Platinum Products & Services
Business Brokerage
Manheim Realty
Service
Business Consulting
Manheim Realty
Service
Cash Out Refinance Loan - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV
Stratton Equities
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Commercial Brokerage
Manheim Realty
Service
Current Portfolio Investment Forensics Analysis
Chapwood Investments, LLC
$0.00Service
Fix and Flip Loan - Rates Starting at 7.25% / Up to 90% LTV/75% ARV
Stratton Equities
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Franchise Business Brokerage Services
FranchiseBusinessBroker.com
Service
Hard Money Loan - Rates Started at 7.25%/Up to 90% LTV
Stratton Equities
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Investment Portfolio Management
Chapwood Investments, LLC
Service
Mergers & Acquisitions
Manheim Realty
Service
NO-DOC Loan Program - Rates Starting at 6.74%/Up to 80% LTV
Stratton Equities
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Soft Money Loan - Rates Starting at 6.74%/80% LTV
Stratton Equities
Product