Products & Services
“Lifestyle” Goodie Bag Distribution
Radical Promotions
Service
Colorado Springs Comic Con
Altered Reality Entertainment, LLC
Product
Corporate Event Planning and Management
EventPro
Service
eLearning
Cinecraft Productions
Service
Event / Convention / Finish Line Goodie Bag Distribution and Sampling
Radical Promotions
Service
Event / Convention On-site Sampling and Field Marketing
Radical Promotions
Service
Event / Convention staffing and marketing
Radical Promotions
Service
Full Day of Trade Show Training
TradeShow Teacher
Service
Guerilla / Commando / Renegade / Intercept Sampling and Promotions
Radical Promotions
Service
Hartford ComiConn
Altered Reality Entertainment, LLC
Product
High Definition Video Production
Cinecraft Productions
Service
Mobile Marketing Equipment
EventPro
Product
Press Kit
IN THE VIRTUAL CITY INC dba 2 HOT 4 AIRWAVES
$30.00Service
Research, identify and negotiate event sponsorship opportunities
Radical Promotions
Service
Rhode Island Comic Con
Altered Reality Entertainment, LLC
Product
Trade Show Training Manual
TradeShow Teacher
$249.00Product