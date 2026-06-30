Acquisition Systems Associates, Inc. Achieves CMMC Level 2 Certification
Acquisition Systems Associates (ASA) has successfully achieved CMMC Level 2 Certification following an independent assessment by an authorized C3PAO. This certification validates ASA's ability to protect Controlled Unclassified Information (CUI) and Federal Contract Information (FCI), reinforcing their commitment to cybersecurity excellence.
Great Falls, VA, June 30, 2026 --(PR.com)-- Acquisition Systems Associates, Inc. (ASA), a leader in defense acquisition, engineering, and technology transition, today announced it has achieved Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Level 2 following an independent assessment by an authorized Certified Third-Party Assessment Organization (C3PAO).
This certification validates ASA’s ability to safeguard Controlled Unclassified Information (CUI) and Federal Contract Information (FCI) in accordance with U.S. Department of War (DoW) requirements, reinforcing its role as a trusted partner across the defense industrial base.
“Achieving CMMC Level 2 reflects our long-standing commitment to protecting sensitive defense information while enabling our clients to execute mission-critical programs with confidence,” said Gary Gray, Founder, President, and CEO of Acquisition Systems Associates, Inc.
The DoW’s CMMC program establishes a standardized framework to ensure contractors consistently implement cybersecurity controls necessary to protect sensitive unclassified information and reduce supply chain risk. ASA’s certification demonstrates institutionalized cybersecurity practices aligned with applicable National Institute of Standards and Technology (NIST) standards and DoW expectations.
Beyond compliance, ASA integrates its cybersecurity capabilities with its proprietary methodologies to help defense programs accelerate technology transition, mitigate program risk, and deliver operational capability to the warfighter faster.
About Acquisition Systems Associates, Inc. (ASA)
Founded in 2010, Acquisition Systems Associates, Inc. (ASA) specializes in defense acquisition, systems engineering, and technology transition. ASA supports government and industry clients in navigating evolving acquisition frameworks, reducing risk, and accelerating the delivery of mission-critical capabilities.
This certification validates ASA’s ability to safeguard Controlled Unclassified Information (CUI) and Federal Contract Information (FCI) in accordance with U.S. Department of War (DoW) requirements, reinforcing its role as a trusted partner across the defense industrial base.
“Achieving CMMC Level 2 reflects our long-standing commitment to protecting sensitive defense information while enabling our clients to execute mission-critical programs with confidence,” said Gary Gray, Founder, President, and CEO of Acquisition Systems Associates, Inc.
The DoW’s CMMC program establishes a standardized framework to ensure contractors consistently implement cybersecurity controls necessary to protect sensitive unclassified information and reduce supply chain risk. ASA’s certification demonstrates institutionalized cybersecurity practices aligned with applicable National Institute of Standards and Technology (NIST) standards and DoW expectations.
Beyond compliance, ASA integrates its cybersecurity capabilities with its proprietary methodologies to help defense programs accelerate technology transition, mitigate program risk, and deliver operational capability to the warfighter faster.
About Acquisition Systems Associates, Inc. (ASA)
Founded in 2010, Acquisition Systems Associates, Inc. (ASA) specializes in defense acquisition, systems engineering, and technology transition. ASA supports government and industry clients in navigating evolving acquisition frameworks, reducing risk, and accelerating the delivery of mission-critical capabilities.
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Gary Gray
703-966-3786
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