Products & Services

Within Charitable Organizations

Gold Products & Services

Career Fairs

Career Fairs

World Campus Connections

Service

We host a variety of career fairs throughout the year in our local markets. These employers are seeking to fill part and full-time positions, as well as co-ops and internships.

Charity Volunteerism

Charity Volunteerism

World Campus Connections

Service

We provide ample opportunity for our students to volunteer at local charities. We maintain relationships with many charities in the markets we serve to provide our students the ability to connect to...

Elderly Care Ministry

Elderly Care Ministry

World Campus Connections

Service

This ministry offers much needed support to our elderly population. We connect with senior and retirement communities to provide monthly visits and to be a means of spiritual support.

Hospital Ministry

Hospital Ministry

World Campus Connections

Service

We offer monthly visits to local hospitals to visit those who are sick and shut in. This ministry connects our students with those who have experienced prolonged or life threatening illnesses.

Job Readiness

Job Readiness

World Campus Connections

Service

We work with our students to ensure they are adequately prepared for the job market of their chosen professions. This includes resume writing, interview skills, proper dress, and etiquette.

Life Coaching

Life Coaching

World Campus Connections

Service

We offer practical and spirit-led life coaching advice to our students. This can range from solid advice on relationships, financial management, to personal wellbeing.

Mission Trips

Mission Trips

World Campus Connections

Service

We utilize a service called Mission Finder to connect us to thousands of organizations that organize and coordinate mission trips.

Prison Ministry

Prison Ministry

World Campus Connections

Service

We participate in prison ministries primarily aimed at those in the juvenile detention system. We offer monthly visits to local centers with a message of Christ and salvation.

School Resources

School Resources

World Campus Connections

Service

We connect students to school resources all from our website platform. This makes it easier for many students to find the needed services offered at their particular college, university, or high...

Test Prep

Test Prep

World Campus Connections

Service

We offer test prep through a third party called College Prep Genius. Since 2004, College Prep Genius has been helping thousands of students raise their college entrance exam scores because high test...

Products & Services

Annual OCD Conference

Annual OCD Conference

International OCD Foundation

Service

Since 1993, the International OCD Foundation's Annual OCD Conference has been the only international event focused solely on obsessive compulsive disorder (OCD) and related disorders. This...

bfi

bfi

New Jersey Council of Teaching Hospitals

Service

The bfi (Business Furniture, Inc.) Healthcare Division can help you provide a safe, comfortable, efficient and attractive environment for patients and staff. They can make facility change less costly...

BMS Group, LLC

BMS Group, LLC

New Jersey Council of Teaching Hospitals

Service

The BMS Group can assist a hospital in developing a comprehensive administrative, operational, and clinical program planning to initiate a transfusion free clinical program. Through its database...

Donation Engine

Donation Engine

Community Resource Network

Product

Donation Engine from Community Resource Network (CRN) is an online payment-processing engine that lets nonprofit organizations collect donations via a web site. This all-in-one software package...

Education

Education

Horses Care

$0.00Service

HorsesCare.org has educational material pertaining to horse care.  

FAMCare®

FAMCare®

Community Resource Network

Product

A client management system that allows you to securely track and record client information

GNYHA Ventures

GNYHA Ventures

New Jersey Council of Teaching Hospitals

Service

GNYHA Ventures, Inc., a wholly owned, for-profit subsidiary of the Greater New York Hospital Association, provides an array of important business services to the health care community. These services...

Higher Medical Education

Higher Medical Education

New Jersey Council of Teaching Hospitals

Service

NJCTH is among the most prestigous teaching hospitals throughout the country, providing its students with irreplacable experience and top notch education, all while patient care is at the top of...

Horse Rescue

Horse Rescue

Horses Care

$0.00Service

Horses that are no longer wanted by their owners for whatever reason may be donated to Horeses Care.

Interaction with Horses

Interaction with Horses

Horses Care

$0.00Service

Interacting with horses is therapeutic in many ways. There is no time that we are around a horse that we don't feel as though we have gotten something from the experience. We provide safe and fun...

Internet Connectivity for Kansas City customers

Internet Connectivity for Kansas City customers

Community Resource Network

Service

Connectivity - Our metro-wide intranet ensures that Affiliates can connect directly to each other and access CRN's services without having to go through the Internet.

Job Bank

Job Bank

Community Resource Network

Service

A job listing service which allows organizations to post their job openings and allow potential employees to view the openings and apply online

Lyris

Lyris

Community Resource Network

Product

A list management program that allows you to create and manage email lists and send out newsletters and announcements or even allow your list of users to participate in discussion groups

One Week Free Yoga during National Yoga Month

One Week Free Yoga during National Yoga Month

Yoga Health Foundation

$0.00Service

September marks a significant milestone in the “yoga for health” movement. It is the first official National Yoga Month (designated by the Department of Health & Human Services)...

Online Store

Online Store

Horses Care

$0.00Service

Horsescare.org has a fundraising shopping page that includes many fun items for horse lovers! It also has a ling for donations to the non-profit organization.

Outsourcing Solutions, Inc.

Outsourcing Solutions, Inc.

New Jersey Council of Teaching Hospitals

Service

Outsourcing Solutions, Inc. is a group of highly experienced professionals dedicated to providing creative, results-oriented solutions to the unique business challenges facing companies today. To...

Performing Arts, choir membership

Performing Arts, choir membership

VOENA

Service

Real Estate Savings for First Responders, Military, Healthcare and Teachers

Real Estate Savings for First Responders, Military, Healthcare and Teachers

Homes for Heroes

$0.00Service

Homes for Heroes The Nation’s Largest Hero Savings Program, offers savings and rebates to firefighters, law enforcement, emergency medical professionals, military (active and veterans),...

Restorative and Preservation Activity

Restorative and Preservation Activity

Save Ellis Island

Service

Save Ellis Island is dedicated to the preservation and restoration of not only the physical attributes of the island, but also the memory and image of this famous landmark. Through volunteer...

State-of-the-art-academics

State-of-the-art-academics

Mount Carmel Youth Ranch

Service

Mount Carmel Youth Ranch is a Therapeutic Catholic Boarding School that provides one of the best values in the industry for the services provided. Services we provide are: Teacher assisted Individual...

Surveyor

Surveyor

Community Resource Network

Product

Allows you to create surveys on your website. Once the survey has been taken, the Surveyor software will compile the results into a report which you can access online or download as a spreadsheet

The Jackson Organization

The Jackson Organization

New Jersey Council of Teaching Hospitals

Service

The Jackson Organization is a full-service research and development firm dedicated fully to health care. The central purpose of our specialized, responsive research is making the discoveries that...

Virtual Non-profit Community System

Virtual Non-profit Community System

Community Resource Network

Product

A web-based tool that allows you to manage people, places, events and resources with e-commerce registration capability from your computer at home, work or anywhere

Volunteer Bank

Volunteer Bank

Community Resource Network

Service

A volunteer listing service that allows Volunteers to post their resume online and search for volunteer opportunities that are available. Volunteer Bank also allows Organizations to post their...

Website Hosting Packages

Website Hosting Packages

Community Resource Network

Service

Web Hosting Packages - We offer flexible web hosting packages to meet your needs with industry standard tools on our Unix and Windows web servers.

Products & Services 1 - 35 of 35