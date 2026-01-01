Products & Services

Within Electrical Equipment, Appliance, & Component Manufacturing

Platinum Products & Services

AWL Series Adjustable Warehouse Lighting

AWL Series Adjustable Warehouse Lighting

LaMar Lighting Company

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Adjustable Warehouse Lighting - High efficiency, high output fluorescent available in T5 or T8. Suitable for a variety of applications including warehouses, retail stores and other commercial spaces...

Motion Control Technology

Motion Control Technology

AMCI

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AMCI's motion control products offer exclusive solutions that can't be found anywhere else. They combine the best performance with reduced overall cost. Multi-axis control: - PLC modules with 1, 2,...

Position Sensing Solutions

Position Sensing Solutions

AMCI

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AMCI's rotary position sensors are designed to heavy-duty specifications, including high shock and vibration, operating temperature, and shaft loading capacity ratings. Encoders: - Up to IP69K...

Specialty I/O Modules

Specialty I/O Modules

AMCI

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Over 20 years of PLC module design and manufacturing expertise guarantees PLC compatibility, simplifying your set-up and programming. PLC Modules: - Position sensor interfaces: Resolver, SSI, LDT,...

Gold Products & Services

Assisted Selling

Assisted Selling

2020 Companies

Service

Providing personalized service and guidance to customers while they shop. This can take place in a physical store or online, and our goal is always to help the customer find what they need and make a...

Electronic Contract Manufacturing Services: A Global Strategic Business Report

Electronic Contract Manufacturing Services: A Global Strategic Business Report

Electronics.ca Publications

$3,950.00Product

This report analyzes the worldwide markets for Electronics Contract Manufacturing Services in US$ Billion. The major product segments analyzed are Consumer Electronics, Computers & Peripherals,...

Installation

Installation

ForTest

Service

ForTest is available to install its testing equipment on your site. The technical staff will set the instrument with the correct test parameters to identify the leak rates to comply with sector...

Periodic Calibration

Periodic Calibration

ForTest

Service

The ForTest periodic calibration service consists of scheduling a periodic calibration plan to guarantee metrological traceability compared to the national samples and therefore meet ISO9000...

T6990 Entry level air leak test equipment

T6990 Entry level air leak test equipment

ForTest

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T6990 Absolute decay entry-level leak tester. Always easier. T6990, recalculating the success of its predecessor M6990, an obviously enhanced user interface, thanks to an innovative tempered glass...

T8090 Dual Absolute leak tester

T8090 Dual Absolute leak tester

ForTest

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The Dual Absolute. The new Dual Absolute technology makes it possible to eliminate the disadvantages of a classic differential system, improve its advantages and renew an industry that has been...

T8730 Continuous measurement universal flow tester

T8730 Continuous measurement universal flow tester

ForTest

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Flow measurement with solid-state sensor T8730 was designed for the precise task of measuring flows on parts such as filters (medicinal, diesel or petrol), tubes, nozzles, openings and valves. Other...

T8990 Absolute air leak test equipment

T8990 Absolute air leak test equipment

ForTest

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T8990 Absolute decay universal leak tester A touch of innovation The new T8990 leak tester was designed to improve what was considered the best device in ForTest's history, the M8990. The new video...

T8997 Leak test and flow test equipment "all in one"

T8997 Leak test and flow test equipment "all in one"

ForTest

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A touch of innovation The new T8997 leak tester was designed with the idea of combining two different types of measurement in a single instrument, making it suitable for leak tests and flow...

Technical Support

Technical Support

ForTest

Service

ForTest avails of highly qualified staff capable of supporting you in the event of technical or application problems. Both over the phone or on the client's site, ForTest can resolve any support...

Products & Services

AHP Lamp

AHP Lamp

Aihua America, Inc.

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Super high pressure mercury lamp used in the front and rear projection industry. Please call for pricing and availability.

Backflow Preventer

Backflow Preventer

PexUniverse.Com

$169.95Product

Wilkins 975XL series are RPP Assemblies otherwise known as Wilkins backflow device and are designed to protect potable water lines from cross-contamination due to backpressure and...

Cold forging fasteners

Cold forging fasteners

Shining Jins Enterprise Co., LTD.

$1.20Product

Shining Jins Enterprise Co., Ltd. engaged in manufacturing and supply precision, high quality cold forged and machined parts to numerous markets in Taiwan. Our production capacity :- General...

Cold forging loud-Speakers part: T-Yoke

Cold forging loud-Speakers part: T-Yoke

Shining Jins Enterprise Co., LTD.

