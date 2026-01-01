Products & Services

Within Computer Software

Platinum Products & Services

EdAssess

EdAssess

EdPower

Service

EdAssess, formerly edifyAssess streamlines assessment administration. Choose from thousands of items aligned to state standards, as well as access to hundreds of pre-built assessments. Need an...

EdFolio

EdFolio

EdPower

Service

EdFolio, formerly Vitae, helps professionals develop their craft. EdFolio provides real time observation and evaluation options at your fingertips. Unlock your personal growth with real time coaching...

EdHub

EdHub

EdPower

Service

EdHub, formerly Mileposts, is our one stop data shop where you can upload all of your different data streams into one central view allowing an overall picture of each student. Understand how students...

Gold Products & Services

BizTRAQ Business Management Software

BizTRAQ Business Management Software

COBAIT

Product

COBAIT provides a state of the art, cloud based business management software solution, BIZTRAQ, that is revolutionizing the digital marketplace. It is intuitive, scalable, and customizable that...

Business Accounting Software

Business Accounting Software

Cougar Mountain Accounting Software

Product

In today’s competitive environment, a business has specific needs and require more than a simple accounting management system. Specifically created with small and mid-sized business in mind,...

Business Continuity

Business Continuity

COBAIT

Service

Business Continuity Services - Custom Disaster Recovery & Data Protection COBAIT Business Continuity Services and Solutions not only offer complete data protection and recovery programs for...

Business Technology Management

Business Technology Management

COBAIT

Service

We have over two decades of experience in providing Business Technology Management Services which include, but is not limited to, Business IT Consultancy, Management of your Data and Information,...

Distribution ERP Software

Distribution ERP Software

Kissinger Associates

Product

At Kissinger Associates, we’ve worked with companies in the distribution industry since our founding and have continued to deliver modern, connected ERP solutions that give executives and end...

Document Management Solutions

Document Management Solutions

Lineage

Service

Documents that don’t clearly communicate your message to current and potential customers waste time and money. It also makes your brand look bad if it seems like your business can’t...

ERP eCommerce Integration

ERP eCommerce Integration

Kissinger Associates

Product

As an ecommerce merchant, you know there many moving parts in your business. You need to manage inventory, orders, shipping, and payments. You also need to keep track of customer data and marketing...

Free Expert Business IT Consulting

Free Expert Business IT Consulting

COBAIT

$0.00Service

No cost, no obligation Expert IT Consulting - COBAIT has achieved success and over 20 years of experience and expertise in providing End to End Technology and expert IT consulting. The company, which...

HIPAA Compliant Services and Solutions

HIPAA Compliant Services and Solutions

COBAIT

Service

COBAIT is one of the leading HIPAA compliance companies. The company deals with HIPAA Security Components through: Technical Safeguards Controls on access to EHR Use of audit logs to monitor users...

iNfinite Answers

iNfinite Answers

3B Dataservices Ltd.

Service

Blue Ocean Strategy Defines an Alternative to ERP System and Software If your happen to be one of those tens of thousands of companies looking for an alternative to the traditional packaged...

iNfinite Answers

iNfinite Answers

3B Dataservices Ltd.

$0.00Product

Blue Ocean Strategy Defines an Alternative to ERP System and Software If your happen to be one of those tens of thousands of companies looking for an alternative to the traditional packaged...

Managed IT Service

Managed IT Service

COBAIT

Service

COBAIT provides large scale solutions and Managed IT Services for businesses for reasonable costs. Their engineers and support staff proactively manage critical systems and address any concerns in a...

Nonprofit Accounting Software

Nonprofit Accounting Software

Cougar Mountain Accounting Software

Product

Cougar Mountain Software has deep roots in nonprofit accounting software—it’s where we began over 25 years ago and where we continue to be an industry leader. We understand nonprofit...

Online Elementary School

Online Elementary School

American High School

$1,450.00Product

American High School’s Online elementary School is a new and unique learning experience to help children build a strong foundation for future academic success by providing engaging educational...

Online High School

Online High School

American High School

Product

American High School customizes our curriculum in order to meet each student’s academic needs. We believe it is more productive for the curriculum to “fit” the student than trying...

