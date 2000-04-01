Products & Services

Within Multimedia, Graphics & Publishing Software

Products & Services

Alive 3GP Video Converter

Alive 3GP Video Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive 3GP Video Converter is an all-in-one video converter to convert popular video to 3GP, 3G2, or MPEG-4. It supports converting DivX, XviD, MPEG, MOV, MPG, MOD, QickTime, MP4, 3G2, SWF, GIF, DV,...

Alive DVD Ripper

Alive DVD Ripper

AliveMedia.net

$34.95Product

Alive HD Video Converter

Alive HD Video Converter

AliveMedia.net

$34.95Product

Alive HD Video Converter is a powerful video converter that lets you convert HD video including m2t, m2ts AVCHD video to popular PC video formats which can be supported by Microsoft® Movie Maker,...

Alive MP4 Converter

Alive MP4 Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive MP4 Converter is a professional mp4 converter to convert popular video formats to MP4 (MPEG4). It can convert DivX, XviD, MPEG, MOV, MPG, MOD, QickTime, RM, rmvb, 3GP, 3G2, SWF, GIF, DV, MJPEG,...

Alive Vide Converter

Alive Vide Converter

AliveMedia.net

$35.00Product

Alive Video Converter lets you converting AVI, MPEG, MPG, ASF, WMV, MOV or QuickTime into AVI(DivX, XviD, MS MPEG4, Uncompressed, Cinepak), MPEG(MPEG-1, MPEG-2, DVD/VCD/SVCD), WMV, RM, RMVB, with a...

Alive YouTube Video Converter

Alive YouTube Video Converter

AliveMedia.net

$29.95Product

Alive YouTube Video Converter is a powerfull and easy to use YouTube video downloader software to download and convert YouTube videos to your PC, iPod, iPhone, PSP, Zune, Cell Phone, and more formats.

AV DVD Player-Morpher 1.5

AV DVD Player-Morpher 1.5

AVSoft Corp.

$39.95Product

AV DVD Player-Morpher is the versatile DVD player software coming with a DVD player, DVD/video converter, DVD morpher, subtitle editor, VCD burner, and CD cover editor. AV DVD Player-Morpher...

AV DVD Player-Morpher Gold 1.5

AV DVD Player-Morpher Gold 1.5

AVSoft Corp.

$69.95Product

The Gold edition of AV DVD Player-Morpher is the versatile DVD editor software that can morph movie live or to new video file. You can make new movie by adding video and audio effects and save in...

AV MP3 Player-Morpher 3.0

AV MP3 Player-Morpher 3.0

AVSoft Corp.

$34.95Product

AV MP3 Player Morpher Basic is all-in-one audio morphing studio for digital music and movie editing. It features most popular audio formats and CD player, ripper, converter, burner, recorder, and...

AV Music Morpher 3.0

AV Music Morpher 3.0

AVSoft Corp.

$49.95Product

AV Music Morpher is a creative one-stop audio editor software for both the most inexperienced and Pros. This is an all-in-one Digital Music Studio for creative DJ and music remix. It’s ideal...

AV Music Morpher Gold 3.0

AV Music Morpher Gold 3.0

AVSoft Corp.

$99.95Product

AV Music Morpher Gold 3.0 is the most advanced and complete music editor software for creative DJs available in its price range. special DirectX effects in real time or morph to new file.

AV Voice Changer Software 4.0

AV Voice Changer Software 4.0

AVSoft Corp.

$29.95Product

Change your voice over Internet and PC Phone; Talk in male, female, teen, baby voice to have online fun in chat room; Create many voices for movie; Also change music; Record chat, phone, internet...

AV Voice Changer Software Diamond 4.0

AV Voice Changer Software Diamond 4.0

AVSoft Corp.

$99.95Product

Voice Changer Software enables you to change voice to man, woman, teen, baby, or whatever voice in realtime to disguise voice in voice chat and PC phone; Enhance voice quality for better sex...

AV Voice Changer Software Gold 4.0

AV Voice Changer Software Gold 4.0

AVSoft Corp.

$59.95Product

Change your voice over Internet and PC Phone; Also change voice and style of music; Create many voices for movie; Record chat, phone, internet radio, music; Add effects to enhance voice or...