$0.00Product

Shining Jins Enterprise Co., Ltd. engaged in manufacturing and supply precision, high quality cold forged and machined parts to numerous markets in Taiwan. Our production capacity :- General...

Cold forging loud-Speakers part: T-Yoke

Cold forging loud-Speakers part: T-Yoke

Shining Jins Enterprise Co., LTD.

$0.00Product

Copper Fitting 90&#730; Elbow (Copper x Copper)

Copper Fitting 90˚ Elbow (Copper x Copper)

PexUniverse.Com

$0.67Product

PexUniverse.Com copper elbows are used to connect two copper pipes at a 90-degree angle. Manufactured to ASTM and ANSI standards from commercial grade C12200 alloy used by leading copper fitting...

Crestline Chandeliers

Crestline Chandeliers

Avalanche Ranch Light Company

$0.00Product

In this catelgory are 7 different sizes of chandeliers, from 18 inches in diameter to the 48 inch. The Crestline Chandelier Series are our most popular and oldest chandeliers, with many custom...

D1L30D12/2 SPST-NO, 30VDC, 12A, low speed, 3.3V control

D1L30D12/2 SPST-NO, 30VDC, 12A, low speed, 3.3V control

Electronic Design & Research

$49.98Product

Features: Utilizes only .65 sq. in. of PCB area and only .65” tall 10 Amp continues or up to 100 Amp-pick in miniature size High-sensitive, even at a maximum switching frequency 160 A surge...

D1L30D12/2 SPST-NO, 30VDC, 12A, low speed, 3.3V control

D1L30D12/2 SPST-NO, 30VDC, 12A, low speed, 3.3V control

Electronic Design & Research

$49.98Product

Features: Utilizes only .65 sq. in. of PCB area and only .65” tall 10 Amp continues or up to 100 Amp-pick in miniature size High-sensitive, even at maximum switching frequency 160 A surge...

DDPAK3/5LD & D-PAK3/5LD

DDPAK3/5LD & D-PAK3/5LD

Ecosem (M) Sdn. Bhd.

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Decorative light bollards

Decorative light bollards

VISCO, Inc.

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VISCO Bollards provide exception strength and ROI. VISCO lighted bollards are ideal for pathways, parks, schools, driveways, and any project that can utilize lighted bollards as a guidance and safety...

Decorative non lighted bollards

Decorative non lighted bollards

VISCO, Inc.

Product

VISCO non-lighted bollards are constructed of cast iron for superior life and ROI. As more cities and towns move to provide pedestrian and bicyclist safety, bollards are an ideal product to assist...

Decorative pedestrian scale light poles

Decorative pedestrian scale light poles

VISCO, Inc.

Product

VISCO decorative pedestrian scale light poles are manufactured in steel pole / cast iron base combinations or single piece cast iron construction. The artisan designs from years past are replicated...

Decorative street light poles

Decorative street light poles

VISCO, Inc.

Product

VISCO decorative street light poles can be manufactured to 49ft in overall height. Utilizing steel poles for overall strength and long life values and cast iron or aluminum decorative bases, VISCO...

Decorative traffic signal poles

Decorative traffic signal poles

VISCO, Inc.

Product

VISCO decorative traffic signal products are offered in multiple ornamental styles. VISCO decorative traffic signals, in most cases, offer the same design characteristics as our street light poles...

Dental new model

Dental new model

Medical Cable Co.,Ltd.

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Dental Chair Fully Electrically Dental Chair (through Foot Switch and control panel) Automatic Zero position return Automatic action Head rest Double action Head set Movable arm rest to...

ECG-101S,102,603

ECG-101S,102,603

Medical Cable Co.,Ltd.

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Hand held ECG 19*9*3,5 CM High resolution thermal printing array system High frequency response reach to 150Hz Rhythm Lead selectable LCD impuls wave Capable of printing continuous one...

Electric Radiant Floor Heating Kit

Electric Radiant Floor Heating Kit

PexUniverse.Com

$542.95Product

Electric Radiant Underfloor Heating Kit w\ 90 sqft 120V Mat & Thermostat with Free shipping. The electric radiant underfloor heating kit contains all of the components that are needed to set up a...

Finger oximeter(FOS,POS2,90S)

Finger oximeter(FOS,POS2,90S)

Medical Cable Co.,Ltd.

