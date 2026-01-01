Products & Services
Can't Understand
Many Moods Production Company
$9.99Product
Colors Of Night
Morpheus Music
$15.00Product
Contigo - D.Mor
Many Moods Production Company
$8.99Product
Cool Christmas
Morpheus Music
$15.00Product
Custom A/V Soundtrack Production Mixing
A Frosty J Productions (ASCAP)
Service
Ellington By Request
Morpheus Music
$15.00Product
Free & d*n* near Free Contracts, business forms & more.
Many Moods Production Company
$0.00Product
Music Placement & Publishing for Bands & Songwriters
A Frosty J Productions (ASCAP)
$0.00Service
Night Grooves
Morpheus Music
$15.00Product
Online Mastering
Quintessential Media Group
Service
Piano After Dark
Morpheus Music
$15.00Product
Rat Pack By Request
Morpheus Music
$15.00Product
Sarandipity
Morpheus Music
$15.00Product
Sicmatic: Children of the World
INJT Inc.
$10.99Product
Skylark
Morpheus Music
$15.00Product
Song Music Licensing
A Frosty J Productions (ASCAP)
Service
Soul Of many Moods (Jack in the Box) - Linda & Many Moods' Crew
Many Moods Production Company
$4.98Product
Standards In The Key Of Cool
Morpheus Music
$15.00Product
The ABC's of Starting A Music Production Company (Personalized NoteBook)
Many Moods Production Company
$15.00Product
Torch Songs
Morpheus Music
$15.00Product