Products & Services

Within Information Technology Services

Platinum Products & Services

Articles, Reviews & Celebrity Interviews

Articles, Reviews & Celebrity Interviews

PR.com

Service

PR.com publishes articles, reviews and celebrity interviews on a variety of topics. Much of the content touches on business, marketing, PR or related domains.

Blockchain Services

Blockchain Services

Flag Digital

Service

Flag is a pioneering and highly scalable blockchain ecosystem that enables developers and everyday users to seamlessly interact with any DeFi & NFT protocol and incorporate blockchain technology...

Brand Strategy

Brand Strategy

Flag Digital

Service

We are experts are crafting and telling your story. We EXCEL at helping you stay on top of your brand strategy and we will provide executive-level direction with all-things marketing. ​ Some...

Business Directory

Business Directory

PR.com

Service

Create your company profile and gain massive exposure in search engines and our unique business directory, covering all industries. Promote everything about your business and take advantage of the...

Content Marketing

Content Marketing

Flag Digital

Service

Content marketing is good for your bottom line + your customers ​ Specifically, there are three key reasons — and benefits — for enterprises that use content marketing: Increased...

Healthcare Call Center & Virtual Assistants

Healthcare Call Center & Virtual Assistants

SS Support Network

Service

HIPAA-compliant inbound and outbound call center services for medical clinics, home care agencies, NEMT providers, and healthcare organizations. Our agents handle appointment scheduling, patient...

NEMT Dispatch Services

NEMT Dispatch Services

SS Support Network

Service

24/7 live dispatch infrastructure for non-emergency medical transportation fleets. Our trained dispatchers manage trip assignment, will-call returns, driver coordination, and real-time schedule...

NEMT Medical Billing & Claims Processing.

NEMT Medical Billing & Claims Processing.

SS Support Network

Service

End-to-end medical billing and revenue cycle management for NEMT and healthcare providers. Our billing specialists handle claims submission, denial management, accounts receivable follow-up, payment...

Press Release Distribution

Press Release Distribution

PR.com

Service

Distribute your press releases through PR.com's industry-leading content distribution platform to: thousands of media outlets, journalists, influencers and bloggers; social media; print, TV, radio...

Product & Service Directory

Product & Service Directory

PR.com

Service

Post your products and services with full descriptions, images and specifications in our Product Directory and Service Directory targeted toward both "business to business" and...

Provider Credentialing & Compliance — same drill.

Provider Credentialing & Compliance — same drill.

SS Support Network

Service

Broker-ready credentialing services for NEMT companies, drivers, and healthcare providers. We manage the complete credentialing lifecycle: Medicaid provider enrollment, broker network applications...

Public Relations

Public Relations

Flag Digital

Service

Supporting the vision of your company through content and storytelling... Public Relations What a quality agency can do for you... ​​​ Create and manage online PR profiles Write, edit,...

Reputation & Crisis Management

Reputation & Crisis Management

Flag Digital

Service

Anyone can post anything online at any time, for any reason, and with or without substance or credibility. ​ It's a nightmare for executives, celebrities, business leaders and companies that need...

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization

PR.com

Service

With your PR.com business profile, create a powerful, additional online presence and control what people see when they find your business in searches. Increase your search engine visibility by...

TokenYOU

TokenYOU

Flag Digital

Service

We offer various cryptocurrency and NFT services on a custom basis. We do not offer any standard packages - everything is custom and will be tailored to the needs to the client. ​ Token...

TransportBPO — 24/7 Call Answering & Dispatch for Transportation Fleets

TransportBPO — 24/7 Call Answering & Dispatch for Transportation Fleets

SS Support Network

Service

TransportBPO is our dedicated call answering and dispatch service built exclusively for transportation fleets — taxi, limousine, towing, trucking, courier, shuttle, and NEMT. Every booking,...

Gold Products & Services

BizTRAQ Business Management Software

BizTRAQ Business Management Software

COBAIT

Product

COBAIT provides a state of the art, cloud based business management software solution, BIZTRAQ, that is revolutionizing the digital marketplace. It is intuitive, scalable, and customizable that...