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Pulse O SPO2 MD-FO for finger Fos Fingertip Oximeter (FOS) MD-FOpro Pos Fingertip Oximeter (POS2) MD-FOs 90s Fingertip Oximeter (90S)

FloForce FJP-100 Shallow Well Jet Pump w/ Pressure Switch, 1 HP

FloForce FJP-100 Shallow Well Jet Pump w/ Pressure Switch, 1 HP

PexUniverse.Com

$159.00Product

FloForce FJP-100 is a Shallow Well Jet Pump with a powerful 1 HP motor and Dual Voltage 115/230V capability. Most commonly used to supply fresh well water to residential homes, farms, cabins as well...

HeatStar Double Tank Top Propane Heater

HeatStar Double Tank Top Propane Heater

PexUniverse.Com

$77.95Product

Tank top HeatStar Propane heaters are portable, which makes them very popular among contractors as well as residents in areas prone to power outages. Propane Tank top heaters are popular among...

HeatStar Propane Garage Unit Heater

HeatStar Propane Garage Unit Heater

PexUniverse.Com

$568.95Product

HeatStar HSU80LP is a 80kBTU Propane Garage Unit Heater for residential and commercial use. 3-Year Warranty On Propane Garage Unit Heater Parts And Burner. 10-Year Warranty On Heat Exchanger.

HID Lamps

HID Lamps

Aihua America, Inc.

Product

Variety of HID lamps including metal halide and high pressure soidum. Please contact us for an inventory and price list. Custom bulbs and private label services are also available.

Hot dog maker

Hot dog maker

Yong King International Co., Ltd.

Product

* Convenience- 4 pcs hot dog griller with bun warming chamber (3L, good for 2~3 buns) * Fast cooking- 4~5 mins cooking, other hot dog maker in market takes 8 minutes * Cool touch body *...

Hot dog maker

Hot dog maker

Yong King International Co., Ltd.

Product

Features: · Stainless steel spikes warm up buns or baguettes  · Non-stick, easy to clean cooking surface   · 8 to 10 minute cooking time  · No...

LED

LED

Ningbo Foryard Optoelectronics Co., Ltd

$0.00Service

LED lamps,LED Seven segment display,LED Dot Matrix,LED Light Bar,Outdoor Lamp Cluster , LED related products , suah as LED flashlight, LED headlamp, LED key chain, high power LED flashlight, LED...

lithium polymer batteries

lithium polymer batteries

Creup Technologies Ltd.

Product

More light weight, thinner and smaller, softcase packaging and great safety performance, higher energy density than classical Li-ion system, flexible & custom designs, no memory effect and long...

Medical Cables and Parts

Medical Cables and Parts

Medical Cable Co.,Ltd.

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ECG Parts ECG Palient Cable Patient monitor cable Spo2/sensor cables Holter&Telemeter box EEG calbes Leadwire Connectors

Molekule Air

Molekule Air

Molekule

$799.00Product

Molekule Air uses Photo Electrochemical Oxidation (PECO) nanotechnology to destroy viruses, VOCs, allergens, bacteria & mold. The Molekule Air is designed for large rooms up to 600 sq. ft. Ideal...

OEM PCBA circuit board (PCB) EMS service provider in China

OEM PCBA circuit board (PCB) EMS service provider in China

Tronixlink PIL

Service

Tronixlink provides highest quality work, the most cost-effective manufacturing solutions and world-class customer service. • We recognize the best options for printed circuit board and end...

Projector Bulb Recycling

Projector Bulb Recycling

eele Laboratories, LLC

$0.00Service

Being involved in the projection industry, eele Labs accepts the responsibility to increase consumer awareness about the need to recycle projector bulbs.  We have initiated a projector bulb...

ReLamping projector lamps

ReLamping projector lamps

eele Laboratories, LLC

Service

We remanufacture spent front projector lamps and rear projection TV bulbs.  We re-use the existing housing, recycle the spent bulb (which contains mercury) and replace the spent bulb with a...

SC70-6LD

SC70-6LD

Ecosem (M) Sdn. Bhd.

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Sono Trax BasicS

Sono Trax BasicS

Medical Cable Co.,Ltd.

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Ergonomic design, compact and light Easy-to-use Accurate FHR detection, large LCD display and clean sound High sensitivity interchangeable probe Automatic and manual FHR Counting Long time...

SOT223-3LD

SOT223-3LD

Ecosem (M) Sdn. Bhd.

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SOT23-3LD

SOT23-3LD

Ecosem (M) Sdn. Bhd.

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Products & Services 1 - 50 of 55