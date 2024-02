Strathmore’s Who’s Who Worldwide Publication Introduces New Members

Farmingdale, NY, February 23, 2024 --( PR.com )-- Strathmore’s Who’s Who Worldwide of Farmingdale, New York is proud to introduce their newest members who are honored for their contributions and achievements in the many fields listed.About New MembersStrathmore’s Who’s Who Worldwide introduces their newest members who are now part of the Strathmore Worldwide online website:Danielle R. Smith--HealthcareHamid M. Sobbi--Import/ExportMichael David--AutomotiveJohn T. Quinn--ConstructionDavid A. Gotowko--HospitalityDarryl H. Jenkins--GovernmentGarry R. Gutierrez--AviationJohn R. Von Hagel--Healthcare/VolunteeringFrances McDaniels Day--EducationAndrew R. Siegel--HospitalityCharles L. Cooper--FinanceDavid I. Tors--AviationPete Coleman--PhotographyRay Dombrowski--ConsultingJ. Philip Casey--Information ServicesSiddarth Shah--ManufacturingRobert E. Baker--Environmental ConservationJeffery P. Wilson--Ranching and LivestockLance Bowley--Military and DefenseBrett Lawrence Gavin--GovernmentWilliam S. Davis--Life CoachingHumberto Espeleta--NonprofitAngela L. Flynn--Nonprofit and Veterans' ServicesRobert D. Walker--Home HealthcareDolly A. Colby--HealthcareHertzel E. Peretz--ConstructionLinda C. Harris--Real EstatePatty A. Sperber--Real EstateMichael T. Monahan--Social WorkVictor Rene Ancrum--MusicAlison E. Brown--Real EstateRalph Wayne Atwell--MiningLauren Ring--Real EstateNichole Kent--Real EstateEugene G. Borg--Financial ServicesRichard Edmund Singh--Advertising and MarketingBrennan Gleason--Arts, Entertainment, and FashionJose Luis Vega--HealthcareMaggie Chudik--Real EstateMichael C. Ferguson--MusicSteve R. Harper--PaintingAnthony W. Wilson--HealthcareCorky L. Henderson--Health and WellnessCarshena Renee McBeth--HealthcareRoy N. Eledan--TransportationMarcia Almiron Wolbert--HealthcareKaren M. Walters--HealthcareRobert P. Hamilton--Legal ServicesDaniel R. Nash--Data SecurityTodd J. Ehret--Law EnforcementJohnathan Michael Tristan--FinanceMagalie Nelson-Charles--HealthcareShannon L. Friel--GovernmentClarence R. Hamilton--NonprofitSharon A. Puszko--EducationMichael V. Namorato--EducationGregory R. Haddix--ManufacturingPatrick H. Campbell--Literature and PublishingAbout Strathmore’s Who’s Who WorldwideStrathmore’s Who’s Who Worldwide highlights the professional lives of individuals from every significant field or industry including business, medicine, law, education, art, government, and entertainment. Strathmore’s Who’s Who Worldwide is an online publication where we provide our members’ current and pertinent business information. It is also a biographical information source for thousands of researchers, journalists, librarians, and executive search firms throughout the world. Our goal is to ensure that our members receive all of the networking, exposure, and recognition capabilities to potentially increase their business.