Products & Services

Within Real Estate Development

Platinum Products & Services

Business Brokerage

Business Brokerage

Manheim Realty

Service

Are you thinking of buying or selling a Business? If so, you have come to the right place. Manheim Business Brokers is one of the largest and most experienced business brokerage firms in the United...

Business Consulting

Business Consulting

Manheim Realty

Service

Manheim Business Consulting is a leading business and technology advisor. Our clients are both large and small businesses and are in both the public and private sectors. Our more than 30 years of...

Commercial Brokerage

Commercial Brokerage

Manheim Realty

Service

With over 30 years experience in real estate services, Manheim Realty, Inc. has developed a superior set of expertise focused on achieving our clients' goals. We represent Buyers and Sellers, and...

Mergers & Acquisitions

Mergers & Acquisitions

Manheim Realty

Service

To be successful in mergers and acquisitions, companies must focus on the entire process from inception of the transaction to completion, and beyond. At Manheim Mergers & Acquisitions, we offer a...

Gold Products & Services

Real Estate Acquisition & Development

Real Estate Acquisition & Development

Integrale Investments

Service

Integrale Investments is a private equity real estate fund. Although the firm constantly seeks opportunity in both the national and international real estate markets, the firm’s principle...

Single-Family Home Purchase

Single-Family Home Purchase

Weclose

$1,590.00Service

Single-Family Home Purchase Fixed-Rate from $1,590.00 Includes legal fees, most disbursements, and HST. All communications with your Ontario real estate lawyer. The above is intended to represent...

Single-Family Home Refinance

Single-Family Home Refinance

Weclose

$1,390.00Service

Single-Family Home Refinance Fixed-Rate from $1,390.00 Includes legal fees, most disbursements, and HST. All communications with your Ontario real estate lawyer. The above is intended to represent...

Single-Family Home Sale

Single-Family Home Sale

Weclose

$1,290.00Service

Single-Family Home Sale Fixed-Rate from $1,290.00 Includes legal fees, most disbursements, and HST. All communications with your Ontario real estate lawyer. The above is intended to represent all...

Products & Services

7 Day Tour of Lake Chapala

7 Day Tour of Lake Chapala

Lake Chapala with GoMexicoWay

$999.00Service

A 7 day 6 night Lake Chapala Discovery Tour? We are currently only running 2 tours a month. Like the perfect host, Go Mexico Way will greet you on arrival, help you check in, introduce you to fellow...

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTION PRICING

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTION PRICING

Investment Real Estate 101

$300.00Product

^^^ The Blue Rose Resort Hotel in Orlando Florida is FINALLY AVAILABLE Feb 24 2006^^^ If you are searching the web trying to find any information you can on the Blue Rose Resort you are not alone.

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTIONPRICING

Blue Rose Resort - PRECONSTRUCTIONPRICING

Investment Real Estate 101

$300.00Product

^^^ The Blue Rose Resort Hotel in Orlando Florida is FINALLY AVAILABLE Feb 24 2006^^^ If you are searching the web trying to find any information you can on the Blue Rose Resort you are not alone.

Building Purchase

Building Purchase

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Many commercial real estate brokerages operate as "Full Service" firms. At first glance, this sounds good - what's wrong with offering a full range of services? And, in fact, this was the...

colletta di castelbianco (SV)

colletta di castelbianco (SV)

Realitalia

$0.00Product

A medieval e-village in the countryside, 15 minutes from Alassio. High-speed internet connection, swimming pool, care-taker, business centre and letting system Colletta is truly unique. It is a...

Commercial Office Lease Auditing

Commercial Office Lease Auditing

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

As a Tenant, have you ever wondered whether your Landlord: ... has recognized all operating expense exclusions outlined in your lease? ... passed through to you the full benefit of any property tax...

Development Consulting

Development Consulting

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Guidance Corporate Realty Advisors can negotiate a Build-to-Suit transaction so that your business is able to design and build its own office, flex, R&D, or industrial building that can be owned...

dominio san sebastiano

dominio san sebastiano

Realitalia

$0.00Product

Sustainable seaside holiday homes with private beach and pool, hydrotherapy facilities and business centre in country park Set in the Bergeggi hills, overlooking a pristine, crystal-clear bay of the...