Online Middle School

Online Middle School

American High School

$1,899.00Product

Our extensive and proven curriculum has been continually refined for years and is among the best available. All courses are taught by highly qualified teachers who care about your child’s...

Outsourced Print-To-Mail Solutions

Outsourced Print-To-Mail Solutions

Lineage

Service

Our print-to-mail service has complete outsourcing capabilities, meaning we are able to work with all of the continental US. From our world-class, secure mail processing facility in Kansas City, MO,...

Printing and Mailing Solutions

Printing and Mailing Solutions

Lineage

Service

Your business may be outgrowing your current printing and mailing equipment, causing delays and missed sales opportunities. Money is also lost due to fee overages from growing print jobs, trying to...

Retail / Point of Sale Software

Retail / Point of Sale Software

Cougar Mountain Accounting Software

Product

Cougar Mountain's Point of Sale software is made with small to mid-sized operations in mind. A complete line of POS hardware is also available. Our tightly integrated Retail/POS solutions streamline...

Security and Compliance

Security and Compliance

COBAIT

Service

Since security in modern technology requires a multilayer methodology to ensure proper protection from a variety of risks, COBAIT’s approach to Security and Compliance comes from: Business...

Products & Services

'Green' Support for RoHS/WEEE Compliance

'Green' Support for RoHS/WEEE Compliance

Enventure Technologies

Service

Environmental compliance is fast becoming a major priority for many companies in the Electronics and Electrical Manufacturing arena, due to the RoHS (Restriction of Hazardous Substances) and WEEE...

10U Colocation, Hosting

10U Colocation, Hosting

River City Internet Group

$395.00Service

100% Uptime Guarantee! Shared 10 Amp 110 Volt Power (un-metered) 100 Mbps Dedicated Network Up-link 5 Mpbs @ the 95th percentile Included Full BGP Network with Multiple Upstream Providers Diverse...

4Diskclean Gold

4Diskclean Gold

RSS Systems

$29.95Product

Maintain your PC performance at peak with 4Diskclean Gold which not only finds but also fixes PC problems. Your computer speed is drastically slowed down due to unnecessary and unwanted junk files...

4x Made Easy

4x Made Easy

4x Made Easy

Product

The foreign currency market (known as the FOREX) is the largest financial market in the world. Every day over $1.9 trillion dollars in currency are traded thru the spot foreign exchange market. Until...

ACom3 - Enterprise Incentive Management Software

ACom3 - Enterprise Incentive Management Software

ACTEK

Product

ACom3 is a technologically advanced and functionally rich commission and incentive compensation system. The application can be integrated to any number of front-end transactions systems to support...

ActiMol Compound Collections for Screening

ActiMol Compound Collections for Screening

TimTec Corporation

Product

A new line of screening products based on rigorous structural fragment filtration and diversity selection that promise to improve the quality and efficiency of hit/lead identification and...

Adeptia BPM Server

Adeptia BPM Server

Adeptia Inc

$0.00Product

Adeptia BPM Server is an end-to-end business process management product that delivers service-oriented architecture and has real-time, event-driven capabilities. It combines BPM with Enterprise...

Adeptia Data Transformation Server

Adeptia Data Transformation Server

Adeptia Inc

$0.00Service

Adeptia Data Transformation Server is a comprehensive solution that combines data transport with powerful metadata management and data transformation capability. Adeptia Data Transformation...

Adeptia Integration Server

Adeptia Integration Server

Adeptia Inc

$0.00Product

Adeptia Integration Server (AIS) is an enterprise software product that is designed to integrate ANY APPLICATION with ANY DATA at ANY LOCATION. It combines process based approach with application and...

Administrative Support

Administrative Support

C² Technologies, Inc.

Service

Advanced

Advanced

Star CPWebHosting Pvt. Ltd.

$15.00Service

Agents ( 5+) Advanced Customization Transfer Chat Multiple Website Support (5) Departmental Chat (5+) IP Restrictions SSL Encryptions Customizable Audio Tune Agent Avatar Offline messages delivery on...

Advanced Dedicated Server, Hosting

Advanced Dedicated Server, Hosting

River City Internet Group

$229.00Service

Quad Core Xeon X3440 2.53Ghz 8 GB Ram 2 X 750 GB 7200 RPM Sata Drives Linux CentOS 5 Windows 2008 (Additional Option) 10 TB Monthly Transfer

Advanced IP Address Calculator

Advanced IP Address Calculator

Famatech

$0.00Product

Advanced IP Address Calculator is an easy-to-use IP subnet calculator that lets you to calculate every aspect of your subnet configuration in a few mouse clicks! The calculator generates a...

