Thru Guidance Ministries - Free Winter Meals for Kids and Teens

Los Angeles, CA, November 21, 2022 --( PR.com )-- For more information please contact programs@thruguidance.orgSite Locations and feeding schedule:Gerdes Park14700 Gridley Rd., Norwalk, CA 9065012/19/2022 - 1/7/2023Lunch Only12:00PM - 1:00PMSara Mendez Park11660 Dune St., Norwalk, CA 9065012/19/2022 - 1/7/2023Lunch Only12:00 PM to 2:00 PMGrant AME Church (Kirkland Academy for Excellence LOL Day Camp10435 S Central Ave., Los Angeles, CA 9000212/19/2022 - 1/7/20238:00AM - 8:30AM12:30PM - 1:00PMCity of La Mirada - Frontier Park13212 Marquardt Ave., La Mirada, CA 9063812/19/2022 - 1/7/2023Lunch Only12:00PM - 2:00PMCulver-Palms Family YMCA4500 Sepulveda Blvd., Culver City, CA 9023012/19/2022 - 1/7/2023Grab and GoBreakfast and Lunch9:00AM - 11:00AMSan Pedro & Peninsula YMCA301 South Bandini Street, San Pedro, CA 9073112/19/2022 - 1/7/20238:30 AM - 9:30AM12:00PM - 1:00PMGardena-Carson Family YMCA1000 W. Artesia Blvd., Gardena, CA 9024812/19/2022 - 1/7/20238:00AM - 9:00AM12:00PM - 1:00PMWeingart East Los Angeles YMCA2900 Whittier Blvd., Los Angeles, CA 9002312/19/2022 - 1/7/2023Grab and GoBreakfast and Lunch10:00AM - 12PMAntelope Valley YMCA-Quartz Hill41820 N. 50th St., West Quartz Hill, CA 9353612/19/2022 - 1/7/20238:30AM - 9:30AM11:00AM - 11:45AMSanta Anita Family YMCA501 South Mountain Ave., Monrovia, CA 9101612/19/2022 - 1/7/2023Lunch Only12:00PM - 1:00PMCrenshaw Family YMCA3820 Santa Rosalia Dr., Los Angeles, CA 9000812/19/2022 - 1/7/202310:30AM- 11:30AM1:30PM - 2:30PMWeingart YMCA Wellness & Aquatic Center9901 S. Vermont Ave., Los Angeles, CA 9004412/19/2022 - 1/7/2023Supper Only4:30PM - 6:00PMCrete Academy6103 Crenshaw Blvd., Los Angeles, CA 9004312/19/2022 - 1/7/2023Lunch OnlyMon - Thurs.10:00AM -11:30AMWilmington YMCA1127 N Avalon Blvd., Wilmington, CA 9074412/19/2022 - 1/7/20238:00AM - 9:30AM12:00PM - 1:00PMBoys and Girls Club of Whittier7905 Greenleaf Ave., Whittier, CA 9060212/19/2022 - 1/7/20238:30AM - 9:30AM12:15PM - 2:15PMPersonal Involvement Center, Inc.8220 S. San Pedro St., Los Angeles, CA 9000312/19/2022 - 1/7/2023Grab and GoBreakfast and Lunch10AM - 2PMKetchum Downtown YMCA (Preschool Site)2916 W. 8th St., Los Angeles, CA 9000512/19/2022 - 1/7/2023Grab and GoBreakfast and Lunch8AM - 10AMEvery FridaySCDC - Tech Center4357 Gage Ave., Bell, CA 9020112/19/2022 - 1/7/20239:00AM - 9:30AM11:30AM - 12:30PMSalesian Family Youth Center2228 E. 4th St., Los Angeles, CA 9003312/19/2022 - 1/7/20239:00A - 10:00A12:00PM - 1:00PMSEA East LA Resource Center4876 Gleason St., Los Angeles, CA 9002212/19/2022 - 1/7/2023Grab and GoBreakfast and Lunch9:00AM - 11:00AMEvery FridayPalmdale Lighthouse Assembly of God Church8500 9th Street EastPalmdale, CA 9355012/19/2022 - 1/7/2023Breakfast and Lunch9:00AM - 11:00AMLugo Park7810 Otis Ave.Cudahy, CA 9020112/19/2022 - 1/7/2023Breakfast 9:00AM - 9:30AMLunch 11:30AM - 12:30PM