Economic Incentive Negotiations

Economic Incentive Negotiations

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Did you know that your new facility or even a business relocation may qualify you to receive economic incentives from state, county or local governments? Governments are interested in new businesses...

Facility Disposition

Facility Disposition

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Business is dynamic, and changing business conditions or strategies may sometimes necessitate the disposition of leased or owned corporate facilities via sublease, lease assignment or building...

Greenbriar - Single Family Home

Greenbriar - Single Family Home

Groves Park Commons

$349,999.00Product

1,827 Sq. ft. House with 697 sq. ft. optional add-on. http://www.grovesparkcommons.com/home_greenbriar.html

Hard Money Loan

Hard Money Loan

Hard Money NYC

Service

A Hard Money Loan is a loan made by a private individual protected by the underlying asset, the real estate. We lend according to the strength of your property, not your credit score.

Home Seller Representation

Home Seller Representation

Assist-2-Sell

$0.00Service

All Assist-2-Sell franchise offices are licensed, full-service real estate brokerages that take care of everything home sellers expect and need from a real estate company. All brokers and agents are...

Homebuyer Representation

Homebuyer Representation

Assist-2-Sell

$0.00Service

A home is the largest purchase most consumers will ever make. In addition to helping homeowners sell their home, Assist-2-Sell also assists homebuyers in their search for a home.

Indian Real Estate Listing Services

Indian Real Estate Listing Services

India Property

$0.00Service

India Property Offers Free Real estate listings services to Individuals and real estate brokers and agents..

Lease Renewal Negotiations

Lease Renewal Negotiations

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

In many situations, renewing your existing office or industrial lease may be your preferred option. The current building location might suit your employees and clients, and your existing space may...

Maniero di melezzole (TR)

Maniero di melezzole (TR)

Realitalia

$0.00Product

Exquisite self-contained homes in a natural paradise with full access to the exclusive four-star Hotel de Charme and its spa health centre. Prefect for all the family. Luxuriate in the green hearth...

Palazzo del Lago > Orlando Florida > Pre-Sales

Palazzo del Lago > Orlando Florida > Pre-Sales

Investment Real Estate 101

$300,000.00Product

The Palazzo del Lago Hotel in Orlando Florida Are you searching the web for more information on the Palazzo del Lago on International Drive in Orlando Florida? Then contact Goldberg Executive...

Santo stefano di sessanio (AQ)

Santo stefano di sessanio (AQ)

Realitalia

$0.00Product

A meticulous restoration project in the Abruzzo mountains has brought new life to this historic small country town. Building on the extraordinary experience of what is probably the most sought-after...

Site Selection / Purchase

Site Selection / Purchase

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Purchasing land to build an office, industrial or special-use building requires knowledge and expertise distinct from that required for purchasing existing buildings. Our Proces: Following in-depth...

Tenant / Buyer Representation

Tenant / Buyer Representation

Guidance Corporate Realty Advisors

Service

Guidance Corporate Realty Advisors has extensive experience representing office and industrial clients on complex lease and lease renewal transactions. Our clients range from Fortune 500 companies...

The Woodlands of Charlottesville

The Woodlands of Charlottesville

The Dovetail Companies

$0.00Product

The Woodlands of Charlottesville is a BRAND NEW, luxury community offering 2 and 3 bedroom townhomes and flats. Designed as Charlottesville's premier condominium living, The Woodlands provides an...

The Woodlands of College Station

The Woodlands of College Station

The Dovetail Companies

$0.00Product

The Woodlands of College Station* is a BRAND NEW, luxury student community with a masterful mix of 2,3 and 4 bedroom cottages, flats, townhomes and garden styles for both sale and rent. Purchasing...

The Woodlands of Knoxville

The Woodlands of Knoxville

The Dovetail Companies

$0.00Product

The Woodlands of Knoxville is UT's premier student community with a mix of 2, 3 and 4 townhome, flat and garden-style condos. The Woodlands provides an 8,000 sq. ft. clubhouse - open 24 hours and...

Village of Imagine Condotels Available

Village of Imagine Condotels Available

Investment Real Estate 101

$0.00Product

The Intrawest Corporation has announced one of the world's leading destination resort and adventure-travel companies, they have announced plans of their first resort village (The Village of Imagine)...

Products & Services 1 - 33 of 33