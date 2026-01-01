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Within Telephone Answering Services

Gold Products & Services

Government Services

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Positive Psyche

Service

Our team supports large mission critical programs for multiple Federal agencies and we have a multi-state footprint. Citizen engagement services through contact centers, digitization of Federal...

Recruitment and Staffing

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Positive Psyche

Service

Our team of recruiters has two plus decades of experience in finding the right candidate(s) for your program/company. We have placed Data Scientists, Program Managers, Sr. IT personnel, customer...

Trucking

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Positive Psyche

Service

Local and nationwide secure transport services for both commercial and government customers. Multiple credentials and TWIC certified.

Products & Services

China Business Development

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BPOVIA Virtual Assistant Service

Service

BPOVIA helps small and medium-sized enterprises SMEs doing business in China, China market research, China market entry, China sourcing consulting, translation, etc.

Data Entry and Conversion

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BPOVIA Virtual Assistant Service

Service

With full access to advanced devices, BPOVIA provides accurate data entry service and can convert documents among all kinds of formats.

Executive and Personal Assistant

Executive and Personal Assistant

BPOVIA Virtual Assistant Service

Service

BPOVIA Executive and Personal Assistant Service, also known as Administrative Support, ranges from personal management to executive administration.

Fax800™ FaxFreedom

Fax800™ FaxFreedom

Telecentrex, LLC

$9.95Service

Fax machines are expensive and take up too much room. With FaxFreedom, you can get rid of your clunky fax machine forever while gaining additional features and more innovative functionality! Each...

Freedom800™ FreedomLITE

Freedom800™ FreedomLITE

Telecentrex, LLC

$9.95Service

The FreedomLITE is our most affordable toll-free voice package. It's ideal for small businesses looking to automate their call answering while projecting a professional first impression. The multiple...

Freedom800™ FreedomPRO

Freedom800™ FreedomPRO

Telecentrex, LLC

$19.95Service

Our FreedomPRO plan is designed for emerging businesses looking to automate their communications, increase productivity and stay competitive. FreedomPRO users can give callers the impression of a...

Freedom800™ FreedomXTREME

Freedom800™ FreedomXTREME

Telecentrex, LLC

$29.95Service

Our FreedomXTREME plan gives your business the combined power of automated communications and the flexibility of web-based access to increase efficiency in voice/fax retrieval and system...

Graphic Design

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BPOVIA Virtual Assistant Service

Service

BPOVIA proves to be skilled at providing fantastic graphic works, both 2D static imagess and 2D/3D animations are involved.

Hello Banking

Hello Banking

Emerging Technologies

Service

Hello Banking combines speech recognition and speaker verification to provide fast, effective, secure and personalized banking services using automated authentication system. With Hello Banking,...

HELLO BROKER - Voice Brokerage Services

HELLO BROKER - Voice Brokerage Services

Emerging Technologies

Service

Hello Broker provides customers with continuous and consistent brokerage services, at anytime and from anywhere. It provides voice access to stock quotes and market updates and allows customers to...

Hello Directory - Talking Yellow Pages

Hello Directory - Talking Yellow Pages

Emerging Technologies

Service

Hello Directory provides customers with instant, easy-to-use directory assistance services using revolutionary, voice and speech-enabled technologies. Simply put, customers will have access to fast,...

HELLO EDUCATION - Academic Portal

HELLO EDUCATION - Academic Portal

Emerging Technologies

Service

Arabic News Reader is a voice enabled news reader that allows callers to access the top headlines through the phone. Callers can navigate through the menu with voice commands on a speech enabled...

HELLO MALL

HELLO MALL

Emerging Technologies

Service

Hello Mall enhances the convenience and shopping experience of mall visitors by offering them useful information as well as aiding in accurate navigation whichsaves time of shoppers. Hello Mall has...

HELLO OPERATOR - Auto Attendant

HELLO OPERATOR - Auto Attendant

Emerging Technologies

Service

Auto Attendant has the ability to accurately route calls to their correct destination by using predefined parameters and database records. The speech enabled platform will allow the callers to...

HELLO TRAVEL - Flight Schedules & Reservation

HELLO TRAVEL - Flight Schedules & Reservation

Emerging Technologies

Service

Airline Voice Portal is designed to provide a convenient & friendly way for airline customers to instantly access airline services such as: flight inquiry, reservation & ticketing, booking...

Information Portal - Entertainment / Social / Business Portal

Information Portal - Entertainment / Social / Business Portal

Emerging Technologies

Service

This solution is a speech-enabled voice portal which allows callers to conveniently access a central port and retrieve important information, at any time and from anywhere. The solution provides...

Live Customer Support

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BPOVIA Virtual Assistant Service

Service

With the help of BPOVIA Live Customer Support, customers from all of the world can build their own remote call centers beyond their shores.

Online Marketing and SEO

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BPOVIA Virtual Assistant Service

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BPOVIA provides high quality, award-winning Search Engine Optimization, Social Media Optimization and Internet Marketing service to entrepreneurs and SOHO Business Owners, Small & Medium-Sized...

Outbound Dialer

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Emerging Technologies

Service

The dialer is designed to specifically increase the number of outbound calls and increase productivity of call center agents. It screens calls for agents and ensures that the gap between each call an...

RealtyOne800™ AdTrakker

RealtyOne800™ AdTrakker

Telecentrex, LLC

$24.95Service

The Adtrakker™ system is an advanced toll-free hotline designed specifically for real estate and mortgage professionals to list multiple properties and generate qualified leads. It can be used...

Research and Data Analysis

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BPOVIA Virtual Assistant Service

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BPOVIA Research and Analysis team has a wonderful knowledge of Internet resources and mathematics models, they provide service of high accuracy.

Website Design and Maintenance

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BPOVIA Website Design and Maintenance specializes in affordable and professional websites for your businesses.

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