Business Continuity

Business Continuity

COBAIT

Service

Business Continuity Services - Custom Disaster Recovery & Data Protection COBAIT Business Continuity Services and Solutions not only offer complete data protection and recovery programs for...

Business Technology Management

Business Technology Management

COBAIT

Service

We have over two decades of experience in providing Business Technology Management Services which include, but is not limited to, Business IT Consultancy, Management of your Data and Information,...

CMMC Level 2 Assessment

CMMC Level 2 Assessment

KNC Strategic Services

$0.00Service

Cybersecurity Maturity Model Certification (CMMC) Services KNC is an Authorized CMMC Third Party Assessment Organization (C3PAO) through the Cyber AB. • Official CMMC Assessments began in...

Free Expert Business IT Consulting

Free Expert Business IT Consulting

COBAIT

$0.00Service

No cost, no obligation Expert IT Consulting - COBAIT has achieved success and over 20 years of experience and expertise in providing End to End Technology and expert IT consulting. The company, which...

HIPAA Compliant Services and Solutions

HIPAA Compliant Services and Solutions

COBAIT

Service

COBAIT is one of the leading HIPAA compliance companies. The company deals with HIPAA Security Components through: Technical Safeguards Controls on access to EHR Use of audit logs to monitor users...

Managed IT Service

Managed IT Service

COBAIT

Service

COBAIT provides large scale solutions and Managed IT Services for businesses for reasonable costs. Their engineers and support staff proactively manage critical systems and address any concerns in a...

Security and Compliance

Security and Compliance

COBAIT

Service

Since security in modern technology requires a multilayer methodology to ensure proper protection from a variety of risks, COBAIT’s approach to Security and Compliance comes from: Business...

Products & Services

'Green' Support for RoHS/WEEE Compliance

'Green' Support for RoHS/WEEE Compliance

Enventure Technologies

Service

Environmental compliance is fast becoming a major priority for many companies in the Electronics and Electrical Manufacturing arena, due to the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) and WEEE...

360 DEGREE TRANSACTIONAL DOCUMENT ASSESSMENTS

360 DEGREE TRANSACTIONAL DOCUMENT ASSESSMENTS

Cornerstone Communications

Service

Describing the consulting process, this is the first step in implementing an enterprise document management system.

Acrobat PDF Conversion Services

Acrobat PDF Conversion Services

Mascon Computer Services Pvt Ltd

Service

This is one of our main strengths. We have been working on PDF conversion projects for over 8 years now. We use most of the Adobe suite of products for PDF creation, selecting tools depending upon...

Administrative Support

Administrative Support

C² Technologies, Inc.

Service

Advanced

Advanced

Star CPWebHosting Pvt. Ltd.

$15.00Service

Agents ( 5+) Advanced Customization Transfer Chat Multiple Website Support (5) Departmental Chat (5+) IP Restrictions SSL Encryptions Customizable Audio Tune Agent Avatar Offline messages delivery on...

Apple Iphone 5 5S Accessories at Just Rs.99/- Only - Latestone.com

Apple Iphone 5 5S Accessories at Just Rs.99/- Only - Latestone.com

Palred Technologies Ltd

$0.10Product

Get different varieties of Accessories for your Apple Iphone 5 5S at Latestone.com for Rs.99. We have various covers which includes Back Covers,Flip Covers,Wallet Flip Covers,Bumpers,Slim Armors and...

Apple Iphone 6 Accessories at Just Rs.99/- Only - Latestone.com

Apple Iphone 6 Accessories at Just Rs.99/- Only - Latestone.com

Palred Technologies Ltd

$0.10Product

Get different varieties of Accessories for your Apple Iphone 6 at Latestone.com for Rs.99. We have various covers which includes Back Covers,Flip Covers,Wallet Flip Covers,Bumpers,Slim Armors and...

