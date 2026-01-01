Products & Services

Within Real Estate

Platinum Products & Services

Business Brokerage

Business Brokerage

Manheim Realty

Service

Are you thinking of buying or selling a Business? If so, you have come to the right place. Manheim Business Brokers is one of the largest and most experienced business brokerage firms in the United...

Business Consulting

Business Consulting

Manheim Realty

Service

Manheim Business Consulting is a leading business and technology advisor. Our clients are both large and small businesses and are in both the public and private sectors. Our more than 30 years of...

Cash Out Refinance Loan - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

Cash Out Refinance Loan - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

Stratton Equities

Product

Cash Out Refinance Loan Summary ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial, Warehouse Rates Starting at...

Commercial Brokerage

Commercial Brokerage

Manheim Realty

Service

With over 30 years experience in real estate services, Manheim Realty, Inc. has developed a superior set of expertise focused on achieving our clients' goals. We represent Buyers and Sellers, and...

Commercial Real Estate Brokerage

Commercial Real Estate Brokerage

The Campins Company

Service

We will promote your property with the entire sales force at The Campins Company throughout Greater Miami and the Beaches. Our corporate advertising budget is one of the best in the real estate...

Fix and Flip Loan - Rates Starting at 7.25% / Up to 90% LTV/75% ARV

Fix and Flip Loan - Rates Starting at 7.25% / Up to 90% LTV/75% ARV

Stratton Equities

Product

Fix and Flip Mortgage Program Overview: ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Mixed-Use Rates Starting at 7.25% $100K – $5M Up to 90% LTV / 75%...

Foreclosure Defense

Foreclosure Defense

Saunder & Associates, APC

Service

We are a Debt Relief Agency as designated under Federal Law. Saunders & Associates, APC, proudly helps working Americans from all walks of life file for Chapter 7, Chapter 11 and Chapter 13...

Franchise Business Brokerage Services

Franchise Business Brokerage Services

FranchiseBusinessBroker.com

Service

Buy or Sell a Franchise Business. We are a Business Brokerage, Mergers and Acquisitions firm, with affiliates throughout the United States. Our sole purpose is to represent buyers and sellers in the...

Hard Money Loan - Rates Started at 7.25%/Up to 90% LTV

Hard Money Loan - Rates Started at 7.25%/Up to 90% LTV

Stratton Equities

Product

Here is an overview of a Hard Money Mortgage Program: ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial,...

Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions

Manheim Realty

Service

To be successful in mergers and acquisitions, companies must focus on the entire process from inception of the transaction to completion, and beyond. At Manheim Mergers & Acquisitions, we offer a...

NO-DOC Loan Program - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

NO-DOC Loan Program - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV

Stratton Equities

Product

NO-DOC Mortgage Loan Summary ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial, Warehouse Rates Starting at...

Residential Real Estate Brokerage

Residential Real Estate Brokerage

The Campins Company

Service

We will promote your property with the entire sales force at The Campins Company throughout Greater Miami and the Beaches. Our corporate advertising budget is one of the best in the real estate...

Residential Sales & Rentals

Residential Sales & Rentals

Lisa Kraner, Manhattan Living Realty

Service

At Manhattan Living Realty we have worked very hard to bring you professional, knowledgeable and the friendliest of agents. We are more than just brokers and agents, we are your neighbors and your...

Soft Money Loan - Rates Starting at 6.74%/80% LTV

Soft Money Loan - Rates Starting at 6.74%/80% LTV

Stratton Equities

Product

Soft Money Mortgage Loan Summary ​ Investment Properties Only: Single-Family, Condos, Townhomes, Multi-Family, Commercial, Mixed Use, Office, Retail, Industrial, Warehouse Rates Starting at...

Gold Products & Services

Real Estate Acquisition & Development

Real Estate Acquisition & Development

Integrale Investments

Service

Integrale Investments is a private equity real estate fund. Although the firm constantly seeks opportunity in both the national and international real estate markets, the firm’s principle...

Real Estate Investor DSCR Loans

Real Estate Investor DSCR Loans

Mortgage Calculator Company LLC

Service

DSCR Mortgage Loans are designed specifically for real estate investors to finance rental properties with ease. The main focus of these loans is the rental income generated by the property. Investor...

