Products & Services

Within Mining

Products & Services

Alternative Positioning

Alternative Positioning

Leica Geosystems Mining

Product

Leica Geosystems Mining offers the latest and best technology that will integrate with, support and assist your existing mine management solutions. The Leica Jigsaw Positioning System (Jps) is the...

Business Intelligence and Reporting

Business Intelligence and Reporting

Leica Geosystems Mining

Product

Leica Jsoftware includes a variety of fully interchangeable modules that are based on the one, standard Jmineops platform. Optimization algorithms actively work to reduce shovel hanging and truck...

Business Process Consulting

Business Process Consulting

Global Integrated Solutions

Service

We offer consulting services in relation to your business processes and help your mining operation remove inefficiencies and redundancies. Our employees have decades of hands-on experience in both...

Consulting

Consulting

Bayphase Ltd

Service

Overview: Consultancy forms the backbone of our practice, supported by mapping & data services, report publication, and training services. We cater primarily to the upstream sector carrying out...

Durasoil

Durasoil

Soilworks, LLC

Service

Durasoil® is a revolutionary state-of-the-art innovation; engineered for today’s challenging dust control needs. This ultra-pure, synthetic organic fluid is formulated to meet the highest...

Fleet Management and Production Optimization

Fleet Management and Production Optimization

Leica Geosystems Mining

Product

Leica Jigsaw is the benchmark resource for: - business intelligence and reporting - fleet management and production optimization - high precision guidance - autonomous control - alternative...

High Precision Guidance

High Precision Guidance

Leica Geosystems Mining

Product

For high precision guidance, look no further. Leica J2guidance seamlessly integrates with the Jfleet FMS providing additional guidance, optimization and reporting functionality. The hardware platform...

Leica Active Customer Care

Leica Active Customer Care

Leica Geosystems Mining

Service

Leica Geosystems Mining is committed to your success, providing a proven support system - the Leica Active Customer Care (ACC) program. Leica ACC has been specifically designed to cater to the...

LOH

LOH

Lift-Off Pipe Supports

Product

The LOH range of supports cater specifically for line supports between 1" and 4". Materials of manufacture range from Carbon Fiber, Fiber Composites and various metals and alloys, depending...

LOR (Lift-Off Rest).

LOR (Lift-Off Rest).

Lift-Off Pipe Supports

$0.00Product

Lift-Off Pipe Supports has recently supplied our 6 and 8 LOR range of pipe supports to a well know pipeline operating company with excellent results. The client is very impressed with the support as...

non ferrous metal products

non ferrous metal products

Graceteen International Co.Ltd

Product

We sell 1) Ti, Nb, Ta, Mo,W products(sheet, wire, bar, plate, tube, fasten etc.) 2)master alloy(Pb based alloy, Cu based alloy, Zr based alloy, Al based alloy) 3)Mg alloy 4)high purity metal...

non ferrous metal scrap

non ferrous metal scrap

Graceteen International Co.Ltd

Product

We need large quantity of non ferrous metal scrap every month, esp.NiSn Scrap and Sn Scrap.

Powdered Soiltac

Powdered Soiltac

Soilworks, LLC

Service

Soiltac® is a cost-effective and innovative product that is engineered for today's challenging soil stabilization and dust control needs. This revolutionary product is a copolymer emulsion that is...

PRONTO-Xi ERP Implementations

PRONTO-Xi ERP Implementations

Global Integrated Solutions

Service

PRONTO-Xi is a fully integrated Enterprise Resource Planning (ERP) / business management system. PRONTO-Xi incorporates business functionality that fully integrates your Finance/Accounting, Project...

Soiltac

Soiltac

Soilworks, LLC

Product

Soiltac® is a cost-effective and innovative product that is engineered for today's challenging soil stabilization and dust control needs. This revolutionary product is a copolymer emulsion that is...

Surtac

Surtac

Soilworks, LLC

Product

Surtac is a solution comprised of a carbohydrate polysaccharide blend, surfactants, mordants and water, explains Dr. Barry Spargo, head of NRL's Chemical Dynamics and Diagnostics Branch and principal...

Telecom / IT Network and Infrastructure Consulting

Telecom / IT Network and Infrastructure Consulting

Global Integrated Solutions

Service

Are you developing an exploration site in a third world country and don’t know what your IT / Telecom options are? We can help. We have worked throughout Africa and Asia and been involved in...

The Autonomous Mine

The Autonomous Mine

Leica Geosystems Mining

Product

Leica J3autonomous delivers human-assist and autonomous technologies that; increase safety, improve productivity, reduce performance variability, and maintain consistent production results.

wind turbine 10KW

wind turbine 10KW

Huarui Wind Energy

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wind turbine 10KW: Rated power(W): 10KW Max. output power (W): 14KW Output DC voltage (V) : 240 or 360 Start wind speed (m/s): 3 Rated wind speed (m/s): 10 Over speed protection : Auto program...

wind turbine 200W

wind turbine 200W

Huarui Wind Energy

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wind turbine, wind generatorRated Power: 200W Output Voltages: 12V or 24V Rotor Diameter: 2.2m Start-up Wind Speed: 3m/s (10.8kph) Rated Wind Speed: 8m/s (28.8kph) Max. Wind Speed: 44m/s (144kph)...

wind turbine 2KW

wind turbine 2KW

Huarui Wind Energy

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wind turbine 2000W: 1. Rotor diameter: 5.8M 2. Start wind speed(m/s): 4 3. Blade: 3 PCS 4. Blade materials: FRP complex resin 5. Adjustment speed: lateral misalignment 6. Rated wind speed: 10M/S 7.

wind turbine 400W

wind turbine 400W

Huarui Wind Energy

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Rated Power: 400W Output Voltage: 12V & 24V Rotor Diameter: 1.4m Start-up Wind Speed: 2.4m/s Rated Wind Speed: 12.5m/s Max. Wind Speed: 60m/s Controller output: 12VDC& 24VDC, 400W Net...

wind turbine 5KW

wind turbine 5KW

Huarui Wind Energy

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wind turbine 5KW: Rated power(W): 5KW Max. output power (W): 7KW Output DC voltage (V) : 240 Start wind speed (m/s): 3 Rated wind speed (m/s): 10 Over speed protection : Auto program...

Products & Services 1 - 23 of 23