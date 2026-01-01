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Platinum Products & Services

Adhesive for Scrapbooks - 1.5" Refillable Sticker Maker

Adhesive for Scrapbooks - 1.5" Refillable Sticker Maker

Leeza Gibbons

$9.99Product

1.5" Refillable Sticker Maker Good adhesives and simple cutting tools are critical elements for a fun and successful paper craft experience. LEGACIES® offers a breadth of tools that help...

Adhesive Tool Kit for Scrapbooks

Adhesive Tool Kit for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$19.99Product

This 3-piece adhesive tool kit contains a 1.5" sticker maker with a 20' permanent adhesive cartridge, Repositionable Glue Tape, and a Glue Pen. It is a great way to get started with all the...

Leeza Gibbons Presents: Reflections

Leeza Gibbons Presents: Reflections

Leeza Gibbons

Product

Leeza Gibbons presents "Reflections": The Reflections CD is more than just an exceptional collection of music. It's the music that matters - it matters because it's emotional, it matters because...

Pink & Orange 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Pink & Orange 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$2.99Product

Ten (10) 6" x 6" sheets, two each of five unique designs within the Pink & Orange paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation...

Pink & Orange Complete Scrapbook Kit

Pink & Orange Complete Scrapbook Kit

Leeza Gibbons

$39.99Product

This 130-piece kit includes an album, page protectors, 10-12" x 12" and 10-6" x 6" papers, and a variety of embellishments including vellum alphabets, ribbon photo corners, paper...

Pink & Orange Design Pages for Scrapbooks

Pink & Orange Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Pink & Orange paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive...

Pink & Orange Design Pages for Scrapbooks

Pink & Orange Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Pink & Orange paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive...

Pink & Orange Paper Pack for Scrapbooks

Pink & Orange Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Ten (10) 12" x 12" sheets, two each of five unique designs within the Pink & Orange paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a...

Pink & Orange Scrapbook Album

Pink & Orange Scrapbook Album

Leeza Gibbons

$24.99Product

12" x 12" Postbound Album is made with high-quality bookcloth and faux leather with stitched detailing. The postbound album includes 10 page protectors, enough to hold 20 12" x...

Plum 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Plum 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$2.99Product

Ten (10) 6" x 6" sheets, two each of five unique designs within the Plum paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating...

Plum Complete Scrapbook Kit

Plum Complete Scrapbook Kit

Leeza Gibbons

$39.99Product

This 130-piece kit includes an album, page protectors, 10-12" x 12" and 10-6" x 6" papers, and a variety of embellishments including vellum alphabets, ribbon photo corners, paper...

Plum Design Pages for Scrapbooks

Plum Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Plum paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive as the...

Plum Design Pages for Scrapbooks

Plum Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Plum paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive as the...

Plum Paper Pack for Scrapbooks

Plum Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Ten (10) 12" x 12" sheets, two each of five unique designs within the Plum paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for...

Plum Scrapbook Album

Plum Scrapbook Album

Leeza Gibbons

$24.99Product

12" x 12" Postbound Album is made with high-quality bookcloth and faux leather with stitched detailing. The postbound album includes 10 page protectors, enough to hold 20 12" x...

Red & Brown 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Red & Brown 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$2.99Product

Ten (10) 6" x 6" sheets, two each of five unique designs within the Red & Brown paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation...

Red & Brown Complete Scrapbook Kit

Red & Brown Complete Scrapbook Kit

Leeza Gibbons

$39.99Product

This 130-piece kit includes an album, page protectors, 10-12" x 12" and 10-6" x 6" papers, and a variety of embellishments including vellum alphabets, ribbon photo corners, paper...

Red & Brown Design Pages for Scrapbooks

Red & Brown Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Red & Brown paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive...

Red & Brown Design Pages for Scrapbooks

Red & Brown Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Red & Brown paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive...

Red & Brown Paper Pack for Scrapbooks

Red & Brown Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Ten (10) 12" x 12" sheets, two each of five unique designs within the Red & Brown paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation...

