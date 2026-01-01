Products & Services

Within Restaurants & Food Services

Platinum Products & Services

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Subway

$6.50Product

This 12oz bistro mug holds just the right amount and features a large C-handle for easy grip. Stylish two tone color coordination, white with a green base and rim. Subway® eat fresh printed on...

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Subway

$20.00Product

This versatile medium weight polo shirt in 100% pique cotton is sure to be a favorite. Featured in Oxford with the Subway® logo embroidered on the left sleeve. Its detailing includes three button...

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Subway

$5.50Product

This 5X7 inch spiral bound journal is a durable way to document your information. Journal cover is green with the Subway® logo in silver. Inside paper is white with 100 ruled pages. Plenty of...

License Plate Frame Featuring Subway® logos

License Plate Frame Featuring Subway® logos

Subway

$3.00Product

The license plate frame fits perfectly around your license plate. It is oversized to expose the entire plate and meets all state requirements. The frame is white with the Subway® logos on top and...

Mini Football Featuring Subway® Logo

Mini Football Featuring Subway® Logo

Subway

$2.50Product

This long passing, bright yellow football has the Subway logo silk screen in green. The 7 inch vinyl football is sure to provide hours of playing time. Show off your spirit for the Subway®...

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Subway

Product

At age 17 Fred DeLuca borrowed $1,000 from a friend and started SUBWAY® Restaurants. Paul Orfalea, without business experience or start up money, leased a garage, rented a copy machine and...

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway

$8.00Product

This stone colored hat features the green Subway® logo embroidered on the front and an easy cloth buckle adjustment on the back. Accented with green: color sewn eyelets, a button top and bill...

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

Subway

$25.00Product

The perfect gift for your family and friends is a gift certificate to Subway restaurants. Each book includes a quantity of 5, $5.00 Gift Certificates and has a value of $25.00 for use in the United...

Products & Services

5-Foot Body Cushion Pillow

5-Foot Body Cushion Pillow

The Benjamin Hotel New York

$35.00Product

Aligns the spine for better sleeping posture while reducing neck, back and joint pain. Perfect for pregnancy or recovering from surgery.

Affinia Wellness Spa at The Benjamin Hotel New York

Affinia Wellness Spa at The Benjamin Hotel New York

The Benjamin Hotel New York

Service

A sophisticated urban day spa for your total well being Affinia Wellness Spa provides a peaceful haven to restore harmony and balance, cultivating health and well being from within. Our...

Authentic Italian cuisine

Authentic Italian cuisine

Baby Moon Cafe

Service

pastas, sandwiches, salads, pizzas

Bath & Spa - Aromatherapy Sprays

Bath & Spa - Aromatherapy Sprays

The Benjamin Hotel New York

$29.00Product

Folic Acid Daily Multi aromatherapy spray. A balanced vitamin supplement. Taken orally. Sleep Ease Sleep Ease aromatherapy spray for a restful night. Taken orally. Stress Less Stress Less...

Bath & Spa - Spa Slippers

Bath & Spa - Spa Slippers

The Benjamin Hotel New York

$26.00Product

Reflexology sandals utilize acupressure to provide comfort and improve circulation as you walk. small medium large xlarge

Benjamin Hotel Travel Clock

Benjamin Hotel Travel Clock

The Benjamin Hotel New York

$85.00Product

Hi-tech silvertone alarm clock by Philip Stein features digital display and a black velvet-lined travel case.

Brunch

Brunch

central bistro

$3.75Service

central bistro offers one of Vancouver's best brunches ( 8 am till 3 pm daily!) Farm fresh eggs & spelt bread from Aran bakery have made this venue a key stop for many of the locals and tourists...

Caterering Trade Association

Caterering Trade Association

The Nationwide Caterers Association ( NCASS)

Service

catering

catering

Baby Moon Cafe

Service

we cater parties of any size - our complete menu is available for your special occasion.

Catering

Catering

Elegant Eats Personal Chef Service

Service

Elegant Eats offers the finest in in-home catering. Whether you want a romantic dinner for two, or an event for up to 75 of your friends or associates, having your own Personal Chef there to guide...

Chicago Famous Italian Beef Sandwiches

Chicago Famous Italian Beef Sandwiches

Z's A Chicago Food Experience Inc

$5.69Product

Z's famous Italian beef sandwiches are available daily, you can get them dry, wet or DIPPED the Chicago Way in the Aujus sauce. Served with hot and sweet peppers. Cheese is also available

Cooking Classes

Cooking Classes

Elegant Eats Personal Chef Service

$25.00Service

Chef Shelley will work closely with you to ensure a successful, enjoyable event. She provides professional instruction including “tricks of the trade” insights, special techniques,...

