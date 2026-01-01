Products & Services

Within Food (Health) Supplement Stores

Platinum Products & Services

Metabolism Booster | Deepure Fermented Ripe Puer Tea Extract

Metabolism Booster | Deepure Fermented Ripe Puer Tea Extract

NatureKue

$49.95Product

Aids in Healthy Weight Management | Scientific Evidence | 120 Vegetarian Capsules | 30-day Supply For: Adults who want everyday support in healthy weight loss and management, the reduction of body...

Products & Services

4-SIGHT™

4-SIGHT™

Freelife International

Product

4-SIGHT™ is precisely the kind of visionary supplement you've come to expect from FreeLife. It provides the remarkable eye-protective plant carotenoid lutein, at a scientifically recommended...

5-HTP

5-HTP

Best Nutritions

$8.39Product

5-htp improves mental concentration and also helps to improve: * mood * depression * Migraine headaches * Tension headaches * Chronic daily headaches * appetite * behavior See great selections of...

5-HTP

5-HTP

Home Herb

$18.00Product

5-HTP by Jarrow Formulas Jarrow Formulas 5-HTP (5-Hydroxytryptophan) is an extract of Griffonia simplicifolia seeds from coas... Our Price: $18.00...

76 Plus

76 Plus

Goldshield Elite

$13.70Product

Containing 74 trace minerals, vitamin C, 13 botanical elements, calcium and phosphorus, 76 Plus tablets help support a healthy nervous system, mental focus, heart health, energy levels and general...

76 Plus K Liquid Minerals

76 Plus K Liquid Minerals

Goldshield Elite

$21.50Product

As disease is on the rise, minerals are on the wane. Nourish your body quickly and easily with 76 Plus K. Two tablespoons provide 60mg. of vitamin C, 13 botanical elements, 74 trace minerals and 585...

76 Plus Powder

76 Plus Powder

Goldshield Elite

$29.95Product

The 74 trace minerals found in montmorillonite help provide your body with the balance it needs to combat daily stress. These minerals, along with calcium and phosphorous, work harmoniously with...

Acti-Flex

Acti-Flex

Freelife International

Product

Acti•Flex® is a comprehensive nutritional formula for maximizing the health of your joints and connective tissue. • Ideal for athletes, "weekend warriors" and physically active adults who...

Advanced Artery Solution

Advanced Artery Solution

True Health

$39.95Product

Advanced Artery Solution™ users routinely report: •Better blood pressure •Regular heart beat •Improved circulation •Normal cholesterol •Higher energy •Increased...

Advanced Blood Sugar Solution

Advanced Blood Sugar Solution

Health Resources

$39.95Product

Unbalanced Blood Sugar… Bad News for Your Body To maintain healthy blood sugar levels, your insulin must be maintained at healthy levels. This "master hormone" not only maintains...

Advanced Colon Care II

Advanced Colon Care II

Health Resources

$29.95Product

The Natural Colon Cleansing Supplement For Healthy, Regular Elimination Advanced Colon Care II™ can help: •Promote regular bowel movements •Ease occasional constipation •Support...

Advanced D3 Plus

Advanced D3 Plus

Health Resources

$39.95Product

Protect Your Heart and Brain from Inflammation! Advanced D3 Plus™, a Vitamin D3 supplement can help: •Promote healthy heart and brain function •Relieve minor pain &...

Advanced Digestion Solution

Advanced Digestion Solution

Health Resources

$29.95Product

Relieve Occasional Heartburn and Acid Indigestion— Safely and Naturally Advanced Digestion Solution™ can help: •Promote quick, healthy digestion •Relieve heartburn and acid...

Advanced Hair Formula

Advanced Hair Formula

Health Resources

$39.95Product

Turn Thin, Fragile Hair into a Fuller Thicker Mane... Whether you're a man or a woman, Advanced Hair Formula™ can help you: •Speed up your new hair growth! •Slow down your hair...

Advanced Joint Relief

Advanced Joint Relief

Health Resources

$39.95Product

The Natural Way to Help Manage Your Minor Pain Advanced Joint Relief™ can help: •Provide minor pain relief •Battle free radicals •Keep your antioxidant levels high •Support...

Advanced ResV plus

Advanced ResV plus

Health Resources

$39.95Product

Slow Down The Aging Process And Increase Your Longevity Advanced ResV Plus™ can help you: •Ramp up your antioxidant protection! •Ward off "old age" health...

