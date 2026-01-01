Products & Services

Within Pharmaceuticals

Gold Products & Services

Blastomyces dermatitidis Serum Antigen Detection Kit

Blastomyces dermatitidis Serum Antigen Detection Kit

Gotham Biotech

Product

To find out more about and to purchase our products, contact us at info@gothambiotech.com. Blastomyces dermatitidis is the causative agent for blastomycosis, an endemic fungal infection prevalent in...

CereNate

CereNate

Source-Omega

Product

CereNate™ - A Mother’s Gift for Life(SM) is rich in Docosahexaenoic Acid (DHA) along with other balanced nutritional lipids present in the oil that are also in breast milk. The 300 mg...

ELISA Blastomyces dermatitidis Antigen Urine Test

ELISA Blastomyces dermatitidis Antigen Urine Test

Gotham Biotech

Product

To find out more about and to purchase our products, contact us at info@gothambiotech.com. Gotham Biotech conducts research for immunodiagnostics with utility in the fields of human, veterinary as...

Histoplasma Urinary Antigen EIA Kit

Histoplasma Urinary Antigen EIA Kit

Gotham Biotech

Product

To find out more about and to purchase our products, contact us at info@gothambiotech.com. INTENDED USE The Gotham Biotech Histoplasma Urinary Antigen EIA is an enzyme immunoassay (EIA) intended to...

PiPPER STANDARD Natural Bathroom Cleaner - Orange Blossom/Tea Tree scent

PiPPER STANDARD Natural Bathroom Cleaner - Orange Blossom/Tea Tree scent

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

Get bathroom cleaning done quickly and thoroughly with our antibacterial formula containing natural tea tree oil that is effective in killing 99.9% of bacteria according to tests certified by...

PiPPER STANDARD Natural Bottle & Nipple Cleaner - Gentle Fresh scent

PiPPER STANDARD Natural Bottle & Nipple Cleaner - Gentle Fresh scent

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

Your baby deserves nothing but the best. Our hypoallergenic certified bottle and nipple cleaner is safe for your baby and effectively cleans milk residue. It also does not contain traces of SLS,...

PiPPER STANDARD Natural Dishwashing Liquid

PiPPER STANDARD Natural Dishwashing Liquid

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

Pipper Standard’s special pineapple enzyme-based, grease-cutting formula effectively removes grease stains and food odors while being gentle on your hands. Our Natural Dish Washing Liquid is...

PiPPER STANDARD Natural Fabric Softener - Natural/Floral scent

PiPPER STANDARD Natural Fabric Softener - Natural/Floral scent

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

Free of Quaternary ammonium compounds (Quats) and hypoallergenic certified, our Natural Fabric Softener is the ideal choice for your laundry. With natural softening agents from soy lecithin and...

PiPPER STANDARD Natural Floor Cleaner - Lavender scent

PiPPER STANDARD Natural Floor Cleaner - Lavender scent

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

Our eco-friendly and hypoallergenic–tested Natural Floor Cleaner contains no toxins and harmful chemicals. Just one cup of liquid is sufficient to clean out spills, stains and dirt, leaving...

PiPPER STANDARD Natural Foaming Hand Soap - Lavender scent

PiPPER STANDARD Natural Foaming Hand Soap - Lavender scent

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

With natural pineapple power, sugar beet extract, Jojoba oil, Calendula Oil, Vitamin E and 100% Natural lavender essential oil, our Natural Foaming Hand Soap is perfect for effective and safe hand...

PiPPER STANDARD Natural Laundry Detergent - Lemongrass/Eucalyptus scent

PiPPER STANDARD Natural Laundry Detergent - Lemongrass/Eucalyptus scent

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

Pipper Standard’s signature Natural Laundry Detergent is highly effective in getting rid of tough stains and bad odor from your garments. It is hypoallergenic-certified and safe for the whole...

PiPPER STANDARD Natural Liquid Hand Soap - Lavender scent

PiPPER STANDARD Natural Liquid Hand Soap - Lavender scent

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

With pineapple power, sugar beet extract and Vitamin E, our Natural Liquid Hand Soap is perfect for effective and safe hand washing. It is non-irritation certified, and formulated without any form of...

PiPPER STANDARD Natural Multipurpose Cleaner - Grapefruit/Eucalyptus scent

PiPPER STANDARD Natural Multipurpose Cleaner - Grapefruit/Eucalyptus scent

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

Our non-irritation-certified Natural Multi-Purpose Cleaner is safe for use on every surface in your home. The product’s formula – free of toxins and known allergens – keeps your...

PiPPER STANDARD Natural Stain Remover

PiPPER STANDARD Natural Stain Remover

Equator Pure Nature Co., Ltd.

Product

To deal with stubborn stains efficiently, our Natural Stain Remover is the go-to product. It is non-irritation certified and, free of known allergens and hazardous chemicals such as Hypochlorite or...

