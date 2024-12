P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) Introduces Its Newest Women of Empowerment Members

Manhasset, NY, December 06, 2024 --( PR.com )-- P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) introduces its most recent Women of Empowerment members. This distinguished group of women have been selected for their outstanding achievements and contributions in their field.About the Newest Women of Empowerment MembersP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is proud to highlight the following Women of Empowerment who are now recognized members of P.O.W.E.R.:Abigail Williams--EducationAdriana Bellezza--Mental Health CareAlice Marie Ray--Information Technology/ITAlicia Pozsony--Motivational SpeakerAmanda Frost--Construction/BuildingAmandalyn M. McKendree--PhotographyAmy Nicastro-Clark--Non-Profit/VolunteeringAmy S. Miller--Food/BeveragesAngel Silva--Beauty/CosmeticsAngelina Brooks--Cleaning ServiceAnn Rogers-Councill--Retail IndustryAnnika V. Brown--CoachingApril Shane-Wilson--Pest ControlAshley M. Lloyd--Non-Profit/VolunteeringAurelia Dalla Ragione--EntertainmentAvarea Alexander--Alternative MedicineBarbara Devers--Non-Profit/VolunteeringBernadyn L. Nettles--EntertainmentBlaque V. Diamond--Human ServicesBonita Jenkins--EducationBrenda Jean Hubbard--E-CommerceBrenda Lynn Martin--EntertainmentBronwen Donnelly--Real EstateCanvass L. Reed--Beauty/CosmeticsCarolyn Necole Greene--ChildcareCarri Lawrence--E-CommerceCatherine J. Kacprzycki--HealthcareChantelle Crowell--EducationChong Kim--EntertainmentChristy Davis--ConsultingColleen Cannon--TravelDana M. Shelton--Law/Legal ServicesDanette R. Lopez--Museums/InstitutionsDebbie A. Kaitschuck--SportsDeborah Ann Nabors--PublishingDev White--AccountingDr. Jo L--Alternative MedicineEllen Radle Bailleaux--EstheticsEllen Thea--Alternative MedicineGayle L. Barff--ArtGlenda Smith Walters--PublishingHelene Tonique Laurent Miller--GovernmentIris A. Kiser--Social ServicesJan Kirstein Rigor--ArtJanet Stern--Fine ArtJanice Burt--Motivational SpeakerJanice Ferebee--EducationJanis L. Burgin--ArtJennifer A. Flinn--HealthcareJessica S. Chapman--Human Resources/HRJessie White--Human Resources/HRJillian M. Bullock--EntertainmentJoan Albright--HealthcareJoy M. Brogdon--HealthcareJulie Nygard--Food/BeveragesKaren Cotton--MediaKaren Ward--Non-Profit/VolunteeringKaren P. DeVaughn--EducationKaren R. Mertes--Non-Profit/VolunteeringKathleen Pisani--Real EstateKathleen Adele Cunningham--PublishingKathleen E. Foster--EducationKatie Eastman--Mental Health CareKelly Sevier--PublishingKiana N. Wooten--Non-Profit/VolunteeringKris Hoff--TravelKristin Kay Johnson--Non-Profit/VolunteeringLashundia Carson--EducationLastenia S. Paniagua--Food/BeveragesLatisha Guthrie--Pet CareLaTisha Wells--MinistryLaura Pappas--Wine/SpiritsLauren Daniel--Real EstateLechaun Milton--Home HealthcareLisa Vasquez--Health ServicesLori A. Gardner--Construction/BuildingLorinda G. Morgenthaler--EducationMandy M. Refvik--HealthcareMarcia sommariva--Beauty/CosmeticsMargarita Pirin Cortes--AccountingMarianne B.C. McCown--PublishingMaribeth C. Hartwick--VeterinaryMarie Michelle Jeannite--EducationMarion Myers--MediaMarissa L. Cherepanov--Non-Profit/VolunteeringMarsha Goodman--Retail IndustryMelisa E. Natapraya--Health/FitnessMelissa Velasco--PublishingMerolyn Rodrigues--Event ServicesMichele Wallace Campanelli--PublishingMichele A. Lawson--Real EstateMichele D. Meza--CoachingMichelle Tu--HealthcareMichelle Renee Castro--Talent ManagementMiriam Galarza--Real EstateNanci A. Aronson--Health ServicesNatasha N. Davini--Mental Health CareNikita Sandella--MediaPam Duke--JewelryPettina L. Velez--PublishingPriscilla Gambino-Williams--Real EstateRachel Emily Conti--HealthcareRebecca Parisi--PublishingRebecca L. Genteline--GovernmentRita A. Grabowski--ManufacturingSade Haley--E-CommerceSara E. Rugg--Law/Legal ServicesShakil Oba--ContractingShalini Thyagaraja--Alternative MedicineShanekqua Roxanne Vivian Coates--Real EstateShelly A. McLean--Beauty/CosmeticsSherrie M. Shahat--HealthcareShirley Ann Tracy--JournalismSiedah L. Spencer-Ardis--Mental Health CareSingus E. Henderson--TransportationSomone M. Wyatt--Health ServicesStephanie Duca--Dog TrainingStephanie Oakey--HealthcareSumi Komo--Health/FitnessSusan L. Wagoner--MinistryTabitha White--Law/Legal ServicesTammara Tillman--EntertainmentTammy L. McLaughlin--HealthcareTamye M. Diaferio-Longoria--Non-Profit/VolunteeringTempest S. Tadday--Non-Profit/VolunteeringTheresa Dozier-Daniel--Life CoachingTheresa Poh-Pardun PA-C RN--HealthcareTonya L. Shaw--Home HealthcareTosha Martin--Life CoachingTroineshia Marie Webb--Dental HygieneValerie Ann Roland--Retail IndustryValerie D. Johnson--EducationVirginia A. Klinger--TransportationYolanda M. Riley--AccountingYolonda C. Gayden--PublishingAbout P.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) and powerwoe.comP.O.W.E.R. (Professional Organization of Women of Excellence Recognized) is a dynamic and diverse network of high-achieving women making a real difference. For nearly a decade, we've provided a platform for women from all walks of life and all stages of their career to connect, collaborate, and empower each other to reach new heights. Our website, quarterly magazine, and exclusive events showcase member achievements and offer opportunities to gain recognition, build valuable business relationships, and access a wealth of knowledge and resources. For more information about P.O.W.E.R. visit www.powerwoe.comIf you or someone you know is a driven, accomplished woman looking to be recognized and make valuable connections, visit Nomination Form - Professional Organization of Women of Excellence Recognized (powerwoe.com) to access POWER's nomination form for consideration.