Advanced IP Scanner

Advanced IP Scanner

Famatech

$0.00Product

Advanced IP Scanner is a fast, robust and easy-to-use IP scanner for Windows. It easily lets you have various types of information about local network computers in a few seconds! Advanced IP Scanner...

Advanced LAN Scanner

Advanced LAN Scanner

Famatech

$0.00Product

Advanced LAN Scanner is a small, easy-to-use, highly configurable network scanner for Win32. And it's VERY fast. Advanced LAN Scanner uses multithreading so you can scan more than 1000 elements per...

Advanced Port Scanner

Advanced Port Scanner

Famatech

$0.00Product

Advanced Port Scanner is a small, fast, robust and easy-to-use port scanner for Win32 platform. It uses a multithread technique, so on fast machines you can scan ports very fast. Also, it contains...

Alive 3GP Video Converter

Alive 3GP Video Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive 3GP Video Converter is an all-in-one video converter to convert popular video to 3GP, 3G2, or MPEG-4. It supports converting DivX, XviD, MPEG, MOV, MPG, MOD, QickTime, MP4, 3G2, SWF, GIF, DV,...

Alive DVD Ripper

Alive DVD Ripper

AliveMedia.net

$34.95Product

Alive HD Video Converter

Alive HD Video Converter

AliveMedia.net

$34.95Product

Alive HD Video Converter is a powerful video converter that lets you convert HD video including m2t, m2ts AVCHD video to popular PC video formats which can be supported by Microsoft® Movie Maker,...

Alive MP4 Converter

Alive MP4 Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive MP4 Converter is a professional mp4 converter to convert popular video formats to MP4 (MPEG4). It can convert DivX, XviD, MPEG, MOV, MPG, MOD, QickTime, RM, rmvb, 3GP, 3G2, SWF, GIF, DV, MJPEG,...

Alive Vide Converter

Alive Vide Converter

AliveMedia.net

$35.00Product

Alive Video Converter lets you converting AVI, MPEG, MPG, ASF, WMV, MOV or QuickTime into AVI(DivX, XviD, MS MPEG4, Uncompressed, Cinepak), MPEG(MPEG-1, MPEG-2, DVD/VCD/SVCD), WMV, RM, RMVB, with a...

Alive YouTube Video Converter

Alive YouTube Video Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive YouTube Video Converter is a powerfull and easy to use YouTube video downloader software to download and convert YouTube videos to your PC, iPod, iPhone, PSP, Zune, Cell Phone, and more formats.

AmpleShop ®

AmpleShop ®

Amplecom Interactive eBusiness Solutions

$400.00Product

AmpleShop ® 2.1 is a complete shopping cart - eCommerce software solution. Featuring shopping cart software plus built in content management with WYSIWYG editor. Easy to use browser-based store...

AppCraft - Cam Wizard

AppCraft - Cam Wizard

APPCRAFT Inc.

$39.95Product

With CAM Wizard it's possible to set up a multiple camera CCTV audio/video surveillance system with motion detection capabilities in a matter of seconds. You can use any video device that's...

AppCraft - Disk Doctors Undelete

AppCraft - Disk Doctors Undelete

APPCRAFT Inc.

$49.00Product

Disk Doctor's Undelete is The World's Most Reliable and Fastest Undelete Software. It features an extremely easy interface and powerful functions that allows users to recover deleted and lost data.

AppCraft - Driver Detective

AppCraft - Driver Detective

APPCRAFT Inc.

$29.95Product

Fix Driver Problems With Driver Detective Vista Drivers and XP Drivers are at your fingertips when you use Driver Detective software and service. Drivers HeadQuarters is the first and only driver...

AppCraft - ImVajra Spyware Remover

AppCraft - ImVajra Spyware Remover

APPCRAFT Inc.

$29.00Product

ImVajra Spyware Remover is multifunctional anti-spyware to protect local system and networking security. It enables you to scan every process under your local/web-service, to block and remove...

Products & Services 1 - 50 of 527