Advanced Shark Cartilage

Advanced Shark Cartilage

Goldshield Elite

$42.95Product

Advanced Shark Cartilage represents the most targeted supplement of its kind. Each tablet provides an exclusive, super-potent source of health-giving nutrients. Advanced Shark Cartilage contains a...

Air Solution Ozone Generator Replacement

Air Solution Ozone Generator Replacement

Goldshield Elite

$49.95Product

Replacement Generator for the Air Solution; designed to filter and purify the air you and your family breathe. This product is available on a wholesale basis to members for only $49.95. This...

Air Solution Replacement Filter

Air Solution Replacement Filter

Goldshield Elite

$49.95Product

Essential for activating the six-stage purification system. Dramatically improves indoor air quality. Under normal conditions in a non-smoking environment, the filter should be replaced once every...

Air Solution: Air Filtration System

Air Solution: Air Filtration System

Goldshield Elite

$249.95Product

Indoor air is 100 times more polluted than outdoor air. Now you can breathe easy with the Air Solution. This economically priced, six-stage air purification system features: a H.E.P.A. filter...

Al·Assist®

Al·Assist®

Freelife International

Product

All-Natural Support for Clear and Easy Breathing! Would you like the ability to breathe easier and more freely? If you would like to feel great all year, then FreeLife can assist you. Al·Assist®...

alfa B-12

alfa B-12

ENZACTA

Product

Vitamin B-12 is a recognized basic complex in charge of natural processes like red blood cell production and cleansing of the blood, which gives strength and energy to carry out essential activities.

alfa ENERGY

alfa ENERGY

ENZACTA

Product

An exclusive liquid formula made from totally natural elements, designed to enrich the water we drink, transforming it into a source of superior cellular hydration. Water is an essential part of our...

alfa HFI

alfa HFI

ENZACTA

Product

Made from humic and fulvic acids derived from the soil, it helps to protect the body against micro-invaders so that you don’t fall victim to viruses. These ingredients cover and protect the...

alfa PXP FORTE

alfa PXP FORTE

ENZACTA

Product

Supports cellular regeneration in the body, using the nutritional properties of the rice, which is cultivated at its best stage. An organic product of high quality, it comes from the Siam Valley in...

alfa PXP ROYALE

alfa PXP ROYALE

ENZACTA

Product

Totally, 100% natural, this dietary supplement is made with the best varieties of purple rice. It contains polysaccharide peptides and is rich in anthocyanins, proteins and good sugars, which when...

alfa YAKUNAAH

alfa YAKUNAAH

ENZACTA

Product

It means "love of life", and has been carefully designed to deserve this name. It’s exclusive formula is combined with the most powerful and legendary superfruits in the world. which...

Alkaline Body Balance

Alkaline Body Balance

Health Resources

$29.95Product

Reduce Acid And Restore Your Health Alkaline Body Balance™ can help: •Boost energy and relieve occasional fatigue •Support healthy immunity •Slow premature aging •Ease...

Almond Flavoring

Almond Flavoring

Goldshield Elite

$3.95Product

A delicate, slightly sweet, rich and distinctive taste for your baking needs. This product is available on a wholesale basis to members for only $3.95. This product is also available on a retail...

Aloe Plus Cranberry Liquid

Aloe Plus Cranberry Liquid

Goldshield Elite

$29.95Product

A potent, concentrated nutritional tonic containing three different forms of aloe vera providing a complete spectrum of aloe benefits. Coupled with natural cranberry extract, an excellent vitamin C...

Alpha Lipoic Acid

Alpha Lipoic Acid

Best Nutritions

$10.79Product

Alpha lipoic acid (ALA) converts blood sugar into energy. Alpha lipoic acid, excellent antioxidant. It reduces naturally the harmful chemicals known as free radicals from the body. Alpha Lipoic Acid...

Anti-Anxiety herbs

Anti-Anxiety herbs

Amazon Botanicals

$18.97Product

These all natural anti-anxiety herbs will make you feel happier. Anti-anxiety herbs produce a calming effect that reduce stress and anxiety. These anti-anxiety herbs have faster results than St.

Antioxidant dietary supplement | Anthocyanins from Purple Corn

Antioxidant dietary supplement | Anthocyanins from Purple Corn

Amazon Botanicals

$18.97Product

This antioxidant dietary supplement contains one of the most exciting natural nutritional groups missing from the typical modern diet - anthocyanins from purple corn. Anthocyanins are found in purple...

Antiseptic Salve

Antiseptic Salve

Goldshield Elite

$7.50Product

Rawleigh's original Antiseptic Salve continues its popularity. You will love its soothing and lubricating action. A thin coating keeps air and dirt away from areas where the Antiseptic Salve is...

