Products & Services

Within Commercial Real Estate Development

Platinum Products & Services

Business Brokerage

Business Brokerage

Manheim Realty

Service

Are you thinking of buying or selling a Business? If so, you have come to the right place. Manheim Business Brokers is one of the largest and most experienced business brokerage firms in the United...

Business Consulting

Business Consulting

Manheim Realty

Service

Manheim Business Consulting is a leading business and technology advisor. Our clients are both large and small businesses and are in both the public and private sectors. Our more than 30 years of...

Commercial Brokerage

Commercial Brokerage

Manheim Realty

Service

With over 30 years experience in real estate services, Manheim Realty, Inc. has developed a superior set of expertise focused on achieving our clients' goals. We represent Buyers and Sellers, and...

Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions

Manheim Realty

Service

To be successful in mergers and acquisitions, companies must focus on the entire process from inception of the transaction to completion, and beyond. At Manheim Mergers & Acquisitions, we offer a...

Products & Services

Building Purchase

Building Purchase

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Many commercial real estate brokerages operate as "Full Service" firms. At first glance, this sounds good - what's wrong with offering a full range of services? And, in fact, this was the...

Commercial Office Lease Auditing

Commercial Office Lease Auditing

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

As a Tenant, have you ever wondered whether your Landlord: ... has recognized all operating expense exclusions outlined in your lease? ... passed through to you the full benefit of any property tax...

Development Consulting

Development Consulting

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Guidance Corporate Realty Advisors can negotiate a Build-to-Suit transaction so that your business is able to design and build its own office, flex, R&D, or industrial building that can be owned...

Economic Incentive Negotiations

Economic Incentive Negotiations

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Did you know that your new facility or even a business relocation may qualify you to receive economic incentives from state, county or local governments? Governments are interested in new businesses...

Facility Disposition

Facility Disposition

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Business is dynamic, and changing business conditions or strategies may sometimes necessitate the disposition of leased or owned corporate facilities via sublease, lease assignment or building...

Hard Money Loan

Hard Money Loan

Hard Money NYC

Service

A Hard Money Loan is a loan made by a private individual protected by the underlying asset, the real estate. We lend according to the strength of your property, not your credit score.

Lease Renewal Negotiations

Lease Renewal Negotiations

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

In many situations, renewing your existing office or industrial lease may be your preferred option. The current building location might suit your employees and clients, and your existing space may...

Site Selection / Purchase

Site Selection / Purchase

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Purchasing land to build an office, industrial or special-use building requires knowledge and expertise distinct from that required for purchasing existing buildings. Our Proces: Following in-depth...

Tenant / Buyer Representation

Tenant / Buyer Representation

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Guidance Corporate Realty Advisors has extensive experience representing office and industrial clients on complex lease and lease renewal transactions. Our clients range from Fortune 500 companies...

The Woodlands of Charlottesville

The Woodlands of Charlottesville

The Dovetail Companies

$0.00Product

The Woodlands of Charlottesville is a BRAND NEW, luxury community offering 2 and 3 bedroom townhomes and flats. Designed as Charlottesville's premier condominium living, The Woodlands provides an...

The Woodlands of College Station

The Woodlands of College Station

The Dovetail Companies

$0.00Product

The Woodlands of College Station* is a BRAND NEW, luxury student community with a masterful mix of 2,3 and 4 bedroom cottages, flats, townhomes and garden styles for both sale and rent. Purchasing...

The Woodlands of Knoxville

The Woodlands of Knoxville

The Dovetail Companies

$0.00Product

The Woodlands of Knoxville is UT's premier student community with a mix of 2, 3 and 4 townhome, flat and garden-style condos. The Woodlands provides an 8,000 sq. ft. clubhouse - open 24 hours and...

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