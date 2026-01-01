Products & Services

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Products & Services

19c Victorian Mahogany Etagere mirror Console Antique Old

19c Victorian Mahogany Etagere mirror Console Antique Old

ThisArt.com

$2,500.00Product

Massive open work carved mahogany multi tier Etagere, circa 1880, accented with exception acanthus leaf and c-scroll carvings, form fitted beveled glass mirrors, console type desk with drawer center...

3 Panel Art Nouveau Leaded Glass Floral Peacock Stained Glass Window

3 Panel Art Nouveau Leaded Glass Floral Peacock Stained Glass Window

ThisArt.com

$12,000.00Product

2 vertical and the center horizontal panel is approximate 8ft 4in x 4ft 6in. and were installed in an affluent Long Island estate. Each panel was designed to hang and swing on hinges so that you...

All Furniture Repair (sofa, sectional, couch, sofabed) Legs, connectors, connector, hinge

All Furniture Repair (sofa, sectional, couch, sofabed) Legs, connectors, connector, hinge

All Furniture Services Repair, Antique Restoration & Disassembly

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Our professional team capable of handling a multitude of problems: touch up nicks, dents and scratches, color matching, refill chips, scrapes, glue joints, regluing, reinforcing, gold leaf, open...

Antique Bathroom Vanities

Antique Bathroom Vanities

Trade Winds Imports

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An antique bathroom vanity is great for a classic style home. Antique vanities fit in well with lush carpets and wood furniture. The price tag might be a little higher on an antique style vanity, but...

Bathroom Vanities

Bathroom Vanities

Trade Winds Imports

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Bathroom vanities are excellent for remodeling, adding property value and making the time you spend in your bathroom more enjoyable. Trade Winds Imports offers bathroom vanities in a wide range of...

Bathroom Vanity

Bathroom Vanity

Trade Winds Imports

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A new bathroom vanity is excellent for remodeling your bathroom. They improve the aesthetics of your bathroom, allow you flexibility with placement and design and allow for a very efficient use of...

Black bathroom vanities

Black bathroom vanities

Trade Winds Imports

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Black bathroom vanities are an excellent addition to many bathrooms for their sleek look and stylish design. Installing a black bathroom vanity is an excellent choice in bathrooms with dark tiles or...

Cherry Bathroom Vanities

Cherry Bathroom Vanities

Trade Winds Imports

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Cherry Bathroom Vanities are increasingly popular. Cherry wood is one of the most popular materials in American carpentry. Known for its natural beautiful grain, resilience and strength cherry wood...

Cielo-modern sectional sofa

Cielo-modern sectional sofa

kmp furniture

$1,897.00Product

Cielo-modern sectional sofa - In nearly everything imaginable, there seems to be two sides to choose from. Vanilla or chocolate. White or black. Liberal or… well, you get the idea. The same is...

Conference Tables and Conference Furniture Provider

Conference Tables and Conference Furniture Provider

247 Workspace

Service

247 Workspace offers a selection of high quality conference tables and related furniture at affordable prices. Whatever your conference needs, 247 Workspace can help. Feel free to give us a call at...

Double Bathroom Vanity

Double Bathroom Vanity

Trade Winds Imports

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A double bathroom vanity is the perfect solution for a shared bathroom. It can improve efficiency by incorporating two sinks within the same bathroom allowing for dual users. A double vanity also has...

Furniture Disassembly Assembly Take Apart Knock Down Dismantling Assembling Disassembling sofa couch

Furniture Disassembly Assembly Take Apart Knock Down Dismantling Assembling Disassembling sofa couch

All Furniture Services Repair, Antique Restoration & Disassembly

Service

We offer same day, 24/7 emergency services for your furniture, sofa, couch, sectional, sofabed, sleeper, armoire, dresser, china, etc. ( Disassembly / Assembly / Reassembly ), Take Apart, Knock Down,...

