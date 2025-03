P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) Welcomes its Newest Women of Empowerment Members

Manhasset, NY, March 15, 2025 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) welcomes its most recent Women of Empowerment members. This distinguished group of women have been selected for membership based on their outstanding achievements and contributions in their respective fields.About The Newest Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to highlight the following Women of Empowerment who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Abegayle Marie--Life CoachingAire Stillman--CoachingAmber White--Home HealthcareAna Maria Figueroa--HospitalityAngela Angell--PublishingAngela C. Lerro--Alternative MedicineAngela Elaine Taylor--ArtAurea Galler--HealthcareAziana Rivera--Apparel/FashionBeth Camac--HospitalityBeverly A. Felton--HealthcareBeverly A. Finley--MusicBobbie M. Kidwell--GovernmentBrenda Kemp--JanitorialBrittany Farley--BusinessCarolyn R. Jenkins--EntertainmentCenequa Nikkole Gaston--Life CoachingCharlene P. DiNobile--HealthcareCheryl E. Williams--Non-Profit/VolunteeringChristy Mazzarisi--Food/BeveragesCindi Baney--Financial ServicesCindy Mahealani Sellers--Alternative MedicineCrystal Garrett--HealthcareCrystal N. Burton--Environmental ServicesDana M. Ashford--EducationDana S. Diaz--Motivational SpeakerDaniella Ordonez--PublishingDavida M. Coleman--SpiritualityDawne Christine--Mental Health CareDeanna L. Miller--AutomotiveDelia A. Gonzalez--Life CoachingDiana B. Lawrence--EducationDorene Lewis--MinistryDoyin Fashakin--Event ServicesDree Berry--HospitalityEbony N. McMillan--E-CommerceEileen McCaughern--Non-Profit/VolunteeringElizabeth Anderson--HealthcareEmma Curtis--Law/Legal ServicesEstyn Elan--Apparel/FashionHaley Mazanec--EntertainmentHeather Dzubinski--TravelHeather Scott--Animal CareHeather M. Purdom--Non-Profit/VolunteeringIolanda J. Logan--EquestrianJada L. Sullivan--CommunityJanet L. Alden-Rahi--Human Resources/HRJennifer A. Jones--GovernmentJennifer A. Wills--Apparel/FashionJennifer L. Perri--CoachingJessica Stavale--Alternative MedicineJocelyn Mull--MinistryJohanna Greeson--EducationJoyce M. Anderson--Beauty/CosmeticsKameela Gulley--EducationKaren Vessella--EducationKaren Wilson--EducationKaren M. Silk--Real EstateKathryn B. Shorey-Munro--InsuranceKatie Day Winchenbach--TechnologyKay Kizer--Non-Profit/VolunteeringKay Earlene Kienast--TechnologyKeisha M. Crossland--Retail IndustryKerry McCarthy--EducationKim Keck--Non-Profit/VolunteeringKimberly Bailey--Real EstateKimberly Hills--Funeral ServicesKimberly Kathleen--ConsultingKimberly Sears--Apparel/FashionKimberly V. Porter--EducationKristen Seneca--ArtKristina D. Burns--HealthcareKymberly I. Kaslar--AutomotiveLacy Kelly--Health/FitnessLaTisha Wells--Life CoachingLaura J. Toto--Retail IndustryLauren Casey--Mental Health CareLaurie Gunter Mantz--HealthcareLeslie Anne Washington--Food/BeveragesLeslie F. Thomas--Law/Legal ServicesLinda Joseph--Life CoachingLinda R. Horton--GovernmentLucinda Louise Carr--Financial ServicesMaria Martinez--Beauty/CosmeticsMaria Teresa Young--GovernmentMarion Gasby--Apparel/FashionMartha Ramos--Nutrition/WellnessMary D. DiSano--Alternative MedicineMary J. Drayton-Dennison--EducationMeaghan C. Blackwell--EntertainmentMia McCain Cook--PublishingMichelle Paczesny--CoachingMillian M. Ugbomah--Retail IndustryMital Palmer--HealthcareMovita Johnson Harrell--Mental Health CareNadine O. Shaw-Landesvatter--ConsultingNancy Mangano--EntertainmentNancy Smith--Dental HygieneNiasha M. Clemons--Non-Profit/VolunteeringNicki Craver--Financial ServicesNiki Rowe Cross--Non-Profit/VolunteeringPatrice A. Graves--TransportationPhyllice V. Johnson Cooper--HealthcarePriscilla Luevano--Financial ServicesRebecca Clements--Non-Profit/VolunteeringRebecca Engle--EducationReta Moser--JournalismRhonda Allen--Financial ServicesRitamarie A. Gammage--Non-Profit/VolunteeringRobyn Sykes--Non-Profit/VolunteeringRosita Quinones--Public HealthSandra Burgette Miller--PublishingSandra Robertson--AgricultureSandra A. Obeng--GovernmentSanya Kerney--EducationSara M. Lewis--EducationSarah Coupland--Advertising/MarketingSharina Craver--Financial ServicesSharon Arrindell--Mental Health CareShawan Na--Mental Health CareShawn E. Barnett--Financial ServicesSherri N. Hatton--EducationShevonica M. Howell--EducationSonia Ponchak--AccountingSonya Herburger--PublishingSparkles S. Harris--PublishingStephanie Hand--ConsultingSylvia Hoehns Wright--ArtTamecca S. Rogers--EducationTammie Campbell--AutrhorTheresa Freeman--Non-Profit/VolunteeringTherisa Y. Callier--EducationTonia E. McGeorge--Massage TherapyTonya D--Dance InstructionToshua Shelton-Wiggins--Social ServicesTugsoyun Davaadorj--Beauty/CosmeticsWendy L. Weber--JewelryYeku-Yeku Baker--CoachingZion Hiritho--ConsultingAbout P.O.W.E.R. Magazine - Professional Organization of Women of Excellence Recognized and powerwoe.comP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is a dynamic and diverse network of high-achieving women making a real difference. For more information about P.O.W.E.R. visit www.powerwoe.com