Products & Services

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Platinum Products & Services

Adhesive for Scrapbooks - 1.5" Refillable Sticker Maker

Adhesive for Scrapbooks - 1.5" Refillable Sticker Maker

Leeza Gibbons

$9.99Product

1.5" Refillable Sticker Maker Good adhesives and simple cutting tools are critical elements for a fun and successful paper craft experience. LEGACIES® offers a breadth of tools that help...

Adhesive Tool Kit for Scrapbooks

Adhesive Tool Kit for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$19.99Product

This 3-piece adhesive tool kit contains a 1.5" sticker maker with a 20' permanent adhesive cartridge, Repositionable Glue Tape, and a Glue Pen. It is a great way to get started with all the...

Articles, Reviews & Celebrity Interviews

Articles, Reviews & Celebrity Interviews

PR.com

Service

PR.com publishes articles, reviews and celebrity interviews on a variety of topics. Much of the content touches on business, marketing, PR or related domains.

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Bistro Coffee Mug, Featuring Subway® Logo

Subway

$6.50Product

This 12oz bistro mug holds just the right amount and features a large C-handle for easy grip. Stylish two tone color coordination, white with a green base and rim. Subway® eat fresh printed on...

Blockchain Services

Blockchain Services

Flag Digital

Service

Flag is a pioneering and highly scalable blockchain ecosystem that enables developers and everyday users to seamlessly interact with any DeFi & NFT protocol and incorporate blockchain technology...

Brand Strategy

Brand Strategy

Flag Digital

Service

We are experts are crafting and telling your story. We EXCEL at helping you stay on top of your brand strategy and we will provide executive-level direction with all-things marketing. ​ Some...

Burst

Burst

Parler

Service

**Amplify Your Voice** Create quick, impactful videos that resonate with your audience, allowing you to express yourself authentically and connect with others. **Express Yourself, Fast. Dive Into...

Business Directory

Business Directory

PR.com

Service

Create your company profile and gain massive exposure in search engines and our unique business directory, covering all industries. Promote everything about your business and take advantage of the...

Content Marketing

Content Marketing

Flag Digital

Service

Content marketing is good for your bottom line + your customers ​ Specifically, there are three key reasons — and benefits — for enterprises that use content marketing: Increased...

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Executive Polo Shirt - Oxford, Featuring Subway® Logo

Subway

$20.00Product

This versatile medium weight polo shirt in 100% pique cotton is sure to be a favorite. Featured in Oxford with the Subway® logo embroidered on the left sleeve. Its detailing includes three button...

Hosted Microsoft Exchange

Hosted Microsoft Exchange

Exchange My Mail

$9.99Service

Hosted Microsoft Exchange Outlook Web Access - Corporate e-mail hosting Shared Microsoft Exchange Hosting is an extremely cost effective solution for businesses who want advanced messaging tools...

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Journal Notebook, Featuring Subway® Logo

Subway

$5.50Product

This 5X7 inch spiral bound journal is a durable way to document your information. Journal cover is green with the Subway® logo in silver. Inside paper is white with 100 ruled pages. Plenty of...

Leeza Gibbons Presents: Reflections

Leeza Gibbons Presents: Reflections

Leeza Gibbons

Product

Leeza Gibbons presents "Reflections": The Reflections CD is more than just an exceptional collection of music. It's the music that matters - it matters because it's emotional, it matters because...

License Plate Frame Featuring Subway® logos

License Plate Frame Featuring Subway® logos

Subway

$3.00Product

The license plate frame fits perfectly around your license plate. It is oversized to expose the entire plate and meets all state requirements. The frame is white with the Subway® logos on top and...

Mini Football Featuring Subway® Logo

Mini Football Featuring Subway® Logo

Subway

$2.50Product

This long passing, bright yellow football has the Subway logo silk screen in green. The 7 inch vinyl football is sure to provide hours of playing time. Show off your spirit for the Subway®...

Parler Social

Parler Social

Parler

Service

Real People. Unfiltered Voices. True Freedom. Leading the charge toward a world where you can speak freely, unapologetically, and unrestricted—whether you’re sharing videos, posting...

ParlerPay

ParlerPay

Parler

Service

Simple & Secure Payments With Your Friends Experience the future of payments. Send and receive digital rewards and tokens effortlessly with friends, making every transaction easy, social, and...

Pink & Orange 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Pink & Orange 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$2.99Product

Ten (10) 6" x 6" sheets, two each of five unique designs within the Pink & Orange paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation...

Pink & Orange Complete Scrapbook Kit

Pink & Orange Complete Scrapbook Kit

Leeza Gibbons

$39.99Product

This 130-piece kit includes an album, page protectors, 10-12" x 12" and 10-6" x 6" papers, and a variety of embellishments including vellum alphabets, ribbon photo corners, paper...

Pink & Orange Design Pages for Scrapbooks

Pink & Orange Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Pink & Orange paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive...

Pink & Orange Design Pages for Scrapbooks

Pink & Orange Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Pink & Orange paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive...

Pink & Orange Paper Pack for Scrapbooks

Pink & Orange Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Ten (10) 12" x 12" sheets, two each of five unique designs within the Pink & Orange paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a...

Pink & Orange Scrapbook Album

Pink & Orange Scrapbook Album

Leeza Gibbons

$24.99Product

12" x 12" Postbound Album is made with high-quality bookcloth and faux leather with stitched detailing. The postbound album includes 10 page protectors, enough to hold 20 12" x...

