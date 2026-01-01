Products & Services
10U Colocation, Hosting
River City Internet Group
$395.00Service
2 Years of Service, Unlimited Reception to a Local Number + 1000 Outgoing Fax Pages
Popesco
$149.99Service
Advanced Dedicated Server, Hosting
River City Internet Group
$229.00Service
Business VPS, Hosting
River City Internet Group
$99.95Service
Cloud Computing
LV.Net
Service
Colocation / Hosting
LV.Net
Service
Donation Engine
Community Resource Network
Product
Extreme Dedicated Server, Hosting
River City Internet Group
$329.00Service
FAMCare®
Community Resource Network
Product
High Speed Wireless Internet
LV.Net
Service
Internet Connectivity for Kansas City customers
Community Resource Network
Service
Job Bank
Community Resource Network
Service
Lyris
Community Resource Network
Product
Microwave Point-to-Point
LV.Net
Service
Personal VPS, Hosting
River City Internet Group
$39.95Service
Standard Dedicated Server, Hosting
River City Internet Group
$129.00Service
Standard VPS, Hosting
River City Internet Group
$69.95Service
Starter Plus VPS
River City Internet Group
$19.95Service
Starter VPS, Hosting
River City Internet Group
$9.95Service
Surveyor
Community Resource Network
Product
Virtual Non-profit Community System
Community Resource Network
Product
Volunteer Bank
Community Resource Network
Service
Website Hosting Packages
Community Resource Network
Service
Website Services
LV.Net
Service
Wholesale Remote Backup Solution
River City Internet Group
$100.00Service
Wired Internet Access
LV.Net
Service