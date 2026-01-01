Products & Services

Within Furniture & Related Product Manufacturing

Platinum Products & Services

Shower Rooms & Enclosures

Shower Rooms & Enclosures

Daya Sani-Ware Mfy. Ltd.

$50.00Product

OEM/ODM tempered glass shower enclosures manufactured in China for B2B wholesale buyers. Sliding, pivot, and walk-in designs with 6mm-8mm tempered safety glass (EN 12150 certified). Custom finishes...

Shower Trays & Bases

Shower Trays & Bases

Daya Sani-Ware Mfy. Ltd.

$50.00Product

Factory-direct resin, polymarble, and acrylic shower trays with anti-slip surface for B2B wholesale. Available in square, rectangle, and quadrant shapes with multiple size options. CE certified and...

Gold Products & Services

FF&E Procurement

FF&E Procurement

IGroup Design

Service

Seamlessly transform your hospitality space. Our expert FF&E procurement services ensure that every detail aligns with your design vision. From furniture and fixtures to lighting and...

Interior Architecture

Interior Architecture

IGroup Design

Service

Design the foundation for memorable guest experiences. IGroup Design's interior architecture services go beyond aesthetics, focusing on the flow, functionality, and emotional impact of your...

Interior Design

Interior Design

IGroup Design

Service

Transform your hospitality venue with IGroup Design's innovative interior design solutions. Our team of experts will create spaces that are both visually stunning and functionally efficient.

Products & Services

Butcher blocks

Butcher blocks

Lafor Wood Products

Product

1", 1-1/2", 2", 3" thick x 26-1/2" or 36-1/2" wide x 2', 4', 6', 8', 10' long buthcer blocks countertops and kitchen islands. Species available: maple, cherry, walnut,...

Cielo-modern sectional sofa

Cielo-modern sectional sofa

kmp furniture

$1,897.00Product

Cielo-modern sectional sofa - In nearly everything imaginable, there seems to be two sides to choose from. Vanilla or chocolate. White or black. Liberal or… well, you get the idea. The same is...

Conference Tables and Conference Furniture Provider

Conference Tables and Conference Furniture Provider

247 Workspace

Service

247 Workspace offers a selection of high quality conference tables and related furniture at affordable prices. Whatever your conference needs, 247 Workspace can help. Feel free to give us a call at...

CRANE PAIR

CRANE PAIR

Binny Exports

$150.00Product

Excellent aluminum product for the purpose of garden decoration.

Custom Box Springs

Custom Box Springs

Orange Mattress - Custom Bedding

Product

custom mattress

custom mattress

Orange Mattress - Custom Bedding

Product

Dare To Wish Baby Bedding Ensemble

Dare To Wish Baby Bedding Ensemble

Nava's Designs

Product

Design Provides: Sheet Comforter Bumper Pillows Toy/Diaper Bag Diaper Stacker Lamp Shade Cover Mobile Stuffed Toys and more...

Edge glued panels, short stock, furniture parts

Edge glued panels, short stock, furniture parts

Lafor ltd

Product

Hardwood edge glued panels for furniture industry: table tops, countertops, buthcer blocks, shelves, cabinet doors, headboards. Species available: beech wood, oak, cherry, maple, walnut, locust wood,...

End grain butcher blocks

End grain butcher blocks

Lafor Wood Products

Product

4" thick x 26-1/2" wide x 36-1/2" long maple and beech wood end grain bucther blocks.

end grain butcher blocks

end grain butcher blocks

Lafor Wood Products

Service

4" thick, 26-1/2" wide and 36-1/2" long maple and beech wood end grain butcher blocks.

End grain butcher blocks

End grain butcher blocks

Lafor ltd

Product

Edge grain butcher blocks, 3", 4" thick, dimensions upon request. Species available: beech wood, maple.

Executive chairs

Executive chairs

Indway Interiors (Pvt) Ltd

Product

The Indway executive chair collection is ergonomic, functional and fashionable. Our specially designed executive chairs comes in either leather or fabric upholstery with aluminum casted base and P.U...

