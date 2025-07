P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) Introduces the New Women of Empowerment Members

Manhasset, NY, July 01, 2025 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) introduces its newest Women of Empowerment members. This distinguished group of women have been chosen for membership based on their outstanding achievements and contributions in their respective fields.About the Newest Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to highlight the following Women of Empowerment who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Abenaa Bailey--Nutrition/WellnessAdrian Clemons--Massage TherapyAlana Simpson--CoachingAmanda A. Radi--Cleaning ServiceAmber Covington--ConsultingAngie A. Love--EntertainmentAurelia F. Walker--Non-Profit/VolunteeringAveratt S. Richmond--EntertainmentBarbara Lancaster--Health ServicesBarbara Walker-Green--Financial ServicesBeryl Cowthran--MinistryBesima Rios--Massage TherapyBeverly J. Leonard--PublishingBridget Williams Frazier--CoachingBrigid D. Crowe--EntertainmentCaity Casey--Food/BeveragesCarlata Heath-Blackmon--Financial ServicesCarnesa Giles-Durant--Financial ServicesCarolyn Audrey Dennis--Nutrition/WellnessCassie R. Brooks--PublishingCathy Huang--Food/BeveragesCathy R. Williams--MinistryCelena Thomas--EntertainmentCharmaine C. Casimir--Motivational SpeakerCiara E. Lewis--HealthcareCindy Alter--EntertainmentClarice Swinney--ConsultingConstance Q. Palmer--Mental Health CareCortney L. Langerholc--HealthcareCoventina Waterhawk--Alternative MedicineCrishunda Stafford--Health/FitnessCrystal Wilkerson--Apparel/FashionCynthia Butters--HealthcareCynthia Clarey--EntertainmentDebra A. Leonidas--HealthcareDebra Lee Kristian Fader--EntertainmentDianna M. Edgil--GovernmentDonita J. Royal--Non-Profit/VolunteeringDonna Williams--ConsultingEbony Sowell-Franklin--MusicElaine M. Bourhan-Monroe--Real EstateEricka L. McKnight--Real EstateFelicia R. Cobbs--Non-Profit/VolunteeringFelisha D. McCaskill--Non-Profit/VolunteeringGayle S. McDonald--ConsultingHalima Muhammad--TechnologyHazel Jay--CoachingHyacinth Baker--Beauty/CosmeticsIcy L.A. Kendrick--CoachingJanae C. Edmonson--PublishingJane Lee--EducationJanessa M. Neighbors--Life CoachingJanet E. Sutherland--MediaJanice Leigh Simril--Financial ServicesJennifer Blair--Health ServicesJennifer Kyte--Non-Profit/VolunteeringJesenia Cabrera--Real EstateJosephine N. Ezeanya--EducationKaren Duke--Beauty/CosmeticsKatrina P. Collins--Non-Profit/VolunteeringKenyetta Coaxum--Beauty/CosmeticsKeosha D. Morris--MinistryKimberly Patterson--EntertainmentKimberly L. Byers--Life CoachingLakeshia "Eden"--HealthcareLaQuita S. Langhorn--EntertainmentLauren B. Wood--EducationLinda F. Pomerlee--MinistryLisa R. Bryce--EducationLorna Kirsch O'Connell--HealthcareMaisha Beard--Motivational SpeakerMargaret C. Pazant--PublishingMargaret Lynn Rigsby--TextilesMaria Hayes--Apparel/FashionMaria Sweet--Financial ServicesMarilyn Wade--PublishingMary Alice Spears-Harrison--EducationMary E. Snell--EducationMegan Alline Kozisek--Nutrition/WellnessMelinda O. Hamilton--Non-Profit/VolunteeringMelissa D. Misselhorn--HealthcareMichelle O. Henkel--EntertainmentMillienia Scott--Apparel/FashionNannette T. McClendon--BusinessNicki Keith--AccountingPaije Lopez--Non-Profit/VolunteeringPastor Philetha--EducationQueen Lea' Gardner--MediaRachel Brady--HospitalityRebecca Nicole Almore--EducationSandra Russell Wadsworth--PublishingSerena T. Henry--Financial ServicesShakea Miller--EducationShari Von Holten--Information Technology/ITSharon Stevenson--EntertainmentSharran M. Chambers-Murphy--Non-Profit/VolunteeringShar-Reese E. Alfred--Theater/ performing artsSherlyn Solanoy--Financial ServicesSonya Alise McKinzie--Non-Profit/VolunteeringStacy H. Armstrong--Food/BeveragesStefanie Batiste--SportsSuraia Khwaja--Health/FitnessSusan Morgan Roberts--Public HealthSydney Williams Parker--MusicTammy Trevino--Advertising/MarketingTanisha Conn--Health/FitnessTatjana Opak--AccountingTeresa H. Inge--PublishingTeresa M. Cooper--MinistryTeretha M. Burks--Financial ServicesTerrell Y. Lester--SafetyTheresa "Ladi Miz" Merriman--MediaTina Guiler--Retail IndustryToni Y. Deleseleuc--Arttonika blount--Health ServicesTosha S. Webster--Non-Profit/VolunteeringTracey Lauderdale--ManufacturingTracie M. Chandler--PublishingTy Nicole--PublishingValerie M. Graham--PublishingValerie S. Walston--EducationAbout P.O.W.E.R. Magazine - Professional Organization of Women of Excellence Recognized and powerwoe.comP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is a dynamic and diverse network of high-achieving women making a real difference. For nearly a decade, we've provided a platform for women from all walks of life and all stages of their career to connect, collaborate, and empower each other to reach new heights. Our website, quarterly magazine, and exclusive events showcase member achievements and offer opportunities to gain recognition, build valuable business relationships, and access a wealth of knowledge and resources. For more information about P.O.W.E.R. visit www.powerwoe.comIf you or someone you know is a driven, accomplished woman looking to be recognized and make valuable connections, visit Nomination Form - Professional Organization of Women of Excellence Recognized (powerwoe.com) to access POWER's nomination form for consideration.