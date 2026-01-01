Products & Services

Within Electronic & Precision Equipment Repair & Maintenance

Gold Products & Services

Installation

Installation

ForTest

Service

ForTest is available to install its testing equipment on your site. The technical staff will set the instrument with the correct test parameters to identify the leak rates to comply with sector...

Periodic Calibration

Periodic Calibration

ForTest

Service

The ForTest periodic calibration service consists of scheduling a periodic calibration plan to guarantee metrological traceability compared to the national samples and therefore meet ISO9000...

Personal Services

Personal Services

Gemini Public Relations

Service

For the busy household, services include: - Transportation Services (Air/Ground) - Business Correspondence - Fax Services - Phone Messages - Errand Services - Arrange Household Repair - Schedule...

Public Relations

Public Relations

Gemini Public Relations

Service

- Solicit television, radio, and print opportunities - Highlight accomplishments and upcoming events via press releases and campaigns

T6990 Entry level air leak test equipment

T6990 Entry level air leak test equipment

ForTest

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T6990 Absolute decay entry-level leak tester. Always easier. T6990, recalculating the success of its predecessor M6990, an obviously enhanced user interface, thanks to an innovative tempered glass...

T8090 Dual Absolute leak tester

T8090 Dual Absolute leak tester

ForTest

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The Dual Absolute. The new Dual Absolute technology makes it possible to eliminate the disadvantages of a classic differential system, improve its advantages and renew an industry that has been...

T8730 Continuous measurement universal flow tester

T8730 Continuous measurement universal flow tester

ForTest

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Flow measurement with solid-state sensor T8730 was designed for the precise task of measuring flows on parts such as filters (medicinal, diesel or petrol), tubes, nozzles, openings and valves. Other...

T8990 Absolute air leak test equipment

T8990 Absolute air leak test equipment

ForTest

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T8990 Absolute decay universal leak tester A touch of innovation The new T8990 leak tester was designed to improve what was considered the best device in ForTest's history, the M8990. The new video...

T8997 Leak test and flow test equipment "all in one"

T8997 Leak test and flow test equipment "all in one"

ForTest

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A touch of innovation The new T8997 leak tester was designed with the idea of combining two different types of measurement in a single instrument, making it suitable for leak tests and flow...

Technical Support

Technical Support

ForTest

Service

ForTest avails of highly qualified staff capable of supporting you in the event of technical or application problems. Both over the phone or on the client's site, ForTest can resolve any support...

Products & Services

Business Continuity

Business Continuity

Valley Networks

Service

System Disasters, Natural Disasters, Human Error What if we were to tell you that with a Business Continuity plan if someone were to take a sledgehammer to your server, we could have everyone back...

Chirange Incident Commander with GPS Tracking

Chirange Incident Commander with GPS Tracking

Chirange Technologies

Product

Designed specifically for Incident Commanders of firefighters and police tactical units, Chirange is a secure tablet based GPS tracking application that monitors in real time the movements of all...

Cloud Services

Cloud Services

Valley Networks

Service

Valley Networks can help you harness the power, pricing, and stability of the Cloud With cloud computing implemented by Valley Networks, upgrading and maintaining your IT infrastructure has never...

Geospatial Tracker

Geospatial Tracker

Chirange Technologies

Product

Extending the tracking capabilities of GPS Tracker to permit accurate indoor location tracking of personnel in GPS denied environments like inside buildings, which when the system is fully deployed...

HTC G2 (T-Mobile) Cracked Screen Repair

HTC G2 (T-Mobile) Cracked Screen Repair

JCD Repair

$85.00Service

Full-service cracked screen repair for the HTC G2 (T-Mobile). This repair includes parts, labor, and a 90 day warranty. For mail-in repairs, the service is completed and the phone mailed back out...

Iridium Go!

Iridium Go!

NorthernAxcess Satellite Communications

$849.99Product

NortherhnAxcess will have the new Iridium GO! this month for $849.99. The revolutionary Iridium GO! creates a hotspot over the global Iridium network, and lets you turn your smartphone into a...

Managed IT Support

Managed IT Support

Valley Networks

Service

Managed IT Support for One Flat Monthly Fee. Everything you need to run a secure and reliable network, for only $75 PER WORKSTATION. That’s it! UNLIMITED Support for all your servers, virtual...

Network Security

Network Security

Valley Networks

Service

Don’t be a victim Everyone thinks it won’t happen to them until it does. We know because we talk to the victims every day. First, know this: Aside from Ransomware, hackers don’t...

Projector Bulb Recycling

Projector Bulb Recycling

eele Laboratories, LLC

$0.00Service

Being involved in the projection industry, eele Labs accepts the responsibility to increase consumer awareness about the need to recycle projector bulbs.  We have initiated a projector bulb...

ReLamping projector lamps

ReLamping projector lamps

eele Laboratories, LLC

Service

We remanufacture spent front projector lamps and rear projection TV bulbs.  We re-use the existing housing, recycle the spent bulb (which contains mercury) and replace the spent bulb with a...

Products & Services 1 - 20 of 20