Furniture Repair Antique Restoration Fill in touch up Refinishing Cleaning

Furniture Repair Antique Restoration Fill in touch up Refinishing Cleaning

All Furniture Services Repair, Antique Restoration & Disassembly

Service

Our professional team capable of handling a multitude of problems: touch up nicks, dents and scratches, color matching, refill chips, scrapes, glue joints, regluing, reinforcing, gold leaf, open...

Furniture Repair Couch Disassembly assembly take a part dismantling disassembling

Furniture Repair Couch Disassembly assembly take a part dismantling disassembling

All Furniture Services Repair, Antique Restoration & Disassembly

Service

We offer same day, 24/7 emergency services for ( Disassembly / Assembly / Reassembly ), Take Apart, Knock Down, Brake Down, Dismantling, Assembling and Disassembling. Our technicians are...

Gorgeous Georgian Gold Rose Medallion Diamond Bracelet

Gorgeous Georgian Gold Rose Medallion Diamond Bracelet

ThisArt.com

$3,500.00Product

Outstanding Georgian style crown link rose medallion bracelet adorned with approximately 7.8cts of rose cut diamonds in a 2 tone gold setting. This stunning bracelet would make a spectacular gift or...

High quality intensive use, big, tall, and bariatric furnishings

High quality intensive use, big, tall, and bariatric furnishings

Big & Tall Furniture

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Modern Bathroom Vanities

Modern Bathroom Vanities

Trade Winds Imports

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Modern bathroom vanities offer diversity of choice. They come in a large range of materials, styles and price tags. If you are looking for affordability, then a modern bathroom vanity can be an...

Office Chair Provider

Office Chair Provider

247 Workspace

Service

Looking to furnish your entire office for less? Are you interested in discount office chairs or are you looking to stretch your dollar further with used office chairs? We have a huge selection of...

Office Cubicle Provider

Office Cubicle Provider

247 Workspace

Service

247 Workspace offers a wide selection of high quality office cubicles at affordable prices. Whatever your needs, 247 Workspace can help. Feel free to give us a call at 866.941.0588 to speak with a...

Office Desk Provider

Office Desk Provider

247 Workspace

Service

Office desks that work with your individual space and fit your budget are not always easy to find. At 247 Workspace, we offer both modern and traditional designs and a wide variety of sizes and...

Reception Desk Provider

Reception Desk Provider

247 Workspace

Service

247 Workspace offers a number of options in lobby and reception furniture, as well as all other types of furnishings you may need for your office. We bring you the highest quality reception desks...

Single Sink Vanities

Single Sink Vanities

Trade Winds Imports

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Adding a new single sink vanity is an excellent and cost effective solution to remodel smaller bathrooms in your home with limited space. Single sink vanities come in some extremely sleek and...

Sofa Couch Armoire Wall Unit China Dresser Disassembly / Assembly / Take Apart / Dismanlting Service

Sofa Couch Armoire Wall Unit China Dresser Disassembly / Assembly / Take Apart / Dismanlting Service

All Furniture Services Repair, Antique Restoration & Disassembly

Service

Wondering if your furniture can be disassembled and assembled the exact same way? Well, sure it can! It was manufactured by someone wasn't it? We stand for our quality with no limits, we guarantee...

Used Office Furniture Provider

Used Office Furniture Provider

247 Workspace

Service

If you are looking for used office furniture for your office or other type of workspace, 247 Workspace offers a large selection from used office chairs to used office cubicles. Buying items such as...

Vessel Sinks

Vessel Sinks

Trade Winds Imports

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Browse a wide selection of vessel sinks directly at: http://www.tradewindsimports.com/vessel-sinks.html What is a vessel sink? A vessel sink is a modular sink unit that can be easily attached to a...

White Bathroom Vanities

White Bathroom Vanities

Trade Winds Imports

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White bathroom vanities are an excellent addition to many bathrooms for their sleek look and stylish design. Installing a white bathroom vanity is an excellent choice in bathrooms with dark tiles or...

Products & Services 1 - 26 of 26