Products & Services

Within Convention & Trade Show Organizers

Products & Services

“Lifestyle” Goodie Bag Distribution

“Lifestyle” Goodie Bag Distribution

Radical Promotions

Service

Colorado Springs Comic Con

Colorado Springs Comic Con

Altered Reality Entertainment, LLC

Product

Get ready, Colorado Springs for the biggest and best pop culture convention in the Springs. This 3-day event will feature celebrities from all genres of TV, movies and cartoons, some of the best...

Corporate Event Planning and Management

Corporate Event Planning and Management

EventPro

Service

Defer all planning and arrangements for public relations, conferences, trade shows and traning events without adding to the stress of already over-worked corporate staff. Responsibility for single...

eLearning

eLearning

Cinecraft Productions

Service

Cinécraft began creating computer-based courses when the industry was in its infancy, training hospital staff on health and safety procedures. Today, eLearning makes up about half of our...

Event / Convention / Finish Line Goodie Bag Distribution and Sampling

Event / Convention / Finish Line Goodie Bag Distribution and Sampling

Radical Promotions

Service

Event / Convention On-site Sampling and Field Marketing

Event / Convention On-site Sampling and Field Marketing

Radical Promotions

Service

Event / Convention staffing and marketing

Event / Convention staffing and marketing

Radical Promotions

Service

Full Day of Trade Show Training

Full Day of Trade Show Training

TradeShow Teacher

Service

The success of your trade shows are important. Your business has reached a stage where you can afford to do more comprehensive face-to-face marketing; yet you have to make sure that every dollar...

Guerilla / Commando / Renegade / Intercept Sampling and Promotions

Guerilla / Commando / Renegade / Intercept Sampling and Promotions

Radical Promotions

Service

Hartford ComiConn

Hartford ComiConn

Altered Reality Entertainment, LLC

Product

ATTENTION comic book, pop culture, cosplay, and convention fans. Connecticut ComiCONN has joined forces with Altered Reality Entertainment & Hartford Comic Con to form the NEW and IMPROVED...

High Definition Video Production

High Definition Video Production

Cinecraft Productions

Service

Cinécraft began as a film production studio in 1939, and more than 70 years later we’re still on the leading edge of motion picture storytelling. The need to tell a good story is as...

Mobile Marketing Equipment

Mobile Marketing Equipment

EventPro

Product

Customized trailers, RVs, buses and other types of trucks designed and built for marketing, public relations and training events. Available either new or refurbished, for rental or purchase, these...

Press Kit

Press Kit

IN THE VIRTUAL CITY INC dba 2 HOT 4 AIRWAVES

$30.00Service

Press Kits includes mp3, video, photo, bio and promo cards. We will create a promo page on several of the websites we maintain.

Research, identify and negotiate event sponsorship opportunities

Research, identify and negotiate event sponsorship opportunities

Radical Promotions

Service

Rhode Island Comic Con

Rhode Island Comic Con

Altered Reality Entertainment, LLC

Product

Rhode Island Comic Con (RICC) is an multi-day comic convention held during November at the Rhode Island Convention Center in Providence, Rhode Island. The convention was Rhode Island's first Comic...

Trade Show Training Manual

Trade Show Training Manual

TradeShow Teacher

$249.00Product

The Trade Show Training Manual & CD from the TradeShow Teacher is a step-by step guide for businesses exhibiting at their first, tenth or even twentieth plus trade show; you will learn how to...

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