Furniture Disassembly & Reassembly

Furniture Disassembly & Reassembly

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

$0.00Service

Ever wonder how that couch will fit out your brownstone door and down that narrow staircase? How will you ever take apart that intricate wall unit - and if you do, how will you ever get it back...

Furniture Repair

Furniture Repair

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

Service

Quality furniture repair is comprised of invisibility and durability. Dr. Sofa repairs are virtually seamless; no job should compromise a piece's integrity or current worth. Each repair is done so...

Furniture Restoration

Furniture Restoration

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

Service

Quality furniture restoration brings back the beauty and integrity of an original piece. That is why the Furniture Surgeon recommends restoring only the damaged or lost areas of any piece of...

Furniture Reupholster

Furniture Reupholster

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

Service

Dr. Sofa provides furniture reupholster. Whether it is to revamp your old furniture or to give it a new look, we can provide professional service to all. Why give up your comfortable sofa, when we...

Furniture Sofa disassembly reassembly Take Apart furniture Repair

Furniture Sofa disassembly reassembly Take Apart furniture Repair

Dr.Sofa-The Furniture Surgeon

Service

We at Dr. Sofa have dedicated ourselves to the solution of one of life¿s most perplexing problems: fitting furniture in our homes. The problem is, simple as it may sound, that there are times...

GrasseDeck

GrasseDeck

Sunny Aspects Limited

Product

Take off your shoes & dig your toes into our comfy new decking idea. Doesn¹t get hot - doesn¹t get slippery - it¹s soft on your feet and it¹s very child-friendly. Elegant and natural looking,...

Hardwood floorings

Hardwood floorings

Lafor ltd

Product

Solid wood flooring planks, 3/4' thick, 6" wide, RL, T&G, unfinished. Species available: beech wood, maple, cherry, walnut, hornbeam, black locust, ash tree.

Hardwood lumber

Hardwood lumber

Lafor ltd

$0.00Product

Hardwood lumber, kiln dried, rough or S2S, 4/4, 8/4, 10/4 (25mm, 50mm, 60mm), FAS and SEL&BTR. Species available: beech wood, maple, oak, ash tree, basswood.

Horse Hair Mattresses and Pillows

Horse Hair Mattresses and Pillows

Orange Mattress - Custom Bedding

Product

Jersey Display Case

Jersey Display Case

Display Gifts Inc.

$84.95Product

Visit www.displaygifts.com for this gorgeous display case. This jersey display case is made from hand selected hardwood.

Joinery

Joinery

RR Joinery

Service

RR Joinery employs 16 highly skilled craftsmen with over 150 years of combined experience who work both at our dedicated Staines based joiners shop as well as on site at clients premises carrying out...

Jordan Baby Bedding Ensemble

Jordan Baby Bedding Ensemble

Nava's Designs

Product

Design Provides: Sheet Comforter Bumper Pillows Toy/Diaper Bag Diaper Stacker Lamp Shade Cover Mobile Stuffed Toys and more...

Kitchen islands

Kitchen islands

Lafor Wood Products

Product

Wood kitchen islands, 1-1/2', 2' thick x 36-1/2" wide x 4', 6', 8' long. Species available: maple, beeh, cherry, walnut, oak, black locust, whitebeam.

LADY STATUE WITH LONG TAIL

LADY STATUE WITH LONG TAIL

Binny Exports

$50.00Product

Home Decorative girl on black stone.

Lilac Leonardo Baby Bedding Ensemble

Lilac Leonardo Baby Bedding Ensemble

Nava's Designs

Product

Design Provides: Sheet Comforter Bumper Pillows Toy/Diaper Bag Diaper Stacker Lamp Shade Cover Mobile Stuffed Toys and more...

massage chair

massage chair

Zhejiang Ouma Health Protection Appliance Co., Ltd

$550.00Product

item no:TF-002C massaging back mode: massage ,kneading,knocking,rolling&pressing,automatic position-changeable rolling wheel can make the rolling wheel massge in inward or outward and negative...

