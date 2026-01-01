Products & Services

Within Fabricated Metal Product Manufacturing

Products & Services

ACF 700 Cementing and Fracturing Unit

ACF 700 Cementing and Fracturing Unit

SC Petal SA

Product

Triplex plunger pump:- max. working pressure: 1050 bar- max. theoretical output: 2047 l/min- max. power at 700 bar: 428 PH- max. input speed: 2100 r.p.m.- plunger range: 85; 100; 115 mm- suction dia:...

All-Cut Blades

All-Cut Blades

Diamond Blade Dealer

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All-Cut Blades are Supreme grade diamond blades designed for maximum performance and superior functionality on a wide range of applications. Their Alternating segments, Undercut protection, Slanted U...

Aluminum Alloy Air Conditioning Wall Brackets

Aluminum Alloy Air Conditioning Wall Brackets

Raducons Impex srl

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Characteristics: 1) Very high quality and a long life 2) Fast and easy mounting 3) They are light and have high load strength 4) Very good wear and corrosion feature 5) Material: 6061 T4 (...

Architectural & Structural Metals

Architectural & Structural Metals

Johnson Bros. Roll Forming Co.

Service

Mfrs. of Roll Formed Metal Parts such as: U-Channels, C-Channels, Hat Channels, Box channels, Z-Channels, Angles with equal or unequal legs, Mouldings, Profiles, Rails, Railings, Tracks, Frames,...

Asphalt Blades

Asphalt Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Asphalt Blades are used for cutting asphalt and asphalt over concrete roadways. Asphalt Diamond Blades come laser welded, u-slot gullets with heavy duty core and undercut protection. Asphalt Blades...

Automatic Candle extruder

Automatic Candle extruder

Guan Candle Making Machine Co.,Ltd.

Product

We are the manufacturer of the candle and chalk making machine. The machine is simple in structure and small in size. For more details please go to www.ChinaCandle.biz

automotive Steering & Suspension Components (Except Spring)Manufacturing

automotive Steering & Suspension Components (Except Spring)Manufacturing

Johnson Bros. Roll Forming Co.

Product

Mfrs., of Roll Formed metal Steering Wheel Rims & Rings for later assembly and other components. All Metals Used: Ferrous & Non-Ferrous. Channel Rings, Wire Rings, and other styles of Rings...

Blue Boulette Tuck Point Blades

Blue Boulette Tuck Point Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Blue Boulette Tuck Point Blades are developed for quick, efficient mortar removal, grout repair and cleaning of concrete applications. Blue Boulette Tuck Point Blades feature a wide U-gullet design,...

Candle Making Machine

Candle Making Machine

Guan Candle Making Machine Co.,Ltd.

Product

We are the manufacturer of the candle and chalk making machine. The machine is simple in structure and small in size. Go to www.ChinaCandle.biz for more details

Casting

Casting

FOX VPS LTD

Service

Sand and gravity die castings upto 200kg and investment casting upto 20kg. Typical batch sizes 1-500. Materials used include aluminium, phosphor bronze, and other yellow metals. Full spectrographic...

Chalk making machine

Chalk making machine

Guan Candle Making Machine Co.,Ltd.

Product

We are the manufacturer of the candle and chalk making machine. The machine is simple in structure and small in size. Go to www.ChinaCandle.biz for more details

CNC Machining

CNC Machining

Trout Tool Company Limited

Service

1 x Hurco VM2 (x1000mm y470mm z470mm) 40 taper, 8000 RPM spindle UltiMax control and software tools 16-station, automatic, swing-arm tool changer Rapid traverse X,Y,Z axis 750 (ipm)

Cold forging fasteners

Cold forging fasteners

Shining Jins Enterprise Co., LTD.

$1.20Product

Shining Jins Enterprise Co., Ltd. engaged in manufacturing and supply precision, high quality cold forged and machined parts to numerous markets in Taiwan. Our production capacity :- General...

Cold forging loud-Speakers part: T-Yoke

Cold forging loud-Speakers part: T-Yoke

Shining Jins Enterprise Co., LTD.

$0.00Product

Cold forging loud-Speakers part: T-Yoke

Cold forging loud-Speakers part: T-Yoke

Shining Jins Enterprise Co., LTD.

$0.00Product

Shining Jins Enterprise Co., Ltd. engaged in manufacturing and supply precision, high quality cold forged and machined parts to numerous markets in Taiwan. Our production capacity :- General...

Combination Valves

Combination Valves

Hydraulic Actuators & Controls

Product

Combination Valves: Standard combinations of Pilot Operated Check Valves and Relief Valves. Combination Valves invariably have neater installations than the collection of single valves that they...

