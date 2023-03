Strathmore’s Who’s Who Worldwide Publication Welcomes Newest Members

Farmingdale, NY, March 08, 2023 --( PR.com )-- Strathmore’s Who’s Who Worldwide of Farmingdale, New York is proud to recognize their newest members who will be included in their next edition for their contributions and achievements in the many fields listed.About New MembersStrathmore’s Who’s Who Worldwide is pleased to introduce their newest members who are now part of the Strathmore Worldwide Directory and online website:Jaime A. Figarola--FinancialSyed H. Kazmi--Chemicals/Personal Care ProductsJennifer L. Goddard--Real EstateKarl S. Osvald--GovernmentMila S. Banks--Mental HealthJudith E. Ranick--PublishingDennis J. Riley--Architecture/ConstructionNancy J. White--Funeral HomeAbraham Matel--RestaurantDavid Sherwood Robinson--HealthcareH. Jeffrey Rosen--ConstructionEnzo Raggiani--Retail/ApparelAkecheta André Morningstar--ConsultingOra Lee Watson--EducationMark G. Brotton--Landscape DesignAdriana Goncalves--Real EstateJohn W. Loftis--ElectricityMegan D. Goetz--Massage TherapyLaura J. Frank--Broadcast MediaVincent W. Pempeit III--Maritime Repair ServiceJennifer Helbock--InsuranceMichael S. Graening--ReligionKate Emht--Music EducationToshoner J. Session--NotaryJuan A. Umanzor Jr.--Real EstateScott D. McCloskey--FoodMarlene K. Cook--HealthcareGwendolyn A. Rice-Barry--EducationJeffrey D. Saut--FinancialAdrian Rico--Business ConsultingGretaJo Payne--HealthcareDrew Dixon--Real Estate AuctionsKathleen Anne Cyr--HealthcareWanda Harris--Life CoachingSteven J. Cartner--NonprofitRay D. Padgett--Oil and GasShannon I. Shaw--AccountingWilliam L. Cruze--ConstructionChristopher W. Merola--PackagingFaith M. Aznar--LogisticsDarlene N. Harris--HealthcareLarry Pedersen--Agriculture/Predator ControlAktar Jaman--Healthcare/NonprofitDominic D. Lomibao--Healthcare/AestheticsDrew C. Baebler--LegalDeanne M. Ross--Real EstateDavid Brown Sr.--Government/ResearchGagi D. Otiashvili Earl Shelljutta--HealthcareDeborah A. Holton--RestaurantTerry Joseph Jr.--NonprofitTina Atwell--NonprofitMichelle B. Woodman--FinancialArneija M. Wilder--BeautyKerry-Ann Bennett--HospitalitySorin G. Cruceru--EducationMatthew G. Nelson--Convent/RestaurantMary Harris--EducationRobert C. Doty--HealthcareDonald E. Banks--ConstructionTammi Johnson--SpaJames Patterson--EnvironmentalTracy D. Als--LegalErlo Roth--HealthcareMarlyn D. Hirsch--HealthcareDonna A. Laitinen--Motivational SpeakingMichael A. Chapman--Entertainment/GamingLyna Jo Low--AgricultureCleo Silvers Painter--EducationWilliam J. Feeny--Art/IllustrationMark S. Ish--Fitness ProductsTischi George Balachandra--ConsultingGerald W. Bouvier Jr.--ITMichael A. Long--ConsultingDerrell T. Jeans--ConsultingPuja B. Shah--HealthcareJohn W. Moore--VineyardDoris C. Over Dodd--GovernmentCarlos N. Torres--EngineeringColeen Lynn Simpson--Mental HealthcareTy J. Curry--HealthcareDiane Washington--Youth ServicesBarbara White--ArtNevall A. Townley--Healthcare ConsultingAndrea Penson Block--InsuranceNeil H. Tessier--HealthcareJames J. Jones--LandscapingDoyle D. Ladman--AutomotiveJohn Chen--EducationMegan Leigh Paugh--Massage TherapyMichael J. Wilson--HealthcareDavid A. Strong Jr.--EducationAnalyd Portee--Real EstateJoseph F. Laird--Engineering ConstructionMary E. Caldwell--HealthcareJessie Kunkel--HealthcareCharlotte M. Jones--SportsEdward W. Seager--Real EstateDyann S. Williams--HealthcareVictor Dimkpa--HealthcareTorria D. Driver--HealthcareRichard B. Ruth--Mental Health/Religious CounselingLarry W. Ernst--PipelinesD'Michelle P. DuPre--Forensic ConsultingAnthony P. DeSaro--ConstructionDianne B. Hardwick--GovernmentWiley Henry--MediaJohn L. Hoge--ArtKaren J. Denton--EducationTracey L. Jenkins--EducationBuck Hitcher--Real Estate DevelopmentDawn V. Gay--Healthcare/ITAndy W. Turner--GovernmentGary A. Laursen--ResearchVerna M. Wimbley--HealthcareRichard W. Combs--ReligionJanet Leigh Franklin--FinancialTanya M. Evans-Barnes--TravelJacqueline L. Jorgensen--LegalJerad H. Fain--Real EstateOleg Klempner--DentistryChristopher ZY Zhang--Fine ArtMerle Styer--Real EstateJerry D. White--Pharmaceuticals/AgricultureNicolas Gauthier--GovernmentGayle Ferebee-Tyson--RetailShahnawaz A. Khan--HealthcareJesse D. McCleary--Wholesale/ExportsDaniel J. Gray--Life CoachingDanielle M. Todd--RestaurantRoosevelt Walters--GovernmentRegina K. Alderson--NonprofitLisa C. McConathy--NonprofitRichard Rhoades--Construction/HardscapingJoseph G. Kaufman--FoodMatthew J. Roch--EntertainmentLisa L. Danjean--Real Estate InvestmentsRoma A. Douglas--ConsultingJess Thomas Noriega--Healthcare/ChiropracticDavid F. Quinn II--Heavy ConstructionGenoveva A. Diaz-Suarez--EducationTroy D. Hoffman--AutomotiveAbout Strathmore’s Who’s Who WorldwideStrathmore’s Who’s Who Worldwide highlights the professional lives of individuals from every significant field or industry including business, medicine, law, education, art, government and entertainment. Strathmore’s Who’s Who Worldwide is both an online and hard cover publication where we provide our members’ current and pertinent business information. It is also a biographical information source for thousands of researchers, journalists, librarians and executive search firms throughout the world. Our goal is to ensure that our members receive all of the networking, exposure and recognition capabilities to potentially increase their business.