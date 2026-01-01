Products & Services

Within Human Resources & Workforce Management Software

Gold Products & Services

iNfinite Answers

iNfinite Answers

3B Dataservices Ltd.

Service

Blue Ocean Strategy Defines an Alternative to ERP System and Software If your happen to be one of those tens of thousands of companies looking for an alternative to the traditional packaged...

iNfinite Answers

iNfinite Answers

3B Dataservices Ltd.

$0.00Product

Blue Ocean Strategy Defines an Alternative to ERP System and Software If your happen to be one of those tens of thousands of companies looking for an alternative to the traditional packaged...

Products & Services

ACom3 - Enterprise Incentive Management Software

ACom3 - Enterprise Incentive Management Software

ACTEK

Product

ACom3 is a technologically advanced and functionally rich commission and incentive compensation system. The application can be integrated to any number of front-end transactions systems to support...

Administrative Support

Administrative Support

C² Technologies, Inc.

Service

Conference Planning

Conference Planning

C² Technologies, Inc.

Service

Corporate Universities

Corporate Universities

C² Technologies, Inc.

Service

Customer Relationship Management & Business Functions

Customer Relationship Management & Business Functions

Atlantic Global PLC

Product

Customer Relationship Management Software Atlantic Global OnDemands Customer Relationship Management Software enables your organisation to manage every aspect of your internal and external customer...

Database Management

Database Management

C² Technologies, Inc.

Service

Disaster Recovery

Disaster Recovery

C² Technologies, Inc.

Service

DRoster Employee Scheduling Software

DRoster Employee Scheduling Software

Kappix

$0.00Product

DRoster is a staff rostering and employee scheduling software tool. It is flexible and meets the needs of a wide range of people who have to manage rosters and schedules. With DRoster you can:...

Enterprise-Wide Information Systems

Enterprise-Wide Information Systems

C² Technologies, Inc.

Service

eXensys - The Extended Enteprise System

eXensys - The Extended Enteprise System

Exensys Software Solutions Ltd

Product

Product features: eXensys is the flagship product and integrates all functions and processes of an enterprise to provide end-to-end integration and operate effectively. The suite has Exensys...

Facilities Management and Maintenance

Facilities Management and Maintenance

C² Technologies, Inc.

Service

HR Planning and Policy

HR Planning and Policy

C² Technologies, Inc.

Service

Installation / Training

Installation / Training

C² Technologies, Inc.

Service

Intranet Architecture

Intranet Architecture

C² Technologies, Inc.

Service

Inventory Management

Inventory Management

C² Technologies, Inc.

Service

IT Services & Consulting

IT Services & Consulting

Exensys Software Solutions Ltd

Service

Product Development and Management Services Practice: -Extreme Programming and Iterative model-based product development -Solution Center Services -Product Continuance Services -Independent...

IT Support and Help Desk

IT Support and Help Desk

C² Technologies, Inc.

Service

ITPayS In-house Payroll Software

ITPayS In-house Payroll Software

Midrange Software

Product

Run payroll effortlessly for multiple companies while automating deductions regardless of schedules, exceptions, limits or frequencies. Control involuntary deductions with automatic prioritization...

Knowledge Management

Knowledge Management

C² Technologies, Inc.

Service

LAN/WAN Administration

LAN/WAN Administration

C² Technologies, Inc.

Service

Logistics Support

Logistics Support

C² Technologies, Inc.

Service

Online Surveys

Online Surveys

C² Technologies, Inc.

Service

Payroll Timesheet

Payroll Timesheet

Pacific Timesheet

Product

Pacific Payroll Timesheet is a single integrated solution that manages all aspects of payroll time tracking and payroll time processing - from time capture, time off tracking, accruals, rules...

Performance Management

Performance Management

C² Technologies, Inc.

Service

PERMS Human Resources Information System

PERMS Human Resources Information System

Midrange Software

Product

PERMS™ Personal Evaluation & Resource Management System streamlines workflow, reduces administrative burdens, eliminates dual entry and reduces transaction processing time. Efficient data managment...

Professional Services

Professional Services

Atlantic Global PLC

Service

Atlantic Global's Team of Professional Services Consultants and Implementation Engineers can help you through all aspects of the business management software implementation, from installation to...

Program Management

Program Management

C² Technologies, Inc.

