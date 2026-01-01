Products & Services

Within Resin, Synthetic Rubber, & Artificial Synthetic Fibers & Filaments Manufacturing

Products & Services

100% Polyester Spun & Dyed Yarn

100% Polyester Spun & Dyed Yarn

Yixing Bang-up Chemical Fiber Factory

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Acrylic Pools

Acrylic Pools

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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Our experience and technology in building and installing windows and aquariums translates seamlessly to the pool industry. With our advanced technology, architects and designers look to us to...

Aquariums

Aquariums

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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RPT is known worldwide as a highly reputable manufacturer and installer of cast acrylic windows for aquariums and marine parks. We are the only company that designs, engineers, manufactures and...

Architectural Acrylic

Architectural Acrylic

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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As the world leader in the manufacture and installation of unique acrylic structures, RPT brings cutting-edge acrylic design options to the casino, resort, retail, and dining industries. Our...

buffers

buffers

Hangzhou Boom Special Rubber Co., LTd

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buffers

bushings

bushings

Hangzhou Boom Special Rubber Co., LTd

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We have an auto rubber products factory, which belongs to Boom Rubber Group. The main products are rubber buffers, dust-proof boots, bellows, shock absorbing bushings, suspension&supporting,...

customized parts

customized parts

Hangzhou Boom Special Rubber Co., LTd

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Our main products include buffers, grommets, gaskets, washers, spacers, indutrial mine and traffic spare parts, foot pads, and customized parts. Our annual output is 1000 tons.

Design & Engineering

Design & Engineering

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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Reynolds Polymer Technology, Inc. (RPT) constantly pushes the limits in acrylic design. We are often brought a crude sketch of someone’s elaborate idea, and it is up to us to make that sketch a...

engine mounts

engine mounts

Hangzhou Boom Special Rubber Co., LTd

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engine mounts

Fabrication

Fabrication

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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“Cut-To-Size” As a full-service acrylic provider, RPT will cut and ship internationally all Cut-to-Size orders of R-Cast™ acrylic sheet, rod, and tube “Engraving” When...

Installation

Installation

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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The installation of any acrylic requires a certain level of expertise. Often the location and type of installation requires a certain level of artistic finesse. Our project managers work closely with...

Opaques & Laminates

Opaques & Laminates

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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Opaques & Luminations R-Cast™ Acrylics offer heavy-gauge (0.75”-4” / 19.05mm-101.6mm) acrylics in any color imaginable. These custom colored acrylics maintain the integrity of...

polyester staple fiber

polyester staple fiber

W.W Plastic Ningbo Co., LTD

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polyester staple fiber : Solid fiber 1.4~15D raw white,optical white,super white,colors hollow conjugated silicon(non-silicon)fiber 6~15D hollow silicon (non-silicon)fiber 6~20D PP/PE low melting...

Polyester Staple Fiber

Polyester Staple Fiber

Yixing Bang-up Chemical Fiber Factory

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R-Cast Acrylic Shapes

R-Cast Acrylic Shapes

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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“Sheet, Rod, & Tube” Reynolds Polymer Technology, Inc. (RPT) offers the widest variety of cast acrylic sheet, rod, and tube available in the industry. We can supply R-Cast™...

R-Cast Ice

R-Cast Ice

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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This new product from the R-Cast™ line of products by RPT simulates the appearance and texture of ice without any repetitive patterns. R-Cast™ Ice has similar light diffusing qualities as...

rubber flanges

rubber flanges

Hangzhou Boom Special Rubber Co., LTd

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rubber flanges

Signage

Signage

Reynolds Polymer Technology, Inc.

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R-Cast™ Acrylic is ideal for signage applications and can be custom cast or formed into various architectural shapes. Surface textures and custom colors are available. Create one-of-a-kind...

Products & Services 1 - 18 of 18