johnson--GovernmentTiffany A. Ringfield--HealthcareShirnise L. Hubbard--AccountingShelley M. Wilson--Oil and Gas/Pipeline ConstructionCrystal L. Guemble--TransportationRichard L. Bryant--Healthcare StaffingAbout Strathmore’s Who’s Who WorldwideStrathmore’s Who’s Who Worldwide highlights the professional lives of individuals from every significant field or industry including business, medicine, law, education, art, government and entertainment. Strathmore’s Who’s Who Worldwide is both an online and hard cover publication where we provide our members’ current and pertinent business information. It is also a biographical information source for thousands of researchers, journalists, librarians and executive search firms throughout the world. Our goal is to ensure that our members receive all of the networking, exposure and recognition capabilities to potentially increase their business.