Service

Project & Process Management Software

Project & Process Management Software

Tenrox

Product

Project Process Management: A visible improvement at every step in the cycle of managing work In a flat world, work is divided into projects and distributed across geographical boundaries. How do you...

Project Planning & Resource Management

Project Planning & Resource Management

Atlantic Global PLC

Product

Comprehensive Project Management Software from Atlantic Global Atlantic Global provides a comprehensive easy to use project management solution designed to provide project managers with an effective...

Project Portfolio Management

Project Portfolio Management

Atlantic Global PLC

Product

Project Portfolio Management Software Atlantic Global PLC is a leading provider of Project Portfolio Management Software that enhances the delivery, set up and communication of programmes and...

Project Time Tracking

Project Time Tracking

Pacific Timesheet

Product

Pacific Project Timesheet is simple, flexible, and easy to use. It allows project managers to easily create and manage portfolios, products, customers, projects and tasks.

Recruitment and Selection

Recruitment and Selection

C² Technologies, Inc.

Service

Replicon - TimeAttend

Replicon - TimeAttend

Replicon Inc

Product

Easily capture time and attendance data for accurate payroll processing, labor law compliance, and insight into workforce productivity. Time Capture & Approvals Track time for any employee type...

Replicon - Timeoff

Replicon - Timeoff

Replicon Inc

Product

Automate time-off tracking for accurate employee staffing and compliance with internal policies. Time-off Requests and Approvals Empower employees with self-service time-off requests and balance...

Retention

Retention

C² Technologies, Inc.

Service

SaaS Timesheet Software

SaaS Timesheet Software

Pacific Timesheet

Product

Pacific Timesheet, using advanced SaS 70 certified cloud computing platforms, is delivering SaaS Timesheet for payroll time tracking, time and attendance, time off and absence management, and project...

Strategic Planning

Strategic Planning

C² Technologies, Inc.

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Succession Planning

Succession Planning

C² Technologies, Inc.

Service

Tenrox Cost & Revenue Accounting Software

Tenrox Cost & Revenue Accounting Software

Tenrox

Product

Measure the productivity and/or profitability of each team and project. Know what's working and what's not. Gives real-time revenue and cost overviews for your clients, projects, resources, etc. Make...

Tenrox Project Planning Software

Tenrox Project Planning Software

Tenrox

Product

Project planning is an essential component of project management software focused on detailed scheduling of tasks and resource assignments. Your workforce today is decentralized, globalized, and...

Tenrox Project Workforce Management Software - Complete Solution

Tenrox Project Workforce Management Software - Complete Solution

Tenrox

Product

Our online project management software is a modular solution for managing your projects and resources in a flat world, where work is fragmented, “projectized”, and performed by different...

Tenrox Reporting & Analytics Software

Tenrox Reporting & Analytics Software

Tenrox

Product

Variety of reporting formats and dashboards: Thanks to our flexible platform and graphical interface, your Tenrox solution is easily mapped to your organization and work breakdown structures. This...

Tenrox Time & Expense Tracking Software

Tenrox Time & Expense Tracking Software

Tenrox

Product

With Tenrox time tracking software solutions, you can manage and account for "differentiated time" by project, by resource, by unit, any breakdown you choose, in accordance with your...

Tenrox Workforce Planning Software

Tenrox Workforce Planning Software

Tenrox

Product

With Tenrox Project Workforce Management & Planning Software, you can see your entire organization as a “shared project workforce” and manage your worldwide inventory of skills,...

Time and Attendance Software

Time and Attendance Software

Pacific Timesheet

Product

Pacific timesheet significantly streamlines and reduces the cost of employee time and attendance tracking. Biometric time clocks and smart cards authenticate clock ins and clock outs. Dashboards...

Time Off Management Software

Time Off Management Software

Pacific Timesheet

Product

Pacific Timesheet time off and absence management provides a comprehensive solution unmatched in industry today.

Timesheet & Expense Management

Timesheet & Expense Management

Atlantic Global PLC

Product

Online Timesheet Software from Atlantic Global Atlantic Global OnDemand includes comprehensive timesheet tracking and expense management functionality. The solution is highly flexible, quick and...

Training Support

Training Support

C² Technologies, Inc.

Service

Products & Services 1 - 50 of 54