Pure One-Next Generation Plant Based Omega-3

Pure One-Next Generation Plant Based Omega-3

Source-Omega

$39.95Product

PURE ONE™ PURE ONE™ has 250% more DHA than fish oil. DHA is the most difficult omega-3 to obtain from the diet. DHA is now recommended in a Johns Hopkins Health Alert for the statistical...

Products & Services

1 lb Moringa Leaf Bulk Powder

1 lb Moringa Leaf Bulk Powder

Moringa Source

$32.50Product

One pound of organically grown Moringa Oleifera leaf powder. Dried in a temperature-controlled USDA compliant facility.

1" Personal Pumi Bar: 10 Pack

1" Personal Pumi Bar: 10 Pack

Teregen Personal Products

$0.00Product

1" Personal Pumi Bar; Ideal for use on hands and small areas of feet to gently remove dry skin, calluses and corns.  Use with soap and water and massage onto problem areas of skin two to...

3 Pack of the 5" Full Size Personal Pumi Bar

3 Pack of the 5" Full Size Personal Pumi Bar

Teregen Personal Products

$0.00Product

The 5" Full Size Personal Pumi Bar is used with soap and water, most commonly in a shower or bath, to gently remove rough, thick dry skin and painful and unattractive corns and calluses from...

5-HTP

5-HTP

Best Nutritions

$8.39Product

5-htp improves mental concentration and also helps to improve: * mood * depression * Migraine headaches * Tension headaches * Chronic daily headaches * appetite * behavior See great selections of...

5-HTP

5-HTP

Home Herb

$18.00Product

5-HTP by Jarrow Formulas Jarrow Formulas 5-HTP (5-Hydroxytryptophan) is an extract of Griffonia simplicifolia seeds from coas... Our Price: $18.00...

Abacus™ TPN Calculation Software

Abacus™ TPN Calculation Software

Baxa Corporation

Product

A Windows(r)-based program for order entry and total parenteral nutrition (TPN) calculation. Abacus was designed by health-system pharmacists to ensure safety and reduce the opportunity for user...

Acai Berry Pulp

Acai Berry Pulp

Unit Brazil

Product

Acai Berry Pulp, high in Orac's (antioxidant contents), produced in the state of Para, heart of the rain forest. Acai pulp is suitable for food and beverage applications.

ActiMol Compound Collections for Screening

ActiMol Compound Collections for Screening

TimTec Corporation

Product

A new line of screening products based on rigorous structural fragment filtration and diversity selection that promise to improve the quality and efficiency of hit/lead identification and...

Adapta-Cap™ Bottle Adapter

Adapta-Cap™ Bottle Adapter

Baxa Corporation

Product

Baxa Corporation, a Denver-based manufacturer of medical devices and systems, announces a new Adapta-Cap Bottle Adapter sized specifically to fit sterile water bottles. Unique to Baxa, the Adapta-Cap...

Adult Stem Cell Therapy

Adult Stem Cell Therapy

Regenocyte Worldwide

Service

Regenocyte offers Adult Stem Cell Therapy as a safe and highly effective means of treating cardiac, pulmonary, neurological and vascular conditions. The cells are derived from the patient's own bone...

Advanced Artery Solution

Advanced Artery Solution

True Health

$39.95Product

Advanced Artery Solution™ users routinely report: •Better blood pressure •Regular heart beat •Improved circulation •Normal cholesterol •Higher energy •Increased...

Advanced Blood Sugar Solution

Advanced Blood Sugar Solution

Health Resources

$39.95Product

Unbalanced Blood Sugar… Bad News for Your Body To maintain healthy blood sugar levels, your insulin must be maintained at healthy levels. This "master hormone" not only maintains...

Advanced Colon Care II

Advanced Colon Care II

Health Resources

$29.95Product

The Natural Colon Cleansing Supplement For Healthy, Regular Elimination Advanced Colon Care II™ can help: •Promote regular bowel movements •Ease occasional constipation •Support...

Advanced D3 Plus

Advanced D3 Plus

Health Resources

$39.95Product

Protect Your Heart and Brain from Inflammation! Advanced D3 Plus™, a Vitamin D3 supplement can help: •Promote healthy heart and brain function •Relieve minor pain &...

Advanced Digestion Solution

Advanced Digestion Solution

Health Resources

$29.95Product

Relieve Occasional Heartburn and Acid Indigestion— Safely and Naturally Advanced Digestion Solution™ can help: •Promote quick, healthy digestion •Relieve heartburn and acid...

Advanced Hair Formula

Advanced Hair Formula

Health Resources

$39.95Product

Turn Thin, Fragile Hair into a Fuller Thicker Mane... Whether you're a man or a woman, Advanced Hair Formula™ can help you: •Speed up your new hair growth! •Slow down your hair...

Advanced Joint Relief

Advanced Joint Relief

Health Resources

$39.95Product

The Natural Way to Help Manage Your Minor Pain Advanced Joint Relief™ can help: •Provide minor pain relief •Battle free radicals •Keep your antioxidant levels high •Support...