massage chair

massage chair

Zhejiang Ouma Health Protection Appliance Co., Ltd

$550.00Product

item no:TF-002 massaging back mode: massage ,kneading,knocking,rolling&pressing,automatic position-changeable rolling wheel can make the rolling wheel massge in inward or outward and negative...

massage chair

massage chair

Zhejiang Ouma Health Protection Appliance Co., Ltd

$530.00Product

item no:TF-002E massaging back mode: massage ,kneading,knocking,rolling&pressing,automatic position-changeable rolling wheel can make the rolling wheel massge in inward or outward and negative...

massage chair(cow leather)

massage chair(cow leather)

Zhejiang Ouma Health Protection Appliance Co., Ltd

$550.00Product

massage chair, item NO: TF-002B massaging back mode:massge, kneading,knowcking,rolling &pressing, zutomatic position-changeable rolling wheel can make the rolling wheel massge in inward and...

Midnight Wish Baby Bedding Ensemble

Midnight Wish Baby Bedding Ensemble

Nava's Designs

Product

Design Provides: Sheet Comforter Bumper Pillows Toy/Diaper Bag Diaper Stacker Lamp Shade Cover Mobile Stuffed Toys and more...

Modular Executive tables

Modular Executive tables

Indway Interiors (Pvt) Ltd

Product

Custom built elegant designs to set the mood for professional sophistication, with a choice of worktop and support. Special designs for conference and reception tables.

office chair

office chair

Zhejiang Ouma Health Protection Appliance Co., Ltd

$35.00Product

office chair, we can do any other office chairs. welcome to inquire to me . ...

Office Chair Provider

Office Chair Provider

247 Workspace

Service

Looking to furnish your entire office for less? Are you interested in discount office chairs or are you looking to stretch your dollar further with used office chairs? We have a huge selection of...

Office Cubicle Provider

Office Cubicle Provider

247 Workspace

Service

247 Workspace offers a wide selection of high quality office cubicles at affordable prices. Whatever your needs, 247 Workspace can help. Feel free to give us a call at 866.941.0588 to speak with a...

Office Desk Provider

Office Desk Provider

247 Workspace

Service

Office desks that work with your individual space and fit your budget are not always easy to find. At 247 Workspace, we offer both modern and traditional designs and a wide variety of sizes and...

Olde Century Cat

Olde Century Cat

Gourdaments

$9.00Product

The Olde Century Cat, a collaborative effort between nature and artist, combines the natural gourd palette with dyed earth-tones to create a calico cat with a self-satisfied grin every bit as...

Organic Mattress

Organic Mattress

Orange Mattress - Custom Bedding

Product

Organic mattresses are as pure as you can get. We make 2 types of mattresses which have absolutely no chemical additives or fire retardants at all. These 2 types are all natural organic cotton...

Partition systems

Partition systems

Indway Interiors (Pvt) Ltd

Product

Indway screening and partition systems are fabricated from durable aluminum sections. Screens can be finished in fabric, laminates, perforated metals and translucent materials like glass.

Reception Desk Provider

Reception Desk Provider

247 Workspace

Service

247 Workspace offers a number of options in lobby and reception furniture, as well as all other types of furnishings you may need for your office. We bring you the highest quality reception desks...

Round bed and Round Mattress

Round bed and Round Mattress

Orange Mattress - Custom Bedding

Product

Stairs, stair treads

Stairs, stair treads

Lafor ltd

Product

Wood stair treads; open stair teads or stair cases. Dimensions upon request. Speciea available: beech, maple, cherry, walnut, oak, black locust.

Steamer deck chair with wheel

Steamer deck chair with wheel

An Hoa Furniture Co., Ltd

$69.50Product

* PLACE OF DELIVERY : Quy Nhon Port , VIETNAM * PAYMENT : IRREVOCABLE L/ C AT SIGHT . * Packing: in 5-ply carton box * Shipment: 45 days after L/C opening date.

Sunny Screen

Sunny Screen

Sunny Aspects Limited

Product

SunnyScreens create a feeling of light & space, encouraging plants to grow where they might normally struggle. They glow brightly when the sun shines on them and lighting can be used to create...

Products & Services 1 - 50 of 56