Single-Family Home Purchase

Single-Family Home Purchase

Weclose

$1,590.00Service

Single-Family Home Purchase Fixed-Rate from $1,590.00 Includes legal fees, most disbursements, and HST. All communications with your Ontario real estate lawyer. The above is intended to represent...

Single-Family Home Refinance

Single-Family Home Refinance

Weclose

$1,390.00Service

Single-Family Home Refinance Fixed-Rate from $1,390.00 Includes legal fees, most disbursements, and HST. All communications with your Ontario real estate lawyer. The above is intended to represent...

Single-Family Home Sale

Single-Family Home Sale

Weclose

$1,290.00Service

Single-Family Home Sale Fixed-Rate from $1,290.00 Includes legal fees, most disbursements, and HST. All communications with your Ontario real estate lawyer. The above is intended to represent all...

Products & Services

100% Financing Loans

100% Financing Loans

MLS, Mortgage Loan Specialists

Product

Rates are higher for qualified borrowers who have a high credit score with a low debt to income ratio.

100% Mortgage

100% Mortgage

FloridaLoan.net

Product

100% to 560 credit score, full documentation. 100% To 575 credit score, stated documentation. 100% to $1,200,000.

7 Day Tour of Lake Chapala

7 Day Tour of Lake Chapala

Lake Chapala with GoMexicoWay

$999.00Service

A 7 day 6 night Lake Chapala Discovery Tour? We are currently only running 2 tours a month. Like the perfect host, Go Mexico Way will greet you on arrival, help you check in, introduce you to fellow...

Adjustable Rate Loans

Adjustable Rate Loans

American Financial Resources

Product

AFR Mortgage offers adjustable rate mortgage financing mortgage programs for clients who are seeking short term home loan options. Their products include 3 year ARMs, 5/1 adjustable rate mortgages, 7...

AEX Business Communications Help

AEX Business Communications Help

AEX Commercial Financing Group

Service

AEX provides practical solutions for avoidable business communications problems throughout the United States. This specialized help often includes commercial lender communications and business lender...

AEX Business Finance Consulting

AEX Business Finance Consulting

AEX Commercial Financing Group

Service

Business owners are likely to need business finance consulting help to resolve many complications that have resulted from the current financial crisis. Some of our business consulting efforts are...

Annual OCD Conference

Annual OCD Conference

International OCD Foundation

Service

Since 1993, the International OCD Foundation's Annual OCD Conference has been the only international event focused solely on obsessive compulsive disorder (OCD) and related disorders. This...

Apartments for Sale in Saranda

Apartments for Sale in Saranda

Albania Property Group

$50,000.00Service

A wide range of properties in the coastal town of Saranda. Apartment prices in Saranda ranging from 35,000 Euro up to 70,000 Euro.

Arizona New Home Builders

Arizona New Home Builders

New Homes Section

Service

New Homes Section features ads from Arizona new home builders, new housing developments, and lots of great home buying resources and articles to help you in purchasing a new home in Arizona. Our...

Arizona New Home Co-broke information

Arizona New Home Co-broke information

New Homes Section

Service

At NewHomesSection.com you'll find new home builder ads, directed towards Real Estate Professionals, with co-broke information. Several Arizona home builders submit their new home ads with co-broke...

Arizona Resale Listings

Arizona Resale Listings

New Homes Section

$9.95Service

NewHomesSection.com features resale real estate listings. Real Estate Agents and home owners can list their homes on NewHomesSection.com in our Resale Listings Section.

Auction Services

Auction Services

Thompson Carr Auctions

Service

A chance meeting between two men at a local charity benefit in 1990 became the launching point for a brand new company and thousands of Auctions and Real Estate transactions to follow. The two men...

Auction Services

Auction Services

Thompson Carr Auctions

Service

Serving primarily the Tennessee market, our Auction division specializes in Construction and Marketing of residential developments along with Estate services and Business and Equipment liquidations.

Aventura Florida Real Estate Brokerage

Aventura Florida Real Estate Brokerage

Aventura-RealEstate.info

Service

As top Aventura Real Estate Agents, we offer brokerage service (free service) to buy and sell real estate, condo, loft or home in Aventura.