Digital Magazine Publishing

Digital Magazine Publishing

iDigital Edition

$900.00Service

The iDigital Edition Digital Magazine format allows publishers to extend the value of their print publications online. This innovative digital publishing solution converts existing commercial...

Drupal sites translation

Drupal sites translation

OnTheGoSystems, Inc.

Service

Professional translation for Drupal based websites, using an automated flow that reduces management to zero. Our system makes it possible to run multilingual Drupal sites without spending any time...

FeedForAll

FeedForAll

FeedForAll

$39.95Product

Easily create, edit and publish rss feeds and podcasts. New RSS feeds and podcasts can be quickly and easily created with FeedForAll. Advanced features enable you to create professional looking rss...

FeedForAll Mac

FeedForAll Mac

FeedForAll

$39.95Product

Create, edit, and publish rss feeds, podcasts for iTunes. New RSS feeds and podcasts can be quickly edited or created with FeedForAll Mac. Advanced support includes name space extensions allowing...

FeedForDev

FeedForDev

FeedForAll

$39.95Product

FeedForDev VCL Control and ActiveX components makes it simple to communicate with users from within your software application! Integrate components into your application, to communicate with users.

GUI Design Studio

GUI Design Studio

Caretta Software

$497.00Product

GUI Design Studio is a graphical user interface design tool for Microsoft Windows that you can use to rapidly create demonstration prototypes without any coding or scripting. Draw individual...

Hypnogenic Rain Screensaver

Hypnogenic Rain Screensaver

Sencesa Group

$10.00Product

Hypnogenic Rain is a relaxing animated screensaver. It does real-time image processing by using an amazing algorithm and a special effects to make your computer desktop look as if it is rippling. You...

ICanLocalize - Website Translation and Localization

ICanLocalize - Website Translation and Localization

OnTheGoSystems, Inc.

Service

Website translation service for small and medium websites. Translation is available between most languages, including English, Spanish, French, German, Chinese, Russian and many others. Translation...

Magnus Choir VSTi

Magnus Choir VSTi

Syntheway Virtual Instruments

$39.90Product

Magnus Choir is a virtual instrument plug-in which can be used to create natural and synthetic choirs, using a combination of synthesis and sampling. Available for Windows-based VST...

Master Hammond B3 VSTi

Master Hammond B3 VSTi

Syntheway Virtual Instruments

$35.00Product

MASTER HAMMOND B3 is a Virtual Hammond VST plug-in with a rich and authentic sound based on the legendary B3. The result is a warm and powerful sound over the entire range of the keyboard. The MHB3...

MT-Qualifier

MT-Qualifier

Multilizer

Product

MT-Qualifier estimates and produces the best available machine translation. It can be used by translation tool and application developers in order to offer better machine translations to their...

Multilizer Enterprise

Multilizer Enterprise

Multilizer

$3,900.00Product

Multilizer Enterprise is localization tool for both software and documents. Enterprise makes translation work more efficient. Multilizer enables integration to wide variety of translator and...

Multilizer PDF Translator

Multilizer PDF Translator

Multilizer

$45.00Product

Multilizer PDF Translator is an easy-to-use tool for everyone. It translates PDF documents automatically and produces a file with the translated text and allt he visual elements in the original...

Powerbacks

Powerbacks

Blue Worx

$49.95Product

Powerbacks is the definitive royalty free PowerPoint backgrounds package for presenters. The presentation temlpates work as PowerPoint design templates in PowerPoint 2000, PowerPoint 2001, PowerPoint...

Realistic Virtual Piano VSTi

Realistic Virtual Piano VSTi

Syntheway Virtual Instruments

$35.00Product

Realistic Virtual Piano is an acoustic grand piano emulation designed to offer "a breathtakingly rich and realistic sound". Particular care has been taken in the reproduction of the...

rss2html.php

rss2html.php

FeedForAll

$0.00Product

A free PHP script, converts RSS feeds to HTML. The rss2html.php script allows webmasters to display RSS feeds on their website. RSS or Really Simple Syndication, as it is commonly known, is a...

Sencesa Flash Player

Sencesa Flash Player

Sencesa Group

$10.00Product

Sencesa Flash Player is a stand-alone player that enables Flash users to easily play their Flash movies(SWF , Flash files). Sencesa Flash Player offers a variety of playback capabilities (play,...