Apple Iphone 6 Plus Accessories at Just Rs.99/- Only - Latestone.com

Apple Iphone 6 Plus Accessories at Just Rs.99/- Only - Latestone.com

Palred Technologies Ltd

$0.10Product

Get different varieties of Accessories for your Apple Iphone 6 Plus at Latestone.com for Rs.99. We have various covers which includes Back Covers,Flip Covers,Wallet Flip Covers,Bumpers,Slim Armors...

Bika Interlab

Bika Interlab

Bika Lab Systems

$0.00Product

LIMS for proficiency testing and Inter-Laboratory Comparison Inter-laboratory organisations administer the distribution of control samples for member labs to analyse and report on – for...

Bika LIMS

Bika LIMS

Bika Lab Systems

$0.00Product

Bika LIMS for general laboratory applications with integrated document content management. generic LIMS application, industry independent

Bika LIMS

Bika LIMS

Bika Lab Systems

$0.00Product

Open Source web-based laboratory information management system (LIMS). Customizations, support and service provision. On line analysis requests, sample tracking and results. Deliver analysis results...

Bika Wine

Bika Wine

Bika Lab Systems

$0.00Product

Laboratory Information Management Systems targetted at the wine and beverages industry. LIMS integrated with full Content Management System.

Board Re-engineering

Board Re-engineering

Enventure Technologies

Service

- Conversion of boards to replace Through-hole components with SMT components - Re-engineering existing designs to handle component obsolescence - Creating design files with full manufacturing...

BoM Cleansing

BoM Cleansing

Enventure Technologies

Service

BoM cleansing is the task of cleansing and validating BoMs to verify the correctness and currency of the BoM content, including details like component number, manufacturer name, component...

Business Alerts & Workflow Solutions:

Business Alerts & Workflow Solutions:

Castle Group

Product

KnowledgeSync monitors and responds to critical, time-sensitive business activity that can cost your organization lost revenue and lost productivity. As “one source for all alerts,”...

Business Continuity

Business Continuity

Valley Networks

Service

System Disasters, Natural Disasters, Human Error What if we were to tell you that with a Business Continuity plan if someone were to take a sledgehammer to your server, we could have everyone back...

Business Intelligence and ERP

Business Intelligence and ERP

e-Brainstorm Tech

Service

Integrate Oracle ERP 11i, Cognos products, Crystal Reports, Tibco and Plumtree Portals

Business Process Evaluation

Business Process Evaluation

Venture Internet Business Awards

Service

Business processes involving the Internet and/or technology are submitted for a review and evaluation by an international group of creative thinkers and E-business savvy professionals. Candidate...

Capture+

Capture+

PCA Predict

$40.00Product

The next generation of international address finders, Capture+ uses intelligent and faster searching to improve data accuracy and relevancy for ecommerce checkouts, registration forms and custom...

CBW Diplomat Premier

CBW Diplomat Premier

Computer Builders Warehouse

$599.00Product

CC&B Implementation

CC&B Implementation

Lionwerx

Service

Lionwerx provides IT implementation and support services for our client's CIS billing applications. Our capabilities extend from initial business requirements gathering and process analysis to...

CC&B Training (Full Life-Cycle)

CC&B Training (Full Life-Cycle)

Lionwerx

Service

Current Curriculum PROJECT TEAM ORIENTATION (PTO) : Provides a high level understanding of CC&B functionality and assistance to project decision makers in assembling the implementation...

Cloud Services

Cloud Services

Valley Networks

Service

Valley Networks can help you harness the power, pricing, and stability of the Cloud With cloud computing implemented by Valley Networks, upgrading and maintaining your IT infrastructure has never...

Computer Forensics

Computer Forensics

Computer Intelligence through the Study of Forensics

$250.00Service

Forensically sound computer and device examinations, including civil and criminal seizures, data acquisition, analysis and expert-witness level reporting.

Computer Network Management and Support

Computer Network Management and Support

Walker Systems Support

Service

Walker Systems Support is a professional network management and support firm, providing ongoing on-site and remote systems support as well as IT project support.  Walker provides flexibility,...

Conference Planning

Conference Planning

C² Technologies, Inc.

Service

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