Aphrodisiac for women

Aphrodisiac for women

Amazon Botanicals

$12.97Product

Clavo huasca is a large, woody vine that grows in the Amazon rainforest used as an aphrodisiac herb. The Shipibo-Conibo, Kayapo, and Assurini Indian tribes of the Amazon rainforest use Clavo huasca...

Ariflex

Ariflex

Goldshield Elite

$27.95Product

Ariflex is expertly formulated to provide an invaluable balance of glucosamine sulfate and omega-3 fish oils. This exclusive, patented formula, backed by scientific studies, offers superior...

Bee Secret

Bee Secret

Goldshield Elite

$9.95Product

Enjoy the healing benefits of Bee Secret anytime with the new easy-to- open tin. This personal size container fits comfortably in your pocket or purse. Bee Secret offers a proprietary blend of herbs...

Bee-III

Bee-III

Goldshield Elite

$22.70Product

Specially formulated with nutrients aimed at promoting lipid metabolism including flush-free niacin, Bee III is known for increasing energy metabolism or the spark that ignites the fuel. Included...

Beyond Berry&#8482;

Beyond Berry™

Nutritional Institute

$29.95Product

Beyond Berry™, a complete whole food protein drink, contains everything your body needs to feel great even when you're on-the-go. Rich in proteins, antioxidants, minerals, enzymes,...

Black Walnut Flavoring

Black Walnut Flavoring

Goldshield Elite

$3.95Product

A savory nutty flavor. A must for your special cookies and cake frostings. This product is available on a wholesale basis to members for only $3.95. This product is also available on a retail basis...

Bladderwrack | Purple Corn

Bladderwrack | Purple Corn

Amazon Botanicals

$18.97Product

Contains the 2 most exciting natural nutritional groups missing from the typical modern diet. Anthocyanins, which is found in purple colored plants and glyconutrients found in Fucus rich seaweeds...

Bobinsana

Bobinsana

Amazon Botanicals

$18.97Product

Bobinsana is a tradtional shamanic ayahuasca healing extract made from the inner bark and leaves of the Bobinsana plant. It is used in Ayahuasca ceremonies as a teaching plant and is said to root...

Bone & Joint Support Pack

Bone & Joint Support Pack

Goldshield Elite

$99.95Product

Save 10% Every Month! The Bone & Joint Support Pack provides therapeutic doses targeting connective tissue, cartilage, bone and joint health. Improve quality of life naturally by taking the...

Bounce Back&#8482;

Bounce Back™

Nutritional Institute

$16.95Product

Bounce Back™ is a powerful blend of antioxidants from citrus bioflavonoids and grape seed extract that will help your body fight the damaging effects of free radicals along with enhancing your...

Bowl Cleaner Applicator

Bowl Cleaner Applicator

Goldshield Elite

$0.75Product

BOWL CLEANER APPLICATOR/BRUSH. BE SURE TO ORDER THE CADDIE/HOLDER (see item #92065). This product is available on a wholesale basis to members for only $0.75. This product is also available on a...

Bowl Cleaner Caddie

Bowl Cleaner Caddie

Goldshield Elite

$3.50Product

BOWL CLEANER CADDIE. BE SURE TO ORDER THE APPLICATOR/BRUSH. (see item #92064) This product is available on a wholesale basis to members for only $3.50. This product is also available on a retail...

Brain Boost&#8482;

Brain Boost™

Nutritional Institute

$23.95Product

Brain Boost™'s unique natural blend of nutrients, extracts and herbs work synergistically to enhance your brain function and boost your creativity, concentration and energy levels. Be...

BreatheFree Nasal Wash

BreatheFree Nasal Wash

Health Resources

$16.95Product

How To Naturally Help Support Optimum Respiratory and Immune Health BreatheFree™ Nasal Wash can help: •Reduce bacterial growth and adhesion in your nasal passages •Keep germs from...

Brown Gravy Mix

Brown Gravy Mix

Goldshield Elite

$8.75Product

This unique ”recipe” remains the same! The Brown Gravy Mix continues to offer a quick, easy and delicious gravy solution. Just like making gravy from scratch. It's the easy, no lump,...

Butter Flavoring

Butter Flavoring

Goldshield Elite

$3.95Product

A natural, sweet cream butter flavoring. Perfect as a low fat, low cholesterol alternative for frostings and also as an added flavor to breads and rolls. This product is available on a wholesale...

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