Sencesa PhotoStory 2005 - Organize Your Digital Photos

Sencesa PhotoStory 2005 - Organize Your Digital Photos

Sencesa Group

$85.00Product

PhotoStory 2005 is a digital photography organizer that allows you to organize your photos, sort them, classify and describe them using full formatted text and OLE objects, filter them by date and...

SharePoint Calendar Plus 3.2.00

SharePoint Calendar Plus 3.2.00

KWizCom Corporation

$399.00Product

The NEW KWizCom Calendar Plus version 3.2 is NOW available with new exciting features: New Mini-calendar display mode included in a single product! Enable users add new events directly from the...

SharePoint Cascading Lookup Plus Field Type 2.2.00

SharePoint Cascading Lookup Plus Field Type 2.2.00

KWizCom Corporation

$749.00Product

The new SharePoint Cascading Lookup Plus Field type (previously called 'Dual Lookup') is a new lookup field type that includes ALL missing features SharePoint implementers were looking for in...

SharePoint List Aggregator 1.3.00

SharePoint List Aggregator 1.3.00

KWizCom Corporation

$749.00Product

SharePoint List Aggregator lets you easily aggregate data from a variety of lists and libraries, into a single clear, great looking consolidated view! Now, easier than ever, available both in MOSS...

SharePoint list filter plus 3.1.00

SharePoint list filter plus 3.1.00

KWizCom Corporation

$449.00Product

KWizCom's SharePoint List Filter Plus web part lets you filter and find information in your SharePoint lists. You can define your custom Filtering form, composed from multi-select drop-down lists and...

SharePoint List Forms Extensions 1.1.00

SharePoint List Forms Extensions 1.1.00

KWizCom Corporation

$799.00Product

KWizCom's SharePoint List Forms Extensions Feature bridges the gap between the SharePoint list forms you are familiar with (New/Edit/View forms) and standard form features, extending the current...

SharePoint Probability Impact Matrix Web Part 1.1.00

SharePoint Probability Impact Matrix Web Part 1.1.00

KWizCom Corporation

$949.00Product

SharePoint Probability Impact Matrix web part can also work on WSS 3.0/MOSS 2007 without Project Server integration simply connected to a custom "Risks" SharePoint list. SharePoint...

SharePoint Rating Solution 1.4.00

SharePoint Rating Solution 1.4.00

KWizCom Corporation

$749.00Product

KWizCom's SharePoint Rating Solution enables web-style rating - users can rate, and provide comments on documents and list items. After you install the SharePoint Rating Solution on your SharePoint...

SharePoint Survey Plus Web Part 1.5.00

SharePoint Survey Plus Web Part 1.5.00

KWizCom Corporation

$399.00Product

The SharePoint Survey Plus Web Part provides an enhanced survey interface, based on the standard SharePoint Survey list. The KWizCom Survey Plus Web Part connects to the standard SharePoint survey...

SharePoint Tagging Feature 2.2.00

SharePoint Tagging Feature 2.2.00

KWizCom Corporation

$949.00Product

KWizCom SharePoint Tagging Feature provides an extensive Taxonomy management solution for SharePoint-based implementations: Document Management Collaboration workspaces Portals Internet web...

SharePoint Wiki Plus 1.2.00

SharePoint Wiki Plus 1.2.00

KWizCom Corporation

$2,380.00Product

KWizCom SharePoint 2007 Wiki Plus is an advanced, comprehensive and complete Wiki solution for SharePoint. Its unique additional features make it the ideal tool for true cross-organization knowledge...

Syntheway Strings VSTi

Syntheway Strings VSTi

Syntheway Virtual Instruments

$35.00Product

Syntheway Strings is a "rich-sounding" sample based string VSTi for Windows. Syntheway Strings have the ability to produce beautiful and lyrical lines, as well as powerful and forceful...

USA Real Estate Flash Map

USA Real Estate Flash Map

FlashMapTemplate

$399.00Product

We have created a unique Interactive Real Estate Map with all USA states and counties on it for real estate business. USA Real Estate Maps are unique and amazing vector-based tools that are very...

Virtual Room Emulator VST

Virtual Room Emulator VST

Syntheway Virtual Instruments

$15.00Product

Virtual Room Emulator is a VST reverb plug-in for native PC platforms. Used to create psycho-acoustic models in the DSP environment. It simulates the reverberation of a sound in a rectangular type...

Products & Services 1 - 45 of 45