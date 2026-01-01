Products & Services

Within Data Services

Platinum Products & Services

Burst

Burst

Parler

Service

**Amplify Your Voice** Create quick, impactful videos that resonate with your audience, allowing you to express yourself authentically and connect with others. **Express Yourself, Fast. Dive Into...

Parler Social

Parler Social

Parler

Service

Real People. Unfiltered Voices. True Freedom. Leading the charge toward a world where you can speak freely, unapologetically, and unrestricted—whether you’re sharing videos, posting...

ParlerPay

ParlerPay

Parler

Service

Simple & Secure Payments With Your Friends Experience the future of payments. Send and receive digital rewards and tokens effortlessly with friends, making every transaction easy, social, and...

PlayTV

PlayTV

Parler

Service

Power creators to broadcast and create freely. It’s time to Play. Grow Your Audience  One Epic Video at a Time Create engaging videos that resonate with viewers and help you build a loyal...

Products & Services

10U Colocation, Hosting

10U Colocation, Hosting

River City Internet Group

$395.00Service

100% Uptime Guarantee! Shared 10 Amp 110 Volt Power (un-metered) 100 Mbps Dedicated Network Up-link 5 Mpbs @ the 95th percentile Included Full BGP Network with Multiple Upstream Providers Diverse...

11 Colors of Liquid Tight Conduit

11 Colors of Liquid Tight Conduit

PDU Cables

Service

Most data centers have adopted the use of redundant power sources and a good way to organize those dual power feeds is to match liquid tight conduit by color for each power source. For added...

2 Years of Service, Unlimited Reception to a Local Number + 1000 Outgoing Fax Pages

2 Years of Service, Unlimited Reception to a Local Number + 1000 Outgoing Fax Pages

Popesco

$149.99Service

http://www.amazon.com/Professional-Internet-Fax-Unlimited-Reception/dp/B003HL9M08/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=office-products&qid=1278665396&sr=8-1 PC software solution that replace a...

Advanced Dedicated Server, Hosting

Advanced Dedicated Server, Hosting

River City Internet Group

$229.00Service

Quad Core Xeon X3440 2.53Ghz 8 GB Ram 2 X 750 GB 7200 RPM Sata Drives Linux CentOS 5 Windows 2008 (Additional Option) 10 TB Monthly Transfer

Air-Guard Extreme

Air-Guard Extreme

PDU Cables

Product

The Air-Guard Extreme is a heavy duty double layer gasket system, incorporating a flexible EDPM synthetic “rubber” gasket material along with Air-Guard brush technology to deliver...

Air-Guard Flush Mount

Air-Guard Flush Mount

PDU Cables

Product

The award winning Air-Guard Flush Mount is the ideal cable seal when making new installations in your data center to maximize energy efficiency. The overlapping brushes in Air-Guard cable seal...

Air-Guard Surface Mount

Air-Guard Surface Mount

PDU Cables

Product

Looking for a quick fix to cover existing cable cutouts? The Air-Guard Surface Mount is designed to retro-fit around existing cables without the need to disconnect cables. Simply remove adhesive tape...

Asset Management

Asset Management

Network Engineering Technologies

Service

NET provides complete asset management services from equipment procurement, staging and configuration, deployment, tracking and reporting as well as next day parts replacement.

Billing Manager

Billing Manager

Data Tech Labs

Product

Billing Manager is complete prepaid/post paid billing and accounting system for any type of VoIP operations including wholesale call termination, call shop and phone card operation. System provides...

Broadband

Broadband

Omnipoint Technology

Service

Omnipoint Technology is an Internet Service Provider. More Information can be found at https://omnipoint.solutions

Business VPS, Hosting

Business VPS, Hosting

River City Internet Group

$99.95Service

3072MB Dedicated Memory 160GB Disk Space 2000GB Monthly Transfer 4 X 2.40GHz Xeon Processors

Cable Configuration Tool

Cable Configuration Tool

PDU Cables

Service

Document your cable floor plans. Simplify and create custom power cable and equipment lists from your data center plan take-offs. Downloading the Power Cable & Equipment Configurator will save...