Concrete Blades

Concrete Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Concrete blades are used for cutting concrete, hard concrete, concrete with reinforced bar, block, brick, hard brick, pavers, clay pavers and field stones. Concrete Blades come with the following...

Core Bits

Core Bits

Diamond Blade Dealer

Product

Core Bits are used for core drilling concrete, green concrete, brick, hard brick, clay pavers, pavers, asphalt and field stones. Diamond Core Bits come laser welded. Diamond Core Bits are designed...

Crack Chaser Blades

Crack Chaser Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Crack Chaser Blades are brazed and specifically engineered to efficiently clean out and repair cracks and/or imperfections on a wide range of masonry surfaces. Crack Chaser Blades feature a V-shaped...

Cup Wheels

Cup Wheels

Diamond Blade Dealer

Product

Cup Wheels are used for cutting, grinding and polishing concrete, hard concrete, marble, granite, field stones, paint removal and coating removal. Diamond Cup Wheels feature turbo style arranged...

custom roll forming

custom roll forming

Johnson Bros. Roll Forming Co.

Service

Mfrs. of Roll Formed Metal Parts such as: U-Channels, C-Channels, Hat Channels, Box channels, Z-Channels, Angles with equal or unequal legs, Mouldings, Profiles, Rails, Railings, Tracks, Frames,...

Decorative light bollards

Decorative light bollards

VISCO, Inc.

Product

VISCO Bollards provide exception strength and ROI. VISCO lighted bollards are ideal for pathways, parks, schools, driveways, and any project that can utilize lighted bollards as a guidance and safety...

Decorative non lighted bollards

Decorative non lighted bollards

VISCO, Inc.

Product

VISCO non-lighted bollards are constructed of cast iron for superior life and ROI. As more cities and towns move to provide pedestrian and bicyclist safety, bollards are an ideal product to assist...

Decorative pedestrian scale light poles

Decorative pedestrian scale light poles

VISCO, Inc.

Product

VISCO decorative pedestrian scale light poles are manufactured in steel pole / cast iron base combinations or single piece cast iron construction. The artisan designs from years past are replicated...

Decorative street light poles

Decorative street light poles

VISCO, Inc.

Product

VISCO decorative street light poles can be manufactured to 49ft in overall height. Utilizing steel poles for overall strength and long life values and cast iron or aluminum decorative bases, VISCO...

Decorative traffic signal poles

Decorative traffic signal poles

VISCO, Inc.

Product

VISCO decorative traffic signal products are offered in multiple ornamental styles. VISCO decorative traffic signals, in most cases, offer the same design characteristics as our street light poles...

Diamond Profile Wheels

Diamond Profile Wheels

Diamond Blade Dealer

Product

Diamond Profile Wheels for smoothing and edging granite, marble, stone and tile counter top slabs, edges and corners. Diamond Profile Wheels feature an electroplated bond for fast, smooth cuts and...

driver bit magnetizer

driver bit magnetizer

Carbide Processors

$7.13Product

The most powerful driver bit magnetizer on the market! The patented Mag Ring will slip over and magnetize any 1/4" steel shank, including: *All types of 1/4" driver bits, *Nut Drivers, *Hex...

Dry Cut Core Bits

Dry Cut Core Bits

Diamond Blade Dealer

Product

Dry Cut Core Bits are designed with premium grade diamonds for superior dry cutting of concrete, brick, block, pavers and asphalt. Dry Cut Diamond Core Bits are laser welded with a shank length of...

Dry Cut Tile Blades

Dry Cut Tile Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Dry Cutting Tile Blades are specifically designed for dry cutting ceramic tile and porcelain tile applications. Dry Cut diamond tile blades provide fast cutting action and feature cooling holes and a...

Ductile Iron Blades

Ductile Iron Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Ductile Iron Blades feature Swirl Electroplated Diamond Side Protection on the core specifically designed to eliminate “pipe pinching”. These Premium grade, Turbo segmented diamond blades...

EDM

EDM

Trout Tool Company Limited

Service

1 X Fanuc Robocut alpha-1C with large capacity work tank, Submerged, Autowire, (24 hour operation) Automatic Wire Feed Erosion (x500mm y370mm z300mm) 1 X Fanuc Robocut alpha-01C, Submerged,...

Electronic & Electrical Instrument Enclosures

Electronic & Electrical Instrument Enclosures

Hane Instruments Ltd

Product

Cabinets, Enclosures & Instrument Panels: Hane Instruments specialise in the fabricaton of electrical & electronic enclosures and instrument panels for a range of applications including...

Electrophoretic Coating

Electrophoretic Coating

Metal Colours Limited

Service

Electrophoretic Paint: An automatic electrophoretic paint (E-coat) plant with a process window of 1.5m x 0.9m x 0.3m and a maximum load capacity of 250Kg. E-coat offers high corrosion resistance...

