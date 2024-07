P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) Recognizes Their Newest Women of Empowerment Members

Manhasset, NY, July 03, 2024 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized), a selective national networking organization committed to recognizing and supporting the achievements of women, announces its newest Women of Empowerment members. These accomplished women have made remarkable contributions in their respective industries and exemplify the mission and values of P.O.W.E.R.The newest Women of Empowerment members include:Adrian Agulto--Information Technology/ITAileen Regina Stewart--Recreational ServicesAmanda Bunnell--Financial ServicesAmber Morrow--Real EstateAmy Shannon--PublishingAngela V. Harris--CoachingAngelenna Yvette Hare--Logistics/ProcurementAngelique M. Rivera--Beauty/CosmeticsAnna Brown Ehlers--Creative ArtAnnette Jones--EducationBelinda Squires--Cleaning ServiceBeth Caldwell--CoachingBetsi Smith--Law/Legal ServicesBlanka Prusova-White--Real EstateBrandi Slaughter--Massage TherapyBrenda G. Rasheed--EducationCarmond J. Taylor--Nutrition/WellnessCarolann Brockman--AccountingCassandra Clitus--Real EstateCathy A. Roberts--Real EstateCheri Christensen--Fine ArtCherlyn Oliver Gresham--GovernmentCindy Maiella--Financial ServicesCoralie Huges Jensen--PublishingDana Cahill--Health/FitnessDana Kismetova Ruusinen--Financial ServicesDarlene Donovan--HealthcareDarlyn White--HealthcareDeAsia A. Byrd--ConsultingDominique Carson--PublishingDonna S. Barriteau--Non-Profit/VolunteeringDoris O. Iheagwam--Social ServicesDorothy Winningham--Health/FitnessE. Faye Williams--Civic/Social OrganizationEmily E. Boucher--Advertising/MarketingFelecia Burton--Mental Health CareFleeta Caro--HealthcareFolashade Abiola-Banjac--Law/Legal ServicesFranka Arcangeli--Mental Health CareGail E. Marvin--EstheticsHeather K. Lechner--EducationHeaven Britton--ConsultingHelen M. King--EquestrianJami Turner--TravelJamie Pinske--HealthcareJanet Gadbois--Logistics/ProcurementJanine Booth--Logistics/ProcurementJeana Wertz--GovernmentJeanna Fox--Advertising/MarketingJeannette H. Austin--GenealogyJenna Mae Begley--HealthcareJennifer Helms--MaritimeJessica Pace-Berkeley--Fine ArtJessica A. Oltman--Alternative MedicineJoan Kaliff--PublishingJohnnie Mae Scott--MinistryJolie Swanson--AccountingJoyAnne O'Donnell--PublishingJuanita Pearson--ChildcareJudy S. Morales--Social ServicesKamero C. Hurst--Mental Health CareKara Onorato--HealthcareKaren Elise Wormack--PublishingKarie Carlson--Real EstateKathleen A. Warwick--Massage TherapyKendra J. Jones--ConsultingKhrista Cowart--PhotographyKim Crickard--Fine ArtKim Groshek--Life CoachingKimberly J. Jessup--PublishingKimberly M. Cloud--BroadcastingLa Sandra Renee Brown-Nelson--GovernmentLaura Kinney--EducationLaura Massey--HealthcareLaura R. Bistok--Law/Legal ServicesLawanda Miller--ReligionLeann N. Wilk--HealthcareLinda Lopipero--SecurityLinda A. McDowell--CoachingLinda B. Sherrell--EducationLinda M. Garris-Bright--HealthcareLisa Ekstrom--Real EstateLois E. Lund--PublishingLoraine Brady--PublishingLoretha O. Knapp--EducationLorraine Zapata--EducationLucy Amundson--EducationLydia Santibañez--MinistryLynette D. Jones--EstheticsMajestic Dismute--GovernmentMandy L. Fair--Retail IndustryMaria Alston--PublishingMaria Richards--Beauty/CosmeticsMaria K. Gay--Non-Profit/VolunteeringMarilyn Miller--ConsultingMartha McKee--Law/Legal ServicesMegan Haynes--Mental Health CareMesale Solomon--Human Resources/HRMichelle Dantz--PublishingMyia C. Ellington--ChildcareNanette L. Mosely--Cleaning ServiceNatasha Elliott--CoachingNdaitavela Lister--Health ServicesNedra J. Moran--HealthcareNova N. Walton-Marriott--EducationPamela Byk--Financial ServicesPatricia J. Merrill--Mental Health CarePaulette B. Parker--EducationPennie Brantley--Fine ArtRachel Stuckey--Advertising/MarketingRebecca Finch--JournalismRene A. Artman--GovernmentRenee Pulliam--TravelRhodora B. Lacap--Health ServicesRicheena Hardwick--Fine ArtRobin Snead--HealthcareRonesheia Walker Ebe--Mental Health CareSandra Strength--EntertainmentSandra K. Jordan--EducationSarah Choudhary--Information Technology/ITSarah Estrada--Beauty/CosmeticsShannon A. Carnegie--Beauty/CosmeticsSharon Mosby--ArtSharon Samuels Reed--EducationSharonda Walker--Retail IndustrySierra K. Mustaqeem--Life CoachingStacy Brecht--BusinessSusan Spates--EducationSuzy C. Herring--TransportationTara Marie Ernest--ManufacturingTeisha A. Reid--Beauty/CosmeticsTerran Mitchell--EducationThuy Rosa Nguyen--Beauty/CosmeticsTina Marie Davis--HospitalityTiona D. Harris--EducationTrine R. Raya--EducationVanesa S. Semler--Animal CareVanessa Morgan--Advertising/MarketingVanessa Williams--TechnologyVictoria Kendrick--Financial ServicesVictoria Strickland--ConsultingVictoria A. Zambrano--HealthcareVidhya Sundaram--Financial ServicesVikki L. Sherman--Construction/BuildingVivi Muchila--AccountingWalena Gaspard--MinistryWanda Carter Roush--PublishingWanda E. Germer--Construction/BuildingWanda L. Edwards--Beauty/CosmeticsYadira Leal Faherty--GovernmentYolanta Sagan Smith--HealthcareYvonne Lane--TravelAs a prestigious organization dedicated to empowering women across various professions, P.O.W.E.R. provides a powerful network where members can mentor, inspire, and empower each other to reach their full potential. Through their valuable services and collaborations with like-minded professionals, P.O.W.E.R. offers its members opportunities for recognition, exposure, and knowledge sharing with successful individuals in their fields.Members can connect with women from all professions, participate in networking events, and build successful business contacts and lasting friendships. The organization is led by Tonia DeCosimo, an entrepreneur, business strategist, and ultimate connector who is passionate about women's empowerment. P.O.W.E.R. also publishes a digital and exclusive print magazine featuring both celebrities and everyday hardworking professional women. The magazine showcases the stories and achievements of its members, providing inspiration and insights to readers.If you are a woman who has made significant achievements in your profession and community, or know someone who has, you may qualify to join the prestigious P.O.W.E.R. community. Membership provides access to a strong network of women, opportunities for recognition, and resources for personal and professional growth. Learn more about P.O.W.E.R. by visiting their website at www.powerwoe.com