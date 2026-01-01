Products & Services

Within Casual Dining Restaurants

Platinum Products & Services

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Subway

$6.50Product

This 12oz bistro mug holds just the right amount and features a large C-handle for easy grip. Stylish two tone color coordination, white with a green base and rim. Subway® eat fresh printed on...

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Subway

$20.00Product

This versatile medium weight polo shirt in 100% pique cotton is sure to be a favorite. Featured in Oxford with the Subway® logo embroidered on the left sleeve. Its detailing includes three button...

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Subway

$5.50Product

This 5X7 inch spiral bound journal is a durable way to document your information. Journal cover is green with the Subway® logo in silver. Inside paper is white with 100 ruled pages. Plenty of...

License Plate Frame Featuring Subway® logos

License Plate Frame Featuring Subway® logos

Subway

$3.00Product

The license plate frame fits perfectly around your license plate. It is oversized to expose the entire plate and meets all state requirements. The frame is white with the Subway® logos on top and...

Mini Football Featuring Subway® Logo

Mini Football Featuring Subway® Logo

Subway

$2.50Product

This long passing, bright yellow football has the Subway logo silk screen in green. The 7 inch vinyl football is sure to provide hours of playing time. Show off your spirit for the Subway®...

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Subway

Product

At age 17 Fred DeLuca borrowed $1,000 from a friend and started SUBWAY® Restaurants. Paul Orfalea, without business experience or start up money, leased a garage, rented a copy machine and...

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway

$8.00Product

This stone colored hat features the green Subway® logo embroidered on the front and an easy cloth buckle adjustment on the back. Accented with green: color sewn eyelets, a button top and bill...

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

USA Gift Certificate Book to Subway® Restaurants

Subway

$25.00Product

The perfect gift for your family and friends is a gift certificate to Subway restaurants. Each book includes a quantity of 5, $5.00 Gift Certificates and has a value of $25.00 for use in the United...

Products & Services

Authentic Italian cuisine

Authentic Italian cuisine

Baby Moon Cafe

Service

pastas, sandwiches, salads, pizzas

catering

catering

Baby Moon Cafe

Service

we cater parties of any size - our complete menu is available for your special occasion.

Extensive wine list

Extensive wine list

Baby Moon Cafe

Service

choose from a wide variety of reds and whites, to compliment any dinner or dessert.

Lunches and dinners

Lunches and dinners

Baby Moon Cafe

Service

Serving an extensive menu for both lunch and dinner.  As always, takeouts are available.  Group orders served with a smile!

Night Club and Party Facility

Night Club and Party Facility

Take 1 Night Club

$0.00Service

Take 1 Night Club  is available for private parties, themed events, after parties, film screenings, awards shows, dinner theater, etc.. Full catering available.

Valentine's Day

Valentine's Day

Baby Moon Cafe

Service

Check out an extensive Valentine's Day menu - bring your sweetheart!! Dinner For Two $75.95 Plus Tax and Gratuity Includes Two Salads, One Appetizer, Two Entrees and Two Desserts Choice Of...

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