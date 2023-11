Strathmore’s Who’s Who Worldwide Publication Welcomes New Members

Farmingdale, NY, November 08, 2023 --( PR.com )-- Strathmore’s Who’s Who Worldwide of Farmingdale, New York is proud to recognize their newest members who will be included in their next edition for their contributions and achievements in the many fields listed.About New MembersStrathmore’s Who’s Who Worldwide is pleased to introduce their newest members who are now part of the Strathmore Worldwide directory/online website:Mitzie Mathis--Real EstateAmira L. Azran--Community ServiceMarcel E. Manigault--ElectricalRuss Mowry--ArtAnthony Joseph Salpino Jr.--AutomotiveChristopher K. Keaton--LegalHerman Haller--ReligionMichael L. Hampton--FinancialBilly C. Yang--Government/Public SafetyMarcus Palmer Jackson Rikiebon--Broadcast MediaJanice J. Nomura-Peko--LogisticsKarina Bornacelli--Real EstateSean R. Carroll--Information TechnologyBob Harrod--Real EstateNyisha N. Stewart--Human ServicesBryan Howard--FinancialRex S. Gulick--GypsumBrandi D. Watterson--EducationEmil C. Veksenfeld--Engineering/PublishingGaynor B. White--EducationMonica A. Forte--TravelPeter Francis DeFelice--FinancialLois E. Jackson--ReligionJeremy L. Daniels--HealthcareAmanda LeeAnn Stuart--ConstructionRicky Bryant Renshaw--RetailDaniel R. White--PublishingRichard Scott Bar--Agriculture/EducationEdward A. Struzik--Supply Chain ConsultingRonnie S. Lichtman--MedicalStormi M. Cooke--RetailMelissa A. Garatino--FoodChristopher J. Michael--RestaurantSid M. Hashemi--SecurityTom M. Legg--CateringEvette Calen Feagin--PoliticsMyron J. Boyd--ReligionAnthony J. Wiszowaty--InsuranceJerry L. Jones--HVACErnestine A. Butler--AccountingMatthew A. Masisak--FoodDelminquoe L. Cunningham--ITJohn P. Weida--DentistryJamiere N. Abney--EducationBarry A. Cochran--HealthcareValerie V--EntertainmentRobert J. Miller--HealthcarePaul E. Burgess--WeldingAlice R. Chester--RetailRyan K. Rose--GovernmentRoderick D. Ferrell--FinancialRonald C. Atwater Jr.--HealthcareDavid S. Downs--Information TechnologyRobert W. Bolois--HealthcareElizabeth M. Foley--HealthcareCarol Macpherson--EducationHarold E. Boyd--ReligionAnita D. Scott--InsuranceRickcene Ulysse--FinanceBernadette Marie Roquemore--EntertainmentNancy Ehlen--Real EstateRalph H. Insinger--ArchitectureRichard L. Parrish--ConstructionTimothy Ray Williams--Heavy EquipmentSreenivasarao V. Bandi--Water/Wastewater ProductsStacy Ann Honey--Real EstateAlfred J. Liotta--EducationCharles A. Hendricks--GovernmentForrest F. Thorpe Jr.--NonprofitKevin L. Berger--HealthcareRoma Angelica Friedl--Government/Law EnforcementRobert Safadi--R&DJimmy L. Flowers--ReligionMurray L. Olson--HealthcareSantana D. Faulkner--FoodMichael A. Shearn--FitnessPravin K. Chatani--SportsMeredith Battito--FoodJoshua A. Knotts--Hospitality/LandscapingSuzzanne Wall--ElectricalChristopher D. Chambers--HealthcareMarcus J. Anderson--HVACNampol Meesawat--FoodStaci M. Orr--HealthcareJohnny Ford--OrganizationLinda P. Atkinson--BeautyJeanine L. Corrubia--RecreationJohn F. Arnold--Real EstateNoel Cobbs--TransportationStanley Ritchie--EducationDavid M. Ellis--Environmental ConsultingKeith Klyrone Williams--GovernmentAbout Strathmore’s Who’s Who WorldwideStrathmore’s Who’s Who Worldwide highlights the professional lives of individuals from every significant field or industry including business, medicine, law, education, art, government and entertainment. Strathmore’s Who’s Who Worldwide is both an online and hard cover publication where we provide our members’ current and pertinent business information. It is also a biographical information source for thousands of researchers, journalists, librarians and executive search firms throughout the world. Our goal is to ensure that our members receive all of the networking, exposure and recognition capabilities to potentially increase their business.