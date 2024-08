P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) Celebrates Their Newest Women of Empowerment Members

Manhasset, NY, August 21, 2024 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) honors their newest Women of Empowerment members who are being recognized for their achievements and contributions in the many fields and industries listed below.About The Newest Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to highlight their newest Women of Empowerment members who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Abigail Hill Hatch--Interior DesignAlfreda A. Whitley--Law/Legal ServicesAlida Quinones--Real EstateAllmarie K. Coote--Beauty/CosmeticsAmanda E. Plevell--Alternative MedicineAnastacia Byrd--ChildcareAneesha Kelly--Health ServicesAneisha Daniel--GovernmentAngela L. Venable--Mental Health CareAngie C. Cockrell--AccountingAntonette Whitehead--HealthcareApril Murphy--EducationBarbara V. Crump--HealthcareBeth Twisler--HospitalityBettye R. Taylor--EducationBonnie G. Danowski--PublishingBrittany Beck--Health ServicesCarol Jones--PublishingCharmain Joseph-Curtis--Non-Profit/VolunteeringChristina Carol Sanford--Non-Profit/VolunteeringCortney Michelle Hart--SpiritualityCourtney Barber--Life CoachingCristina Rivera--Computer Software/EngineeringDanita Parker--EducationDebbie Brassel--Real EstateDeborah E. Small--HealthcareDesha Burns--Oil/Gas/Energy/SolarDestiny Alexander--E-CommerceDiane Woodland-Dawson--AccountingDonna M. Richter--PublishingDr. Lisa R. Johnson--EducationDunia L. Alvarez--HealthcareEmily M. Johnson--HealthcareGeorgie Márquez--Architecture/Planning/DesignGlorious K. Dunkerley-Tabb--Mental Health CareGricelda R. Ramsey--Mental Health CareJackie Hurt--EducationJan Daley--EntertainmentJanet Rose Simister--PublishingJasmin Reese--Interior DesignJean L. Tenuta--HealthcareJennie L. Johnson--EducationJennifer Feld--InsuranceJennifer J. Radicke--Health ServicesJennifer L. Welsch--PublishingJennifer L. Winans--HealthcareJessa Colon--Beauty/CosmeticsJoanne Angel Barry Colon--Alternative MedicineJoyce Gomes--Information Technology/ITJudith E. Grey--EducationJulia ford--EducationJulie Hunter Rodriguez--Food/BeveragesKari Leanne Koehler--HealthcareKate Serralde--EducationKathy Rodriguez--Life CoachingKimberly Kiper-Mills--HealthcareKristina L. Lawrence--HealthcareKylee Knoblett--HospitalityLaSondra Jackson--ConsultingLauren Otero-Ramirez--HealthcareLeia Haff--Advertising/MarketingLinda A. Nichols--GovernmentLinzi Levinson—Complex Life CoachingLisa Ann McCoy--Alternative MedicineLisa L. Evergin--GovernmentLita Neumann--EntertainmentLynne Hardin--BusinessMarie Martinez--Mental Health CareMary Irving--Apparel/FashionMary C. Ferrera--Interior DesignMary E. McVoy--Food/BeveragesMarybeth Matterazzo--BarberMegan R. Woodard--Oil/Gas/Energy/SolarMelissa D. Sartain--Accounting and PublishingMelody Tulanian--Pet CareMeshell T. Horton--TransportationMichele Corsini--TelecommunicationsMichelle Cameron--HealthcareNikisha Grissom--Human ServicesNoella L. Keresoma--PublishingNurit Raich--Health ServicesPamela Conrad--Non-Profit/VolunteeringPatricia A. Medina--EducationRachel Anyu-Lainjo--HealthcareRhonda E. Hudson--Mental Health CareRisa Roberts--EducationRoberta Kay--MinistryRobin Reed-Poindexter--PublishingRochelle Carnegie Caldwell--BankingRosemary Woods--MinistrySandra A. Whitman--InsuranceSandra Taira Rodriguez--GovernmentSandy Brownlee--Theater/ performing artsSarah Roughton--Beauty/CosmeticsScarlet M. Jordan--TransportationShannon Nolan--PublishingShontae Oliver--HealthcareSilvana Dureny--TransportationSoni Arora--HealthcareSonyette L. Farrier--Apparel/FashionSumai Bee--Beauty/CosmeticsSusan D. Obregon--Event ServicesSuzanne Smith Saulniers--CommunityTamara Moodie--EducationTeresa Tyler--Massage TherapyTherese Taylor-Stinson--Non-Profit/VolunteeringTiana Hewitt--E-CommerceTiffany E. Turnbull-Kennedy--MinistryTina Osburn--Human ServicesVennie Hunter Himbry--Non-Profit/VolunteeringVerdia R. Johnson--Food/BeveragesVictoria Cuomo--EducationVida Samimi--Alternative MedicineWendy Y. Trail--Beauty/CosmeticsAbout P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) and powerwoe.comP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is a dynamic and diverse network of high-achieving women making a real difference. For nearly a decade, we've provided a platform for women from all walks of life and all stages of their careers to connect, collaborate, and empower each other to reach new heights. Our website, quarterly magazine, and exclusive events showcase member achievements and offer opportunities to gain recognition, build valuable business relationships, and access a wealth of knowledge and resources. If you or someone you know is a driven, accomplished woman looking to be recognized and make valuable connections, visit Nomination - P.O.W.E.R. to access POWER’s nomination form for consideration.