Certification and Training

Certification and Training

Network Engineering Technologies

Service

NET certifies the integrity of your technology’s cabling to all current TIA/EIA and BICSI standards. We offer a number of training services from onsite, off-site, end-user and train the trainer...

Cloud Computing

Cloud Computing

LV.Net

Service

LV.Net’s Cloud Computing service lets consumers and businesses use applications without installation. It also lets them access their personal files at any computer with internet access. LV.Net...

Colocation / Hosting

Colocation / Hosting

LV.Net

Service

The Las Vegas colocation hosting facility delivers enterprise-class security amenities, flexible bandwidth, storage and rack space options, around-the-clock technical support and monitoring...

Colored Faceplates and Receptacle Boxes

Colored Faceplates and Receptacle Boxes

PDU Cables

Service

Color coding in a mission critical facility makes tracing and managing primary and redundant power sources and key infrastructural systems and components easier. In the complex world of data center...

Consultation

Consultation

Infinity Network Solutions

Service

Any networking, wireless or access issue can be address in a private and personal consultation that is geared toward your needs and interests.

Custom Labeling

Custom Labeling

PDU Cables

Service

Labeling cables, be it a power or data cable, can prove to be critical if a problem arises. Labeling of power cables allow for easier installation when on site and for quicker isolation of cables if...

Donation Engine

Donation Engine

Community Resource Network

Product

Donation Engine from Community Resource Network (CRN) is an online payment-processing engine that lets nonprofit organizations collect donations via a web site. This all-in-one software package...

Dual Rented Billing service

Dual Rented Billing service

Data Tech Labs

Service

Dual Rented Billing service is high-end extension to our regular Rented Billing. It Allows for greater redundancy and scalability. Dual system will keep copy of all your data and distribute load...

Extreme Dedicated Server, Hosting

Extreme Dedicated Server, Hosting

River City Internet Group

$329.00Service

2x Quad Core Xeon E5620 2.66Ghz w/ HT 16 GB DDR RAM 2x 750GB 7200 RPM Sata Drive Linux CentOS 5 Windows 2008 (Additional Option) 20 TB Monthly Transfer

FAMCare®

FAMCare®

Community Resource Network

Product

A client management system that allows you to securely track and record client information

FreedomLite

FreedomLite

FreedomOperator.com

$9.95Product

The FreedomLITE is our most affordable toll-free voice package. It's ideal for small businesses looking to automate their call answering while projecting a professional first impression. The multiple...

FreedomPro

FreedomPro

FreedomOperator.com

$19.95Product

Our FreedomPRO plan is designed for emerging businesses looking to automate their communications, increase productivity and stay competitive. FreedomPRO users can give callers the impression of a...

FreedomXtreme

FreedomXtreme

FreedomOperator.com

$29.95Product

Our FreedomXTREME plan gives your business the combined power of automated communications and the flexibility of web-based access to increase efficiency in voice/fax retrieval and system...

High Speed Wireless Internet

High Speed Wireless Internet

LV.Net

Service

LV.Net provides "true" high-speed mobile wifi / wireless infrastructure to Public Safety, commercial and casual users through a "best in class" network. LV.Net provides now...

Hosted Billing / CDR only service

Hosted Billing / CDR only service

Data Tech Labs

Service

This service is designed for following types of applications: Wholesale traffic/termination providers owning Radius-compatible gateways or softswitches Callshop, calling card...

Hosted Billing / GK service

Hosted Billing / GK service

Data Tech Labs

Service

This service is designed for following types of applications: Wholesale traffic brokers/termination providers Termination providers IP phone service providers Callshop owners...