Red & Brown Scrapbook Album

Red & Brown Scrapbook Album

Leeza Gibbons

$24.99Product

12" x 12" Postbound Album is made with high-quality bookcloth and faux leather with stitched detailing. The postbound album includes 10 page protectors, enough to hold 20 12" x...

Scrapbook Page and Greeting Card Kit

Scrapbook Page and Greeting Card Kit

Leeza Gibbons

$29.99Product

All the items needed to create coordinated scrapbook pages and greeting cards as shown on DIY-the Do-It-Yourself Network in the DIYKit - Handmade Greeting Cards!FREE XYRON ITEMS INCLUDED, TOO! If...

Teal 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Teal 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

Product

Ten (10) 6" x 6" sheets, two each of five unique designs within the Teal paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating...

Teal Complete Scrapbook Kit

Teal Complete Scrapbook Kit

Leeza Gibbons

$39.99Product

This 130-piece kit includes an album, page protectors, 10-12" x 12" and 10-6" x 6" papers, and a variety of embellishments including vellum alphabets, ribbon photo corners, paper...

Teal Design Pages for Scrapbooks

Teal Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Teal paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive as the...

Teal Design Pages for Scrapbooks

Teal Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Teal paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive as the...

Teal Paper Pack for Scrapbooks

Teal Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Ten (10)12" x 12" sheets, two each of five unique designs within the Teal paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for...

Teal Scrapbook Album

Teal Scrapbook Album

Leeza Gibbons

$24.99Product

12" x 12" Postbound Album is made with high-quality bookcloth and faux leather with stitched detailing. The postbound album includes 10 page protectors, enough to hold 20 12" x...

Gold Products & Services

Danger Lies Within

Danger Lies Within

Knox Works

$17.57Product

A strange phone call. A charming chauffeur. A dashing viscount. After her husband is killed by the totalitarian government, Courtney Drake takes a job as a nanny to work in a secluded manor. Sparks...

Dangling and Dangerous

Dangling and Dangerous

Knox Works

$15.99Product

Lord Robert Ranfurly is tested beyond his strength when his five year old daughter goes missing. But this time he isn’t alone, with the woman he loves, Courtney Drake, at his side. The serpent...

Digital Deck Creation

Digital Deck Creation

Winters Rock Entertainment

Service

COMMUNICATE YOUR FILM OR SERIES CONCEPT IN A WAY THAT WILL AWE POTENTIAL CLIENTS, FINANCIERS, AND EXECUTIVE PRODUCERS. OUR CREATIVE TEAM SPECIALIZES IN STORYTELLING - CREATING DIGITAL PITCH DECKS,...

Film & TV Production & Post Production

Film & TV Production & Post Production

Winters Rock Entertainment

Service

WINTERS ROCK ENTERTAINMENT IS AN AWARD-WINNING FULL SERVICE PRODUCTION COMPANY BASED IN LOS ANGELES, CA. UPGRADE YOUR PROJECT BY HIRING MEMBERS OR A COMPLETE PRODUCTION TEAM OF OUR EXPERIENCED AND...

Film Production, Creative Direction, Social Tech Development

Film Production, Creative Direction, Social Tech Development

Jeffrey Ikahn

Service

Argonaut Media Group offers film production, creative direction, and social technology development services for entertainment and digital media projects. Our production arm specializes in narrative...

Inevitable Danger

Inevitable Danger

Knox Works

$13.99Product

Prequel to The Ranfurly Mysteries. A Novella. Does the past hold the keys to the future? While Courtney Drake awaits her unknown fate, she gets lost in memories of the days when she met her...

iPOP! Convention

iPOP! Convention

iPOP! LA

Service

iPOP!, in business over 20 years, is the industry leader in bringing together talented hopefuls in the fields of acting, modeling, singing, and dancing, with the agents and managers who are able to...