Advanced Marketing Management for CEU's/Level 1&2 Distance Education

Advanced Marketing Management for CEU's/Level 1&2 Distance Education

Rayner Institute For Career Development

Service

As today's business environment becomes increasingly more competitive, physician, nurses, cosmetologists, estheticians, and career professionals need to focus on fresh approaches and innovative ideas...

Advanced ResV plus

Advanced ResV plus

Health Resources

$39.95Product

Slow Down The Aging Process And Increase Your Longevity Advanced ResV Plus™ can help you: •Ramp up your antioxidant protection! •Ward off "old age" health...

alfa B-12

alfa B-12

ENZACTA

Product

Vitamin B-12 is a recognized basic complex in charge of natural processes like red blood cell production and cleansing of the blood, which gives strength and energy to carry out essential activities.

alfa ENERGY

alfa ENERGY

ENZACTA

Product

An exclusive liquid formula made from totally natural elements, designed to enrich the water we drink, transforming it into a source of superior cellular hydration. Water is an essential part of our...

alfa HFI

alfa HFI

ENZACTA

Product

Made from humic and fulvic acids derived from the soil, it helps to protect the body against micro-invaders so that you don’t fall victim to viruses. These ingredients cover and protect the...

alfa PXP FORTE

alfa PXP FORTE

ENZACTA

Product

Supports cellular regeneration in the body, using the nutritional properties of the rice, which is cultivated at its best stage. An organic product of high quality, it comes from the Siam Valley in...

alfa PXP ROYALE

alfa PXP ROYALE

ENZACTA

Product

Totally, 100% natural, this dietary supplement is made with the best varieties of purple rice. It contains polysaccharide peptides and is rich in anthocyanins, proteins and good sugars, which when...

alfa YAKUNAAH

alfa YAKUNAAH

ENZACTA

Product

It means "love of life", and has been carefully designed to deserve this name. It’s exclusive formula is combined with the most powerful and legendary superfruits in the world. which...

Alfagin Syrup/Capsule

Alfagin Syrup/Capsule

Herbion International

Product

Alfagin is a unique preparation of an original formulation composed solely of bioactive medicinal herbs and free of any synthetic chemicals, developed by the “Research & Development” Department...

Alkaline Body Balance

Alkaline Body Balance

Health Resources

$29.95Product

Reduce Acid And Restore Your Health Alkaline Body Balance™ can help: •Boost energy and relieve occasional fatigue •Support healthy immunity •Slow premature aging •Ease...

All kinds of plant extracts and herb extracts

All kinds of plant extracts and herb extracts

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. 1) Astragalus Plant...

all kinds of plant extracts,herb extracts and botanical extracts

all kinds of plant extracts,herb extracts and botanical extracts

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. 1) Astragalus...

Aloe Vera Extract

Aloe Vera Extract

Yunnan Yuanjiang Evergreen Biological Industry (Group) Co., Ltd.

Product

We are the largest aloe vera raw materials manufacturer in Asia. We are engrossed in integrated supply of raw Aloe Vera materials. All of our Aloe Vera gels, Aloe Vera whole leaf, concentrates...

Alpha Lipoic Acid

Alpha Lipoic Acid

Best Nutritions

$10.79Product

Alpha lipoic acid (ALA) converts blood sugar into energy. Alpha lipoic acid, excellent antioxidant. It reduces naturally the harmful chemicals known as free radicals from the body. Alpha Lipoic Acid...

Amazon Fruit/Plant Oils

Amazon Fruit/Plant Oils

Unit Brazil

Product

Crude Oils and Butters made from fruit pulp/seeds of the Amazon Rain Forest : buriti, acai, copaiba, andiroba, passion fruit, pracachi, cupuacu, muru-muru, ucuuba, tucuma, bacuri. For cosmetics...

Andrographis Paniculate P.E.

Andrographis Paniculate P.E.

Tai'an Zhonghui Plant Biochemical Co.,Ltd.

$0.00Product

We are one of the leading manufacturer of plant extracts,herb extracts and botanical extracts in China. We can supply all kinds of standardized extracts and ratioed extracts. Now we can supply the...

Anti-Anxiety herbs

Anti-Anxiety herbs

Amazon Botanicals

$18.97Product

These all natural anti-anxiety herbs will make you feel happier. Anti-anxiety herbs produce a calming effect that reduce stress and anxiety. These anti-anxiety herbs have faster results than St.

Antioxidant dietary supplement | Anthocyanins from Purple Corn

Antioxidant dietary supplement | Anthocyanins from Purple Corn

Amazon Botanicals

$18.97Product

This antioxidant dietary supplement contains one of the most exciting natural nutritional groups missing from the typical modern diet - anthocyanins from purple corn. Anthocyanins are found in purple...

Products & Services 1 - 50 of 269