Products & Services

Within Automotive Accessories Manufacturing

Products & Services

4"Touch Screen DVD Player with Bluetooth +RDS

4"Touch Screen DVD Player with Bluetooth +RDS

Guangzhou Car Knight Electronic Co.,LTD.

$188.00Product

◆4inch wide screen TFT display touch screen white Bluetooth ◆MP3 files playback from USB card direct ◆TV tuner/100 preset stations / RDs ◆Full detachable front panel with...

Buzzer Type Parking Sensor

Buzzer Type Parking Sensor

Regal Electronics Technology Co.,Ltd.

$0.00Product

Switch on automatically when reverse gear is engaged Four sound warning stages,different alert beeping intervals indicate different distances of the obstacle 2/4 recessed ultrasonic sensors...

Double Right Mirror With Electrical Actuator And Heater

Double Right Mirror With Electrical Actuator And Heater

Akirmak Auto Mirrors Ltd.

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202.406.82 - right double mirror with manual actuator. 202.406.83 - right double mirror with electric actuator.

GSM Car Alarm System

GSM Car Alarm System

Regal Electronics Technology Co.,Ltd.

$0.00Product

Forget to turn alarm on? No Problem. Just Call GSM Alarm to turn it on/off. Alarm autodials up to 3 telephone numbers. Alarm Sounds? Hear/Talk into CAR! Better yet, immobilise the engine.

Left - Single Mirror with electric actuator and heater

Left - Single Mirror with electric actuator and heater

Akirmak Auto Mirrors Ltd.

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202.405.50 Left - Single Mirror with manual actuator and heater 202.405.51 Left - Single Mirror with electric actuator and heater

Manufacturing Services

Manufacturing Services

Nagasree Engineers and Consultants

Service

We take orders for manufacturing services in the following areas: Machine tools(Cutting);  Packaging machines;  Automobile : spare parts, Casting, forging and machining Farm equipment...

one din Touch Screen DVD player with RDS

one din Touch Screen DVD player with RDS

Guangzhou Car Knight Electronic Co.,LTD.

$285.00Product

◆Built-in TV Tuner ◆Compatible With Divx ◆Motorized TFT LCD Arbitrary Angle Adjustment ◆USB Interface Through Which Play MP3 ◆Powerful Electronic...

Platic Moulded Steps

Platic Moulded Steps

Linktech Engineering Pvt. Ltd.

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Rearview Parking Sensor

Rearview Parking Sensor

Regal Electronics Technology Co.,Ltd.

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Clip-on Mounting Design Switch on automatically when reversing is activated Rearview mirror with Digital numeric display for obstruction distance Three-color LED light for obstruction distance...

Right - Double Mirror With Electrical Actuator And Heater

Right - Double Mirror With Electrical Actuator And Heater

Akirmak Auto Mirrors Ltd.

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202.406.62 - Right double mirror with manual actuator 202.406.63 - Right double mirror with electric actuator

Right - Single mirror with electric actuator and heater (Short arm)

Right - Single mirror with electric actuator and heater (Short arm)

Akirmak Auto Mirrors Ltd.

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202.406.92 Right - Single mirror with manual actuator and heater (Short arm) 202.406.93 Right - Single mirror with electric actuator and heater (Short arm)

Right Single Mirror With Electric Actuator And Heater

Right Single Mirror With Electric Actuator And Heater

Akirmak Auto Mirrors Ltd.

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202.406.60 - Right single mirror with manual actuator 202.406.61 - Right single mirror with manual actuator

Right Single Mirror With Electrical Actuator And Heater

Right Single Mirror With Electrical Actuator And Heater

Akirmak Auto Mirrors Ltd.

Product

202.406.80 - right single mirror with manual actuator 202.406.81 - right single mirror with electric actuator

Stainless Steel Hand Bar

Stainless Steel Hand Bar

Linktech Engineering Pvt. Ltd.

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..::Product Specification::.. (The specifications can be changed as per the client's needs) Core Material: Stainless Steel Color: As per client's specification Dowel Distance: 200 mm Leg...

We provide services in metal processing

We provide services in metal processing

Micar SRL

Service

We make parts according to design or model processing by splintering (facing, milling, screwing, boring, turning-out, rectification), we design and make dies, shells and casting moulds. Part...

Products & Services 1 - 15 of 15