About the New Women of Empowerment Members

P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is pleased to welcome the newest Women of Empowerment members who are now recognized members of P.O.W.E.R.:



About P.O.W.E.R. Magazine (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) and Powerwoe.com

P.O.W.E.R is an online community as well as a digital and exclusive print magazine featuring celebrities and everyday hardworking professional women. Our mission is to provide a powerful network of empowering women who will mentor and inspire each other to be the best they can be. Through our valuable services, our members can network, collaborate with like-minded professionals, gain recognition and obtain knowledge from those who have already achieved success. Manhasset, NY, January 15, 2020 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is honored to announce their newest Women of Empowerment members who are being recognized for their contributions and achievements in the many fields and industries listed.About the New Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is pleased to welcome the newest Women of Empowerment members who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Lucia Chou--Advertising/MarketingTeri J. Luhmann--Aerospace/AviationDanielle A. Hareland--Apparel/FashionTiffani G. Madkins--Apparel/FashionDonna Lynn Hartman--ArtSara Griffin--ArtIda Marie Rennison--AutomotiveVeronica Baravik--BankingLinda J. Dandrea--Banking/MortgageChinwendu Maduakor--Banking/MortgageRosy Doan--Beauty/CosmeticsSandra Rodriguez--Beauty/CosmeticsPhyllis J. Jones--Beauty/CosmeticsShauna L. Allen--Beauty/CosmeticsRosamaria Medelez--Beauty/CosmeticsSandra K. Sullivan--Beauty/CosmeticsTashia D. Starnes--Beauty/CosmeticsDenise Barbosa--Beauty/CosmeticsTorie S. Kent--Beauty/CosmeticsKatherine Riley--Beauty/CosmeticsFarlesha Jimerson-Brown--CateringCarmela Napolitano--Cleaning ServiceVivian B. Eferebo-Jack--Cleaning ServiceShonda H. Parker--Cleaning ServiceJocelyn McGuire--CoachingTamara L. Hassler--CoachingMyrtle Gordon-Ennis--CoachingWhitney L. Miller--CoachingJennifer L. Ciervo--CoachingAngela Amazin Tate--CoachingJill K. Renner--CoachingMichelle C. Charles--CoachingTiffanie B. Flanagan--CoachingLisa Marie Ruggiero--CoachingChira Tenille Martin--CoachingNina Zunt--Construction/BuildingNancy Rodriguez--Construction/BuildingNoelle Marie Kaeser--Construction/BuildingMaria Muzio--ConsultingJudy L. Perry--ConsultingJanice P. Tanno--ConsultingElizabeth Hamilton--ConsultingAda Okika--ConsultingDeloria Nelson-Streete--ConsultingCassandra F. Jackman--ConsultingBrenetia Adams-Robinson--ConsultingRegina Peters--ConsultingDebra A. Somontes--CraftingTeri D. Tognetti--Dog TrainingHelen Gamble-Keenan--E-CommerceRebecca M.L. Ware--E-CommerceElena M. Duley--E-CommerceJody T. Nolf--EducationMichelle Giard--EducationWanda Jean Jones--EducationCarolAnn Peterson--EducationArnette Hines--EducationChelsea M. Bruce--EducationNancy J. Perez--EducationDeanna Fouche--EducationAnkita Patel--EducationJamhella C. Fondren--EducationCathy L. Conley--Electrical/ElectronicManessa Quillin--EntertainmentBrenda Braxton--EntertainmentDiane Lansing--EntertainmentOlivia Newton-John--EntertainmentRoshan N. Kindred--EntertainmentDoris O. Delaney--Environmental ServicesZina Witherspoon--Event ServicesTameca Wilson--Financial ServicesNichelle N. Edwards--Financial ServicesFiona O. Layne-Germain--Financial ServicesMargery T. Trudell--Financial ServicesChristina Robbins--Financial ServicesViola Patterson--Financial ServicesJulie Simmons--Financial ServicesCarla Hall--Food/BeveragesIngrid Alliance--Food/BeveragesBarbara Degaltini--Food/BeveragesRobyn Benjamin--FurnitureAbena O. Hogan--GovernmentGerrie A. Carey--GovernmentMichele A. O'Connell--GovernmentRoberta A.M. Esperanza--GovernmentDebbie D. Meyers-Martin--GovernmentDenise B. Gibson--GovernmentVeronica