BiAuction Launches AeroLiquidator-as-a-Service™ Platform to Transform Aircraft Auctions and Financing
BiAuction, a next-generation aircraft auction platform backed by BiFin Technologies, today announced the launch of its AeroLiquidator-as-a-Service™ model. The platform combines FAA-licensed auctioneering with capital underwriting and loan generation, creating a seamless solution for aircraft buyers, sellers, and lenders.
Atlanta, GA, August 30, 2025 --(PR.com)-- BiAuction leverages digital-first auctions, sealed-bid deal rooms, and structured financing processes to provide transparency, compliance, and efficiency in aircraft transactions. Each transaction is backed by a dedicated financing structure that ensures asset security and investor protection, giving buyers and sellers greater confidence throughout the process.
“With BiAuction, we’re bridging the gap between aircraft ownership and capital markets,” said Vaughn Burton, General Partner of BiTechnologies. “Our mission is to create a platform where sellers can liquidate faster, buyers can transact with confidence, and investors gain access to asset-backed opportunities in aviation.”
The BiAuction platform also introduces an Aircraft Intelligence Engine, integrating valuation, registration verification, and risk analysis tools— empowering clients with real-time data for smarter bidding and financing decisions.
BiAuction is actively onboarding charter companies, MROs, aircraft brokers, and institutional investors as strategic partners to expand its auction marketplace and financing capabilities.
About BiAuction
BiAuction, powered by BiFin Technologies, is a licensed FAA aircraft dealer and auctioneer platform designed to modernize global aircraft transactions. Through AeroLiquidator-as-a-Service™, BiAuction combines digital auction technology, structured financing, and capital underwriting to create a new standard for transparency, speed, and security in aviation asset sales.