Corporate Food and Wine Pairing Classes

Corporate Food and Wine Pairing Classes

Candid Wines

$0.00Service

Candid Wines offers food and wine pairing classes to corporations looking for unique ways to connect with clients and potential clients.   The theme, length and structure of each class...

Corporate Wine Education Events

Corporate Wine Education Events

Candid Wines

$0.00Service

Candid Wines hosts unique and memorable food and wine experiences across Chicagoland.  We construct each event individually in order to maximize its impact on your clients and prospects. ...

Creative cocktails & beverages

Creative cocktails & beverages

central bistro

$3.75Service

Full bar featuring signature cocktails, local wines & martinis

Dinner

Dinner

central bistro

$12.00Service

Globally inspired comfort foods are dish up with flair.

Extensive wine list

Extensive wine list

Baby Moon Cafe

Service

choose from a wide variety of reds and whites, to compliment any dinner or dessert.

Handmade Italian Desserts and Pastries

Handmade Italian Desserts and Pastries

Divina Desserts USA

$0.00Product

Desserts for food service,wholesale and retail. Tiramisu, various cream based tortes and fruit based tortes, micro Italian gourmet pastries, cannoli. Contact us for a complete list of our handmade...

Hotel Concierge Service at The Benjamin Hotel New York

Hotel Concierge Service at The Benjamin Hotel New York

The Benjamin Hotel New York

Service

- Concierge -Sleep Concierge -In-Room dining -Grocery shopping -Valet service -Valet parking -Secretarial services

iPad POS for Restaurants

iPad POS for Restaurants

aireus

Product

Like no other restaurant POS before, aireus is revolutionizing the way you meet your customer by introducing the iPad for restaurants. At the core of the professional product is a fully featured...

Lunches and dinners

Lunches and dinners

Baby Moon Cafe

Service

Serving an extensive menu for both lunch and dinner.  As always, takeouts are available.  Group orders served with a smile!

Night Club and Party Facility

Night Club and Party Facility

Take 1 Night Club

$0.00Service

Take 1 Night Club  is available for private parties, themed events, after parties, film screenings, awards shows, dinner theater, etc.. Full catering available.

Ocean 50 and Fin Bar at The Benjamin Hotel New York

Ocean 50 and Fin Bar at The Benjamin Hotel New York

The Benjamin Hotel New York

$0.00Product

Sample Ocean 50, The Benjamin's stylish new seafood restaurant. Enjoy an upscale yet relaxed atmosphere with sophisticated decor and whimsical sea-themed design accents. The menu of daily fish market...

Personal Chef Service

Personal Chef Service

Elegant Eats Personal Chef Service

$350.00Service

Elegant Eats Personal Chef Service helps solve the nightly “What’s for dinner?” problem for busy professionals, families on the go, people with special dietary needs and...

Shower Caddy

Shower Caddy

The Benjamin Hotel New York

$450.00Product

Chrome-plated caddy features shaving mirror with magnification on one side, 2 wire amenity baskets and soap dish. Accessories can be adjusted to any position on the bar. Installation hardware...

The Benjamin Hotel Stuffed Bear

The Benjamin Hotel Stuffed Bear

The Benjamin Hotel New York

$12.00Product

Our honey-brown bear is bound to delight, whether as a decoration or a cuddly travel companion.

The Snore-No-More Pillow

The Snore-No-More Pillow

The Benjamin Hotel New York

$45.00Product

Reduces snoring to promote a deeper more restful sleep by elevating the chin from the chest, keeping the airway open.

Unique food and wine fundraisers for non-profits

Unique food and wine fundraisers for non-profits

Candid Wines

Service

Candid Wines can help not-for-profits in Chicagoland raise money through unique events and connect with donors.   The theme, length and structure of each event depends entirely on the...

Valentine's Day

Valentine's Day

Baby Moon Cafe

Service

Check out an extensive Valentine's Day menu - bring your sweetheart!! Dinner For Two $75.95 Plus Tax and Gratuity Includes Two Salads, One Appetizer, Two Entrees and Two Desserts Choice Of...

Vegetarian & Vegan

Vegetarian & Vegan

central bistro

$10.00Service

Healthy, creative menu selections

Z's Famous Hand Made French Fries

Z's Famous Hand Made French Fries

Z's A Chicago Food Experience Inc

$1.99Product

Z's famous french fries are available daily. We take pride in our french fries, it takes us 4 to 6 hours daily in preparation. Recently our fries received the honor of being the BEST hand made...

Products & Services 1 - 39 of 39