PlayTV

PlayTV

Parler

Service

Power creators to broadcast and create freely. It’s time to Play. Grow Your Audience  One Epic Video at a Time Create engaging videos that resonate with viewers and help you build a loyal...

Plum 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Plum 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$2.99Product

Ten (10) 6" x 6" sheets, two each of five unique designs within the Plum paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating...

Plum Complete Scrapbook Kit

Plum Complete Scrapbook Kit

Leeza Gibbons

$39.99Product

This 130-piece kit includes an album, page protectors, 10-12" x 12" and 10-6" x 6" papers, and a variety of embellishments including vellum alphabets, ribbon photo corners, paper...

Plum Design Pages for Scrapbooks

Plum Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Plum paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive as the...

Plum Design Pages for Scrapbooks

Plum Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Plum paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive as the...

Plum Paper Pack for Scrapbooks

Plum Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Ten (10) 12" x 12" sheets, two each of five unique designs within the Plum paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for...

Plum Scrapbook Album

Plum Scrapbook Album

Leeza Gibbons

$24.99Product

12" x 12" Postbound Album is made with high-quality bookcloth and faux leather with stitched detailing. The postbound album includes 10 page protectors, enough to hold 20 12" x...

Press Release Distribution

Press Release Distribution

PR.com

Service

Distribute your press releases through PR.com's industry-leading content distribution platform to: thousands of media outlets, journalists, influencers and bloggers; social media; print, TV, radio...

Product & Service Directory

Product & Service Directory

PR.com

Service

Post your products and services with full descriptions, images and specifications in our Product Directory and Service Directory targeted toward both "business to business" and...

Public Relations

Public Relations

Flag Digital

Service

Supporting the vision of your company through content and storytelling... Public Relations What a quality agency can do for you... ​​​ Create and manage online PR profiles Write, edit,...

Red & Brown 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Red & Brown 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$2.99Product

Ten (10) 6" x 6" sheets, two each of five unique designs within the Red & Brown paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation...

Red & Brown Complete Scrapbook Kit

Red & Brown Complete Scrapbook Kit

Leeza Gibbons

$39.99Product

This 130-piece kit includes an album, page protectors, 10-12" x 12" and 10-6" x 6" papers, and a variety of embellishments including vellum alphabets, ribbon photo corners, paper...

Red & Brown Design Pages for Scrapbooks

Red & Brown Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Red & Brown paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive...

Red & Brown Design Pages for Scrapbooks

Red & Brown Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Red & Brown paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive...

Red & Brown Paper Pack for Scrapbooks

Red & Brown Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Ten (10) 12" x 12" sheets, two each of five unique designs within the Red & Brown paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation...

Red & Brown Scrapbook Album

Red & Brown Scrapbook Album

Leeza Gibbons

$24.99Product

12" x 12" Postbound Album is made with high-quality bookcloth and faux leather with stitched detailing. The postbound album includes 10 page protectors, enough to hold 20 12" x...

Reputation & Crisis Management

Reputation & Crisis Management

Flag Digital

Service

Anyone can post anything online at any time, for any reason, and with or without substance or credibility. ​ It's a nightmare for executives, celebrities, business leaders and companies that need...

Scrapbook Page and Greeting Card Kit

Scrapbook Page and Greeting Card Kit

Leeza Gibbons

$29.99Product

All the items needed to create coordinated scrapbook pages and greeting cards as shown on DIY-the Do-It-Yourself Network in the DIYKit - Handmade Greeting Cards!FREE XYRON ITEMS INCLUDED, TOO! If...

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization

PR.com

Service

With your PR.com business profile, create a powerful, additional online presence and control what people see when they find your business in searches. Increase your search engine visibility by...

SoloSync

SoloSync

Exchange My Mail

$24.95Service

Solo Sync offers real time synchronization between your Microsoft Exchange Server and our BlackBerry Enterprise Server. It is always on and always connected. Get up to date email, contacts and...

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Start Small Finish Big, A Book by Fred DeLuca

Subway

Product

At age 17 Fred DeLuca borrowed $1,000 from a friend and started SUBWAY® Restaurants. Paul Orfalea, without business experience or start up money, leased a garage, rented a copy machine and...

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway® Logoed Cap - Stone

Subway

$8.00Product

This stone colored hat features the green Subway® logo embroidered on the front and an easy cloth buckle adjustment on the back. Accented with green: color sewn eyelets, a button top and bill...

Teal 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Teal 6 x 6 Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

Product

Ten (10) 6" x 6" sheets, two each of five unique designs within the Teal paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating...

Teal Complete Scrapbook Kit

Teal Complete Scrapbook Kit

Leeza Gibbons

$39.99Product

This 130-piece kit includes an album, page protectors, 10-12" x 12" and 10-6" x 6" papers, and a variety of embellishments including vellum alphabets, ribbon photo corners, paper...

Teal Design Pages for Scrapbooks

Teal Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Teal paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive as the...

Teal Design Pages for Scrapbooks

Teal Design Pages for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Two Design Page layouts within the Teal paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for creating beautiful pages as expressive as the...

Teal Paper Pack for Scrapbooks

Teal Paper Pack for Scrapbooks

Leeza Gibbons

$5.99Product

Ten (10)12" x 12" sheets, two each of five unique designs within the Teal paper group. The unique colors, patterns and designs found in LEGACIES papers establish a foundation for...

Products & Services 1 - 50 of 822