Aventura Real Estate

Aventura Real Estate

Aventura-RealEstate.info

Service

As top Aventura Real Estate Agents, we offer Preconstruction condos brokerage service (free service) to buy and sell Preconstruction real estate, condo, loft or home in Aventura.

BDproperty

BDproperty

Black Dog Software Group

Product

BDproperty™ is a web-based, feature rich, full function property management and integrated accounting software application. As a truly flexible software solution BDproperty allows you to...

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTION PRICING

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTION PRICING

Investment Real Estate 101

$300.00Product

^^^ The Blue Rose Resort Hotel in Orlando Florida is FINALLY AVAILABLE Feb 24 2006^^^ If you are searching the web trying to find any information you can on the Blue Rose Resort you are not alone.

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTIONPRICING

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTIONPRICING

Investment Real Estate 101

$300.00Product

^^^ The Blue Rose Resort Hotel in Orlando Florida is FINALLY AVAILABLE Feb 24 2006^^^ If you are searching the web trying to find any information you can on the Blue Rose Resort you are not alone.

Building Purchase

Building Purchase

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Many commercial real estate brokerages operate as "Full Service" firms. At first glance, this sounds good - what's wrong with offering a full range of services? And, in fact, this was the...

Buy or sell residential real estate

Buy or sell residential real estate

FloridaBeachFronts.com

$0.00Service

Our services focus on Buying Preconstruction properties for investors, buying and selling existing residential real estate.

Buyer Services

Buyer Services

Optimar International Realty

Service

Buyer Services: As a Buyer your Optimar agent is: Technologically literate - We use the latest technology to stay on top of the market and manage your purchase in the way that is most convenient...

Buyer's Preferred Service

Buyer's Preferred Service

Gitta Urbainczyk P.A.

$0.00Service

"I created the Buyer's Preferred Service for buyers that are serious about finding a home." There is zero obligation for this service and no fee.Preferred Buyers are placed ahead of all my...

California Fixed Rate Mortgage

California Fixed Rate Mortgage

MLS, Mortgage Loan Specialists

Product

Interest rate remains unchanged throughout the loan period. Loan payments are a fixed amount, usually payable monthly, and include both interest and a portion a portion of the loan balance. The loan...

Career Training Program - Business Finance Consultant

Career Training Program - Business Finance Consultant

AEX Commercial Financing Group

Service

Career planning solutions have changed because so many career training programs were not effective. Individualized and specialized training is almost always more effective than group and generalized...

colletta di castelbianco (SV)

colletta di castelbianco (SV)

Realitalia

$0.00Product

A medieval e-village in the countryside, 15 minutes from Alassio. High-speed internet connection, swimming pool, care-taker, business centre and letting system Colletta is truly unique. It is a...

Commercial Auctions

Commercial Auctions

Thompson Carr Auctions

Service

Thompson Carr Auctions are the very best in East Tennessee in Commercial Real Estate Auctions. Contact us today or visit online to see what we have to offer.

Commercial Lender Negotiations

Commercial Lender Negotiations

AEX Commercial Financing Group

Service

For most small business owners, communicating and negotiating with commercial lenders represents one of their most disliked activities. Because of this, AEX is often particularly helpful and...

Commercial Office Lease Auditing

Commercial Office Lease Auditing

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

As a Tenant, have you ever wondered whether your Landlord: ... has recognized all operating expense exclusions outlined in your lease? ... passed through to you the full benefit of any property tax...

Commercial Real Estate Debt & Equity Placement

Commercial Real Estate Debt & Equity Placement

Altoma Real Estate Advisors, Inc.

Service

Altoma is a commercial real estate finance company that sources debt and equity on retail, office, industrial, multifamily (market, low-income, senior, assisted, student & mobile home),...

Commercial Real Estate Loan Programs

Commercial Real Estate Loan Programs

AEX Commercial Financing Group

Service

AEX Commercial Financing Group provides commercial real estate loans up to $25 million throughout the United States for commercial purchases, refinancing and construction. AEX Commercial Financing...

Commercial Real Estate Title Insurance

Commercial Real Estate Title Insurance

Foundation Title LLC

Product

Foundation Title Commercial Division leverages the talents of very experienced Title Examiners led by C. Clinton Cooper, Esq. who has more than 35 years experience in Commercial Real Estate involving...

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