Clark--GovernmentWendy A. Haas--Health ServicesLitra L. Simms--Health ServicesMichele Morgan--Health ServicesHamdia A. Mohamed--Health ServicesElizabeth Burruel--Health/FitnessCarola Jain--Health/FitnessNicole Winhoffer--Health/FitnessStefanie Barboza--Health/FitnessSharee J. Williams--HealthcareSusan Thompson--HealthcareJameszetta E. James--HealthcareRachel Jean Samuels--HealthcareHaylee J. Everidge--HealthcareBeverly Williams--HealthcareSharon J. Isaac--HealthcareSara A. Curtis--HealthcareNiki Bullock--HealthcareShalan C. Colbert--HealthcareElizabeth Ganopolsky--HealthcareCozet Joyner--HealthcareInelda Bullock--HealthcareAngela Johnson--HealthcareShelley M. DiAngelo--HealthcareFelicia Wiggins-Gilyard--HealthcareMonique S. Foxx--HealthcareNdeye Magatte Ndaw--HealthcareEyeka L. Davis--Home HealthcareBarbara Boyle--Home HealthcareShareefah J. Waters--Human Resources/HRMarla D. Facey--Human ServicesPaula A. Pete--Human ServicesVijaya Geetha Kothamasu--Information Technology/ITCatrina Jones--InsurancePamela K. Medcalf--InsuranceGorete P. Ferreira--InsuranceCarrie Carmichael--Interior DesignShajuan E. Williams--Interior DesignJocelyn V. Howard--JewelrySonia Bitton--JewelryAmanda Cross--JewelryAmelia Moore--JournalismDonna M. Towery--Law/Legal ServicesMalula B. Arias--Law/Legal ServicesDorothy M. DelMaestro--Law/Legal ServicesAshley R. Snyder--ManufacturingSandra Hollis--ManufacturingClaudia Betancourt--Massage TherapyAngie Yao--MediaJenny White--MediaLinda K. Liew--Medical EquipmentTasha Brown--Mental Health CareNgozika Njoku--Mental Health CareFelicia Osborne--Mental Health CareKiawana Leaf--Mental Health CareNicole Nigoghossian--MusicFlorence F. Folami--Non-Profit/VolunteeringCynthia Turpin--Non-Profit/VolunteeringVirginie Pierre Paul--Non-Profit/VolunteeringTynisha K. Hall--Non-Profit/VolunteeringChristina M. Barth--Non-Profit/VolunteeringMarsha Y. Pittman--Non-Profit/VolunteeringWanda K. DeJean--Non-Profit/VolunteeringVee Escarment--Non-Profit/VolunteeringStephanie Lane--Non-Profit/VolunteeringMairead M. Barrett--Non-Profit/VolunteeringKatherine L. Hutchins--Nutrition/WellnessClaudine F. Valerio--Nutrition/WellnessCrystal M. Buesgens--Nutrition/WellnessVanessa M. Edwards--Nutrition/WellnessSuzy Amis Cameron--Nutrition/WellnessGloria M. Khoury--Nutrition/WellnessLinda Sneed--Business OwnerStatia Gordon--TradeShelia R. Shaffer--Private InvestigatorCaroline A. Tinaz--Business OwnerAnne Radke--CoachSherrie Burwell--Pet CareKaley E. Houston--Pet CareCrystal P. Schuyler--Pet CareTarielle Dixon--PharmaceuticalsIndrani Sircar--PublishingFatemeh C. Azinfar--PublishingDee Caples--PublishingBrittany Garrett-Marshall--PublishingKarnina K. Bunch--Real EstateJacinda P. Wright--Real EstateMonteca R. Bond--Real EstateNova Wiggins--Real EstateBrieaunna C. Lamar--Real EstateElizabeth A. BoglePeters--Real EstateRaquel E. Mercedes--Real EstateDale Lynn Chambers--Real EstateRoslyn C. Williams--Real EstateLinda S. Cardella--Real EstateSue Grisham--Real EstateSandra D. Kerr--Real EstateRosmena B. De Sa--Real EstateDeborah J. Keaton--ReligionTondalyn L. Perry--ReligionEvang Joyce--ReligionSylvia Allan--Retail IndustryBrittany Turner--Retail IndustrySouri H. Harris--Retail IndustryDonna J. West--Retail IndustryPaquina G. Cameron--Retail IndustryTiffany N. Manning--SecuritySheena K. Pasricha--Speech/Occupational TherapyLorie Ann Miller--Staffing/RecruitingSusan Cramer-Rapinz--Staffing/RecruitingTammy H. Stephens--Substance Abuse ServicesMelanie Cheatham Witt--Substance Abuse ServicesThomala Jacqueline Hollingsworth--TelecommunicationsWendy D. Kleefisch--TransportationNevadnie A. Surgeont--TravelDebbie E. Allen--TravelAbout P.O.W.E.R. Magazine (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) and Powerwoe.comP.O.W.E.R is an online community as well as a digital and exclusive print magazine featuring celebrities and everyday hardworking professional women. 