Internet Connectivity for Kansas City customers

Internet Connectivity for Kansas City customers

Community Resource Network

Service

Connectivity - Our metro-wide intranet ensures that Affiliates can connect directly to each other and access CRN's services without having to go through the Internet.

IP/Telephony

IP/Telephony

Infinity Network Solutions

Service

A single voice and data network gives you the advantages of a converged infrastructure. Streamlined deployment and management optimize existing IT resources. Simplified moves and changes can...

Job Bank

Job Bank

Community Resource Network

Service

A job listing service which allows organizations to post their job openings and allow potential employees to view the openings and apply online

Lyris

Lyris

Community Resource Network

Product

A list management program that allows you to create and manage email lists and send out newsletters and announcements or even allow your list of users to participate in discussion groups

Microwave Point-to-Point

Microwave Point-to-Point

LV.Net

Service

LV.Net has the fastest Microwave infrastructure in the Las Vegas Valley. From 1Mbps to 1000+ Mbps. All around southern Nevada LV.Net can provide you with 1st class Microwave or wireless internet...

Network Design & Engineering

Network Design & Engineering

Network Engineering Technologies

Service

NET offers network design, engineering and planning consultation services for large, complex networks across a range of industries from retail stores to financial institutions.

Network Security

Network Security

Infinity Network Solutions

Service

Firewalls do not guarantee your network’s safety. Virtually all incidents involving a compromise to network security are the direct result of previously-known vulnerabilities in security...

Network Threat Remediation

Network Threat Remediation

Infinity Network Solutions

Service

Potential vulnerabilities discovered during the course of the vulnerability assessment are discussed with the client to assess the risk/reward posed by the current network configurations. We work to...

Network Vulnerability Assessment

Network Vulnerability Assessment

Infinity Network Solutions

Service

The first step in assessing the vulnerability of a particular network is establishing the components of the network. By mapping out the network assets, we aid in identifying existing or potential...

Onsite Support

Onsite Support

Network Engineering Technologies

Service

NET can provide national support for all your technology needs from Audio Visual (AV), point of sale (POS) systems to wireless devices, workstations and servers.

Personal VPS, Hosting

Personal VPS, Hosting

River City Internet Group

$39.95Service

1024MB Dedicated Memory 40GB Disk Space 500GB Monthly Transfer 2 X 2.40GHz Xeon Processors

Professional Services

Professional Services

Network Engineering Technologies

Service

Design & Engineering Project Management Vendor Management Asset Management Remote Support Onsite Support Certification & Training Structured Cabling Services

Project Management

Project Management

Network Engineering Technologies

Service

Strong project management is at the cornerstone of our world-class, expert services and solutions. Our dedicated project managers provide complete, expert oversight of your entire project ensuring...

Remote Support

Remote Support

Network Engineering Technologies

Service

Our world-class National Customer Support Center (NCSC) operates 24/7, 365 days a year with expert customer support and technical services personnel on staff.

Rented Billing service

Rented Billing service

Data Tech Labs

Service

With Rented Billing service you will get confidence of all your valuable data stored on your server without need of buying expensive software for Billing. We provide our Billing Manager for rent for...

Standard Dedicated Server, Hosting

Standard Dedicated Server, Hosting

River City Internet Group

$129.00Service

Quad Core Xeon X3440 2.53Ghz 4 GB Ram 1 X 750 GB 7200 RPM SATA Drive Linux CentOS 5 Windows 2008 (Additional Option) 5 TB Monthly Transfer

Standard VPS, Hosting

Standard VPS, Hosting

River City Internet Group

$69.95Service

2048MB Dedicated Memory 80GB Disk Space 1000GB Monthly Transfer 3 X 2.40GHz Xeon Processors

Starter Plus VPS

Starter Plus VPS

River City Internet Group

$19.95Service

512MB Dedicated Memory 10GB Disk Space 100GB Monthly Transfer 1 X 2.40GHz Xeon Processor

Products & Services 1 - 50 of 63