Loyal To The Game - Tupac Shakur CD

Loyal To The Game - Tupac Shakur CD

2PacLegacy.com

$12.99Product

Tupac's latest CD includes unreleased material with appearances from Eminem, G-Unit, Jadakiss, The Outlawz and more! Executive Produced by Eminem and Afeni Shakur

Storybook

Storybook

Rutz Music Works

$15.00Product

The album Storybook is a personal postcard sent to create a soundscape of happiness, pleasure and peace in the lives of listeners. Universality and oneness are at its core; the belief and...

Tupac Shakur "Better Dayz" Coffee Mug

Tupac Shakur "Better Dayz" Coffee Mug

2PacLegacy.com

$13.99Product

Tupac Shakur "Better Dayz" Coffee Mug White Ceramic

Tupac Shakur Baseball Jersey

Tupac Shakur Baseball Jersey

2PacLegacy.com

$21.99Product

Tupac Shakur Baseball Jersey Available in: black and white blue and white red and white

Tupac Shakur Better Dayz Black Hooded Sweatshirt

Tupac Shakur Better Dayz Black Hooded Sweatshirt

2PacLegacy.com

$34.99Product

Tupac Shakur Better Dayz Black Hooded Sweatshirt http://www.cafepress.com/2paclegacy.4650769

Tupac Shakur Messenger Bag

Tupac Shakur Messenger Bag

2PacLegacy.com

$25.99Product

Tupac Shakur Messenger Bag Product Information: From school, to carrying your laptop, to a hip alternative diaper bag, our versatile, spacious messenger bag is practically all you need to get you...

Tupac Shakur Women's Tracksuit

Tupac Shakur Women's Tracksuit

2PacLegacy.com

$45.99Product

Tupac Shakur Women's Tracksuit Available in: pink/white, baby blue/white, black/white Product Information: Our Women’s Raglan Tracksuit is sporty, stylish and ultra-soft, so it feels great...

Products & Services

"And The Coming Of Nighttime"

"And The Coming Of Nighttime"

Lens Cap Productions llc

Product

The leaders of a pack of orphaned werewolves find themselves embroiled in a situation involving a series of gruesome murders that may have been committed by one of their own. Religious fanatics...

"Of Sound And Fury"

"Of Sound And Fury"

Lens Cap Productions llc

Product

LAPD Detectives Lula Mae Lowe and Wynola Grey deal with issues of race, gender, rape and justice as they track a brutal killer with a taste for performance art and a thirst for vengeance.

"The Enslaved"

"The Enslaved"

Lens Cap Productions llc

Product

A young leader on a distant planet faces the hardest decision of her life when the most respected member of her race is put on trial for treason and heresy. Script available upon request.

# 2015 Black

# 2015 Black

Pinnacle Artists

$4,200.00Product

Paul Tapia - ORIGINAL 36" x 36" Canvas w/ Black Metal Frame Alkyd Paint *Paul Tapia never gives his paintings a title. He feels an artist's title on a painting can take away a personal...

# 2032 Earth

# 2032 Earth

Pinnacle Artists

$2,800.00Product

Paul Tapia - ORIGINAL 24" x 36" Canvas w/ Black Metal Frame Alkyd Paint *Paul Tapia never gives his paintings a title. He feels an artist's title on a painting can take away a personal...

7Sultans Online Casino

7Sultans Online Casino

Fortune Lounge Group

Product

7Sultans Online Casino is the largest and most trusted online casino on the Web. One can enjoy a prime casino gambling experience and award-winning Microgaming casino games like, Slots, Baccarat and...

7Sultans Poker Online

7Sultans Poker Online

Fortune Lounge Group

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7Sultans Poker Online offers a number of exciting, fast-paced, and traditional poker games. Whether you are playing against 9 other people, one-on-one, or entering a tournament, you'll have all of...

A Full Concert Event (The Party Animals Live)

A Full Concert Event (The Party Animals Live)

The Party Animals, LLC

Service

The full show is like "a party in a box". This is the concert version plus we take care of the decorations, pre-show activities (face painting, stilt walkers, balloon artists, MC, etc...).

Products & Services 1 - 50 of 294