Fabricated Metal Product Manufacturing

Fabricated Metal Product Manufacturing

Johnson Bros. Roll Forming Co.

Service

Mfrs. of Roll Formed Metal Parts such as: U-Channels, C-Channels, Hat Channels, Box channels, Z-Channels, Angles with equal or unequal legs, Mouldings, Profiles, Rails, Railings, Tracks, Frames,...

Fabricated Structural Metal Manufacturing

Fabricated Structural Metal Manufacturing

Johnson Bros. Roll Forming Co.

Service

Mfrs. of Roll Formed Metal Parts such as: U-Channels, C-Channels, Hat Channels, Box channels, Z-Channels, Angles with equal or unequal legs, Mouldings, Profiles, Rails, Railings, Tracks, Frames,...

Filter Unit- CP 1000

Filter Unit- CP 1000

Carbide Processors

$599.00Product

Filter Units > CP 1000 High performance, long life, low cost A submersible pump drops in the sump and pumps though a bag filter. This gives very good filtering and very good filter life in light...

Filter Unit- CP 2000

Filter Unit- CP 2000

Carbide Processors

$1,198.00Product

Filter Units > CP 2002 One-month filter life in saw shops. Best model for saw & tool shops. This unit is the result of seven years of constant development with the input of a couple hundred...

Filter Unit- CP 2002

Filter Unit- CP 2002

Carbide Processors

$2,038.00Product

Filter Units > CP 2002 One-month filter life in saw shops. Best model for saw & tool shops. This unit is the result of seven years of constant development with the input of a couple hundred...

Filter Unit- CP 2020

Filter Unit- CP 2020

Carbide Processors

$2,398.00Product

Filter Units > CP 2020 4 times filter life of 2002 - Mighty Max motor add $480. The CP 2020 has 6 times the capacity of the CP 2002) is solid, proven, hardworking, and has a huge capacity. The...

Filter Units- CP 2002-2

Filter Units- CP 2002-2

Carbide Processors

$2,454.00Product

Filter Units > CP 2002-2 3 way - Turn 2 valves and filter 2 sumps - Mighty Max motor add $480. Makes it very easy to switch from one sump to the other by just switching two valves. Not good for...

Filter Units- CP 3000

Filter Units- CP 3000

Carbide Processors

$2,158.00Product

Filter Units > CP 3000 with 3 rd filter- ultra clean filtering & long filter life. The third filter services as a polishing filter for ultra clean coolant.

Filter Units- CP 3000 Mighty Max Motor

Filter Units- CP 3000 Mighty Max Motor

Carbide Processors

$2,638.00Product

Filter Units > CP 3000- Mighty Max Motor with Mighty Max motor – ultra clean filtering & long filter life. The third filter services as a polishing filter for ultra clean coolant.

Filter Units- Lab Unit

Filter Units- Lab Unit

Carbide Processors

$1,798.00Product

Filter Units > Lab Unit Optical shops, general lens grinding & other uses where appearance is essential. Quiet, clean pump and clean, white professional cover

Filter Units- Turbo

Filter Units- Turbo

Carbide Processors

$4,385.00Product

Filter Units > Turbo A customer requested "silo" unit in stainless steel. This unit holds 10 - 10" filters or 5 - 20" filters. This gives an exceptionally large number of...

Filter Units- Wall Mount

Filter Units- Wall Mount

Carbide Processors

$675.00Product

Filter Units > Wall Mount Unit Same life & effective filtering as CP 2002 - runs off coolant pump on grinder. This unit mounts on the wall and uses the coolant pump on the grinder. Most...

Final Cut Saw Blade

Final Cut Saw Blade

Carbide Processors

$67.46Product

Final Cut Saw Blade 10”x 40T x 5/8” bore, 0.070” plate, 0.104” kerf carbide tipped Precision Blade

Fire Fighting Monitors

Fire Fighting Monitors

FOX VPS LTD

Product

We have been producing fire fighting monitors and foam proportioning systems for over 20 years. We manufacture the Chubb monitor as well as a range of our own derivative products. As well as...

Flat Spring Manaufacture

Flat Spring Manaufacture

Claridge Springs & Wireforms

Service

Flat Springs: We work for a wide range of companies including the electronics, aerospace, medical, marine and food industries, catering for both small batch and large volume production work. We...

Glass Tile Blades

Glass Tile Blades

Diamond Blade Dealer

Product

Glass Tile Blades feature a sintered, continuous rim design to consistently deliver fast, smooth, chip-free cutting. Glass Tile Diamond Blades are durable and provide extended blade life for wet use...

Products & Services 1 - 50 of 129